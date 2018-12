La importancia de España en la conquista global de Xiaomi, próximos productos y más: hablamos con Owen (responsable de Xiaomi en Europa)

Tiene 34 años aunque no los aparenta, vive en Madrid aunque viaja más de 80 veces al año y es un gran apasionado del jamón (esto no es relevante para lo que nos ocupa, pero nos lo confesaba entre risas). Hablamos de Owen (Wen Ou), máximo responsable de Xiaomi en Europa Occidental, un ejecutivo un poco peculiar de una empresa todavía más peculiar aún.

Tras un paseo triunfal por los Premios Xataka, de donde salió con una sonrisa de oreja a oreja y sorprendido por la pasión de los fans de Xiaomi (que llegaron a pedirle fotos, como si de una estrella de rock se tratase), Owen recibe a Xataka para hablar de los planes presentes y de futuro de Xiaomi en España y a nivel global. Y, de paso, nos confirma la próxima llegada de algunos productos.

Xiaomi en España

¿Por qué Xiaomi ha elegido España como el primer país del mercado europeo?

De hecho, son pocas las empresas que ponen a España en primer lugar en Europa. Antes de venir a España teníamos a nuestros expertos en redes sociales, datos sobre los niveles de adaptación de Xiaomi en usuarios finales... De ahí pudimos saber que tenemos muchos Mi fans que ya están usando nuestros productos y por eso pensamos que tendríamos más oportunidades de vender en España, puesto que habría más demanda.

"En solamente un año, según el informe de los analistas, Xiaomi ya es la tercera marca de móviles en España"

Los resultados muestran que hemos tomado la decisión correcta. En solamente un año, según el informe de los analistas, Xiaomi ya es la tercera marca de móviles en España. ¡Eso significa que tenemos que aprovechar![risas]

¿Cuáles son las diferencias entre los usuarios españoles y los usuarios chinos?

En realidad apenas he trabajado en China por lo que no estoy muy familiarizado con el mercado chino ahora mismo, pero lo que veo es que no hay muchas diferencias porque a todo el mundo le gustan los buenos productos si tienen un buen precio.

Según nuestras ventas y las opiniones de nuestros usuarios... Cada producto tiene el precio adecuado, buena calidad... Creo que da igual que sea China, África o Europa, EE.UU, a todo el mundo le va a gustar.

¿Y en el mercado? Igual vendéis teléfonos más baratos o más caros que aquí...

Los usuarios en España... el precio medio en España es más alto que en China, creo que por motivos económicos. Ahí hay una diferencia.

Sobre las tiendas de Xiaomi en España, ya habéis abierto 28 en un año. Parece que las tiendas son importantes para vosotros y para vuestra estrategia aquí. No sé si nos puedes decir cuánto vendéis en vuestras tiendas físicas en comparación con las ventas online o a través de otros vendedores. O quizá darnos algunos porcentajes o cómo de importantes son los vendedores externos para la distribución de vuestros productos.

En realidad tenemos varios canales de venta y las tiendas físicas es uno de esos, así como online y a través de distribuidores oficiales u operadores. Nuestras tiendas no están diseñadas para vender, sino más bien para ofrecer a los usuarios un lugar donde probar, tocar y sentir nuestros dispositivos. Las tiendas están para poder dar un mejor servicio a nuestros usuarios: no tienen que irse muy lejos para poder probar los nuevos productos y es fácil ir a un centro comercial donde probar los productos. No tengo cifras muy concretas, pero lo que queremos es que nuestros usuarios vayan a las tiendas. Si van a las tiendas por supuesto que se suelen comprar algo.

"Nuestras tiendas no están diseñadas para vender, sino más bien para ofrecer a los usuarios un lugar donde probar, tocar y sentir nuestros dispositivos"

Por ejemplo, en una de las últimas tiendas que abrimos había mucha gente haciendo cola. Cientos de personas. En París el primer día que abrimos una tienda llovía a cántaros y tuvimos que comprar todos los paraguas de las otras tiendas que había cerca para dárselos a nuestros usuarios y que pudieran esperar a que abriera la tienda.

¿Cuántas tiendas más tenéis planeado abrir en España?

No te puedo dar números porque no tenemos un objetivo concreto de cuántas tiendas tenemos que abrir. Simplemente seguimos la demanda de nuestros usuarios. Si creemos que un lugar es bueno y es el lugar correcto para abrir y podemos ayudar a nuestros usuarios, pues entonces abriremos una tienda ahí. No queremos abrir tiendas con presión del tipo "tenemos que tener una tienda ahí". Somos diferentes. Todo gira entorno a los Mi fans. Si nos necesitan, ahí estaremos.

¿Por qué trabajar con franquicias para vuestras tiendas? ¿Por qué usais ese modelo?

"Antes de llegar aquí desde China no sabíamos nada del mercado"

Creo que es por cuestiones de eficacia. La eficacia es algo muy importante para nuestra empresa y nos consideramos también como una empresa de Internet. Antes de llegar aquí desde China no sabíamos nada del mercado. No conocíamos los nombres de las ciudades, por lo que si queremos abrir una tienda por nuestra cuenta nos llevaría mucho tiempo. Para poder probar la eficacia nos gusta servirnos de socios locales. También creo que los socios locales conocen a los consumidores locales mejor que nosotros y pueden servir a nuestros fans mejor que nosotros. Por eso preferimos el uso de socios. Todo lo que hacemos es para nuestros fans.

Sobre vuestros productos en China: son diferentes a los productos que vendéis aquí. Sobre todo en cuanto al software, diferentes ROMs... pero a veces en China los productos son mucho más baratos que aquí y la gente los importa desde China desde plataformas como Gearbest, Alibaba, Aliexpress... ¿es un problema para vosotros? ¿Qué estáis haciendo para convencer a la gente de que compre en España y no en China?

Lo primero, en cuanto al precio, debido a los impuestos y la distancia se encarece el precio. El precio siempre va a ser más caro en otros países que en China ya solo por el tema de gastos de transporte. Pero también hay otros gastos fijos.

Por supuesto queremos persuadir a nuestros usuarios a que compren a través de los canales oficiales porque no solo se trata del precio, sino también del servicio que pueden recibir de los canales oficiales. Tenemos servicios a nivel local de los que pueden aprovecharse. Por eso esperamos que los usuarios sepan que somos el lugar donde comprar el producto oficial. Lo que queremos es educar a los usuarios sobre los beneficios que obtendrán si compran a través de los canales oficiales: van a obtener servicios, garantía... los productos están aprobados y recibes garantía de calidad. El software también ha sido testeado, va a ser mucho mejor que la versión china. También hay que tener en cuenta que la frecuencia de los móviles chinos no se puede usar muy bien en los países europeos. Educar a los usuarios lleva su tiempo.

¿Cómo lo estáis haciendo?

Utilizamos nuestras tiendas y las redes sociales para explicarles a los usuarios los beneficios de comprar a través de los canales oficiales y dónde pueden comprar. También en Mi.com pueden encontrar un listado de sitios donde comprar los productos a través de canales oficiales.

Otra pregunta sobre los productos. En China tenéis muchos productos, pero en España tenéis pocos ¿Cómo decidís qué vendéis en España y qué no? ¿Dónde están los AirDots? [risas]

No solo los AirDots, también los televisores. Mucha gente pregunta por ellos.

¿Cómo decidís qué llega a España y cuándo?

Primero, nos fijamos en la demanda de los usuarios. Si todo el mundo está hablando de los televisores nos concentraremos más en traer los televisores a España. Lo primero es la demanda, puesto que queremos satisfacer a nuestros usuarios.

"No es tan fácil simplemente traer un producto de China a España: hay leyes, tenemos que seguir todas las regulaciones del país, el Reglamento General de Protección de Datos..."

Lo segundo es si nuestros productos están preparados o no porque no es tan fácil simplemente traer un producto de China a España: hay leyes, tenemos que seguir todas las regulaciones del país, el Reglamento General de Protección de Datos... todo, leyes comerciales, certificados... Todo eso lleva su tiempo. Esas son las dos razones que nos influyen a la hora de decidir cuándo llevar los productos a un mercado. Pero piensa que en solamente un año hemos puesto 80 dispositivos en el mercado, un ritmo muy rápido. Y seguiremos sacando más y más productos.

Quizás nos puedes decir algo sobre los televisores... [risas]

Tenemos planes. Te puedo decir que hay planes.

¿Pero no va a pasar este año?

No. Hay tiendas oficiales que puede que lo hayan dicho, pero no. Sabemos que la demanda es muy grande. No solamente se trata de los certificados, sino también del contenido. No solamente es el hardware, sino que se trata de toda una solución para los Mi fans. Todavía no tenemos una agenda concreta porque todavía estamos aprendiendo sobre cómo funciona este mercado para los televisores.

Algunas tiendas oficiales ya tienen expuestos los televisores de Xiaomi, pero Owen nos confirma que todavía falta para que lleguen al mercado en España.

¿Puede que haya algún producto sobre el que ya sepas que no vaya a sacarse en España?

No, no lo creo. La verdad es que no cerramos puertas a ningún producto. Si no lo sacamos este año, probablemente será el año que viene. A mí me gustaría sacar todos los productos en España para que los usuarios tengan mejores opciones.

Realmente apreciamos a nuestros usuarios españoles. No nos imaginábamos que íbamos a ser tan populares aquí.

"No nos imaginábamos que íbamos a ser tan populares aquí"

¿Os sorprendió al principio? ¿Se os hizo raro ser tan grandes en España?

Al principio nos centramos en las necesidades de nuestros usuarios. Después de un año no nos esperábamos haber crecido tanto y por eso España me ha dado confianza en el resto de Europa.

En cuanto a vuestros planes en España, ¿va a ser un país "puente" para Xiaomi hacia el resto de Europa? ¿Qué importancia va a tener España en el futuro después de haber sido el primer país del mercado europeo?

El primer punto es que tratamos a los diferentes países de forma independiente, puesto que creemos que los usuarios de cada país de Europa tienen sus propias necesidades. Por eso no creemos que podamos exportar la experiencia en España al 100% a otro país. Segundo, España es muy importante para nosotros y realmente queremos crecer en España. No se trata de que queramos alcanzar una cuota de mercado en concreto. Creemos que no se trata de competir con otros proveedores sino que el mercado nos da a los usuarios. Esa es nuestra filosofía.

Por supuesto queremos conseguir satisfacer a nuestros usuarios y darles más opciones para adquirir nuestros productos, ya sea online, operadores, distribuidores, tiendas físicas... tener varios canales para ayudarles a comprar nuestros productos. Si están contentos no nos importa la cuota de mercado.

Tengo una pregunta sobre ti, de hecho. ¿Cómo has acabado llevando el mercado de Xiaomi en Europa? Sobre tu experiencia y qué has hecho para acabar en el mercado europeo de Xiaomi.

Llevaba trabajando en la industria 11 años antes de entrar en Xiaomi. Estuve trabajando en América del Sur, América del Norte, Nueva York... antes de entrar en Xiaomi. Cuando hablé con el jefe de ventas a nivel mundial, Xiang Wang, me convenció para ello y después hablé con el CEO de Xiaomi, Lei Jun, y me dijo que lo que quería era que mostrara que Xiaomi es la empresa más "guay" del mercado.

Otro motivo por el que empecé en Xiaomi es porque son dos tipos de negocios, de hecho. Uno es un negocio como muy de lujo, un 20% es un mercado como muy de lujo. Pero el 80% restante no es gente de alto lujo y Lei Jun me dijo que no solamente deberíamos prestar servicio a ese 20%, sino que el 80% restante debería tener derecho a disfrutar de la tecnología. Me convenció y por eso... Quería cambiar las vidas de los usuarios. Usar la tecnología para mejorar sus vidas diarias. Creo que Xiaomi es una plataforma muy buena para lograr este objetivo.

La estrategia global de Xiaomi para "comerse" el mundo

Tenemos algunas preguntas sobre la estrategia global de Xiaomi. Hace algún tipo Xiaomi decía que su margen de beneficio [en hardware] era tan solamente del 5%. ¿Por qué? ¿Sigue siendo así o es algo que ha cambiado?

Seguimos trabajando con un margen de beneficio del 5 % para hardware. Creo que somos uno de los fabricantes que no busca beneficios con el hardware y por eso tenemos buenos productos a buen precio. Lo que buscamos es que cada vez más usuarios puedan disfrutar de las innovaciones.

¿En qué zonas busca Xiaomi sacar beneficio? Porque está claro que en el hardware no lo saca.

"Creemos que la mayor parte de nuestros beneficios en el futuro vendrá de los servicios de Internet"

Es una estrategia como un triatlón, a tres partes: hardware, servicios de Internet y productos IoT (del Internet de las cosas). Creemos que la mayor parte de nuestros beneficios en el futuro vendrá de los servicios de Internet. Con los servicios de Internet cuando tienes muchos usuarios hay muchas formas de sacar beneficio.

A veces parece difícil porque con el sistema operativo de Google las empresas que están ganando en cuanto a aplicaciones (Facebook, Amazon, Google), pero no vemos empresas como Samsung, LG, Sony... porque la mayor parte del tiempo estas empresas no son tan buenas proporcionando servicios como haciendo teléfonos. ¿Tenéis algún ejemplo o alguna aplicación de Xiaomi que dé beneficios?

Te puedo dar dos ejemplos. No aquí porque aquí todavía nos estamos centrando en adquirir usuarios a través de nuestros teléfonos primero. Pero en China tenemos varios servicios de Internet como Xiaomi Gaming como una forma de obtener beneficios. Xiaomi Financing (banca online). Por supuesto van a ser los usuarios los que decidan si quieren usar este tipo de servicios de Xiaomi, pero si que creemos que podemos ofrecer un servicio que vaya a mejor, independientemente del hardware o de los servicios de Internet.

No estoy seguro de si sacaremos Xiaomi Gaming o Xiaomi Financing en España, pero no se trata de estos dos servicios. Habrá muchos más que tendremos en cuenta. Creo que nuestra estrategia es gustar. Si a un usuario le gustas va a confiar en ti para usar otras cosas.

Es un modelo de negocio basado en relaciones fuertes y de larga duración

Así es. Por eso tenemos una oficina física aquí. Por que esperamos que sea un negocio a largo plazo.

Volviendo al tema de precios. Vuestro precio medio ha aumentado de 120 dólares a 160 durante el último año, ¿vamos a ver un aumento de precios en Xiaomi como en el caso de Apple? ¿Estáis buscando asentaros más en la gama media y en la gama premium?

Lo primero que decir es que la razón por la que la media de nuestros precios ha subido no se debe a una decisión nuestra, sino que puede que al principio los usuarios preferían probar con los teléfonos de gama baja y después empezaron a preferir la gama media cuando vieron que la calidad era buena. No es que hayamos forzado a los usuarios a comprar teléfonos de una gama más alta. Creo que si están contentos es probable que el precio medio de nuestros teléfonos siga creciendo. Creemos que si hacemos las cosas bien los usuarios nos van a elegir, no solamente en la gama media, sino también para la gama alta.

Mi siguiente pregunta es sobre eso. El Mi 8 Pro cuesta 599 euros. ¿Por qué ese precio? ¿Quizás vamos a ver en el futuro teléfonos de Xiaomi más caros? El Xiaomi Mi 8 Pro no se diferencia mucho del Xiaomi Mi 8, pero sí que hay una gran diferencia de precio ¿Existe una hoja de ruta en Xiaomi para sacar al mercado más teléfonos de ese nivel?

"No tenemos intenciones de aumentar el precio en el futuro"

En realidad el Mi 8 Pro tiene muchas diferencias respecto al Mi 8. Tiene un cristal transparente en la parte trasera... por eso el coste es mucho mayor, puedes ver el interior del teléfono. No tenemos intenciones de aumentar los precios, pero si aumenta el precio de los fabricantes, de la logística, cambia la tasa de cambio... hay muchos factores. No tenemos intenciones de aumentar el precio en el futuro.

¿Quién es ahora mismo vuestro mayor competidor?

Creo que nuestro mayor competidor somos nosotros. Con nuestro "triatlón" estratégico podemos llegar al éxito. Pero cuánto éxito podemos conseguir y cómo de rápido depende de nosotros. Por eso creo que nuestro mayor rival somos nosotros mismos.

¿Y aparte de vosotros? [risas] Hoy nos habéis dicho que sois una compañía de servicios, por lo que puede que vuestros competidores no sean los que nosotros nos pensamos, como Apple. Puede que para vosotros el mayor rival sea otra compañía de servicios.

¿Es Monzo? El Banco del Reino Unido... Un tipo de empresa de ese tipo.

Oh, no. De hecho ahora mismo lo primordial es ofrecer nuestros teléfonos. Nuestros servicios de Internet apenas han llegado, la mayoría están por llegar. Creo que las mayores empresas del sector no solamente son competidores, sino que también son amigos: deberíamos aprender de ellas. Si tienen una mayor cuota de mercado significa que son mejores que nosotros y que hay algo que están haciendo bien. Queremos aprender del resto.

Con vuestro reducido margen de beneficios ¿habéis tenido problemas a la hora de vender a través de proveedores como Movistar u Orange... o en tiendas como El Corte Inglés? El Corte Inglés es una tienda que suele jugar con un margen amplio de beneficios, es su modelo de negocio. ¿Es muy difícil para vosotros? Yo creo que tiene que ser difícil porque tenéis un margen de beneficio muy bajo y el precio final en El Corte Inglés es parecido al de otros canales de venta. ¿Cómo habéis entrado en estos canales de venta como Telecor o El Corte Inglés?

Todos nuestros operadores y nuestros distribuidores nos hacen esta pregunta. Nos dicen que tenemos que trabajar con grandes márgenes de beneficios o no van a jugar con nosotros y se basan en dos puntos:

El primero es que existe una demanda de Xiaomi por parte de los Mi fans. Así que si ven que la gente lo está pidiendo buscarán maneras de adaptarse para venderlos.

El segundo es que el beneficio es un beneficio integral. No se trata solamente del hardware en sí, sino que creemos que los distribuidores se pueden beneficiar del tráfico de clientes que van a sus tiendas atraídos por los productos de Xiaomi. Si ponen puestos o productos de Xiaomi puede que vaya más gente a sus tiendas que quiera probar y ver cómo son los productos. Este es otro tipo de valor y a veces lo entienden. Esto también pasa online. Si ponen nuestros productos en su página web les estamos ayudando a ganar tráfico y el tráfico se traducirá en beneficios.

"Si ponen nuestros productos en su página web les estamos ayudando a ganar tráfico y el tráfico se traducirá en beneficios"

Tengo una pregunta sobre la marca Poco: ¿Podrías explicarnos por qué habéis decidido sacar al mercado esa marca y cuál es vuestro objetivo con ella? Fue una sorpresa para nosotros.

Lo entiendo. Probablemente como ya sabes la marca Xiaomi es una marca muy equilibrada que presta servicios a gente diferente en el mercado de masas. Por supuesto también hay geeks, un grupo muy pequeño. Esa es la razón por la que creamos Poco. Probablemente en el futuro tendremos productos para otros segmentos.

Hasta ahora habéis sacado un producto. Con Xiaomi, cada mes tenemos dos, tres, cuatro nuevas noticias sobre nuevos productos. Con poco parece que vais más lentos.

¿Te refieres a una segunda generación?

Sí. O más productos. O incluso una gama más cara. ¿Un Poco Pro o algo así?

Como acabo de explicar, Poco es simplemente para un segmento muy concreto, de ahí que no nos vayamos a centrar en este producto. Y el Poco tiene una especificaciones muy altas, lo que significa que un año después el teléfono puede que siga siendo muy competitivo. No queremos confundir a nuestros clientes finales. Por supuesto que tenemos planes para sacar una segunda generación de teléfonos Poco, pero lo que sacaremos depende de nuestros usuarios. Si creen que Poco ya está desfasado o ya no está a la altura del mercado... sacaremos una segunda generación en el momento adecuado.

Una pregunta sobre portátiles. Os lanzáis a sacar un portátil en 2016 cuando el mercado de portátiles iba a la baja. ¿Cómo le está yendo a vuestra división de portátiles? ¿Estáis obteniendo beneficios? ¿Hay planes de expandir el negocio?

En realidad no obtenemos beneficios con nuestro hardware principal. Creo que ahora mismo nuestros usuarios están más interesados en nuestros teléfonos y nuestra estrategia se basa entorno a nuestros clientes: si están más interesados en nuestros teléfonos... Por eso ponemos más empeño en nuestros teléfonos.

Entonces, ¿no estáis apostando fuerte por los portátiles?

En China sí. A nivel de business tenemos varios e incluso para gaming. Pero no es la misma prioridad como la que tenemos con los productos IoT. Depende de nuestros usuarios.

¿Qué hay del mercado de drones? Porque sacasteis uno hace uno o dos años... ¿No es un producto interesante para Xiaomi? ¿Está funcionando?

Según nuestros usuarios lo que vemos es más interés en los teléfonos.

¿Os imagináis un futuro con un coche de Xiaomi?

No tengo informaciones. Hay muchos rumores, pero no tengo ninguna respuesta oficial todavía.

Mi siguiente pregunta es sobre vuestro siguiente mercado, vuestra siguiente categoría de productos. Tenéis smartphones, televisores, portátiles... ¿Qué es lo que vais a sacar a continuación?

Probablemente después de los smartphones en lo que más nos centraremos sea en los televisores.

En España en los televisores, ¿y a nivel mundial?

Lo que puedo decirte es que en el tema de los televisores todavía estamos en una fase muy inicial para traer los televisores a España. Pero creo que tras esta conversación puede que aceleremos el proceso gracias a ti [risas].

"Todavía estamos en una fase muy inicial para traer los televisores a España"

Pero a nivel global... China... ¿Cuál es vuestro nuevo producto? ¿El siguiente gran producto? ¿Que os falta? ¿Qué queréis sacar?

La televisión es un segmento, ¿no? Creo que nos centraremos en los televisores.

Sobre vuestra estrategia de expansión. No estoy seguro porque no tengo la información sobre el movimiento en China, pero creo que Xiaomi está creciendo e introduciéndose en nuevas categorías con sus propios recursos. No está comprando otras empresas. Por ejemplo, cuando decidisteis hacer teles no os dio por comprar Sharp or Thomson, como puede ser el caso de otras empresas. ¿Se trata de parte de la cultura de que todo se hace a partir de los recursos de la empresa? En vuestro caso cuando os embarcais en un nuevo segmento no adquirís otras empresas del segmento que ya lo están produciendo.

Creemos que hay que dejar a los profesionales que hagan las cosas de forma profesional. Lo que hacemos es apoyarles. Les apoyamos, pero no compramos. Nuestra filosofía es hacer amigos.

Usamos nuestros recursos para apoyar a otras marcas. Podemos ofrecerles nuestros canales de venta. Por ejemplo, en el caso de la maleta. Si te gusta... les apoyamos. Si quieres ganar a lo grande necesitas amigos.

Pero con ese tipo de enfoque pierdes el control y puede ser peligroso. No controlais esas compañías. Hacen los productos para vosotros, vosotros le ponéis el nombre de la marca...

Por supuesto tienen que seguir unas normas de calidad antes de que podamos apoyarles con nuestros recursos.

Owen (centro) posa con el Premio de la comunidad en los pasados Premios Xataka 2018. El Xiaomi Mi A2 Lite fue el dispositivo que más votos del público recibió.

Inteligencia artificial y la competencia en el software

Gran parte de vuestra competencia está apostando mucho por la inteligencia artificial, pero a Xiaomi no se le escucha mucho hablar de ella. ¿Por qué? ¿Es posible que podáis igualar el hardware de los demás pero no el software?

En hardware ya entiendes cuál es nuestro punto de vista. Simplemente queremos tener dispositivos con altas especificaciones y un precio honesto. En cuanto a software... no me gusta usar el término "competir con otro" porque lo que hacemos es obtener feedback de nuestros usuarios. Quizás te puedo dar un ejemplo... ¿Cómo empezó Xiaomi? Xiaomi empezó con el software de hecho, con el software MIUI: un sistema operativo basado en Google.

Por aquel entonces cada semana leíamos las opiniones de los usuarios sobre los cambios que teníamos que hacer: "tenéis que cambiar esto", "quiero que esto funcione", "quiero tener grabadora", "quiero tener esto a nivel local"... así que hicimos cambios y nos adaptamos a eso cada semana. Y así fue cómo empezó a funcionar nuestro software.

Nuestro software empezó a funcionar gracias a los end users y por eso es por lo que nos gusta decir que somos una empresa centrada en el usuario final. Si quieren "esto" pues podemos cambiar en base a sus requisitos. Así que no estamos siguiendo a nuestros competidores: "ellos hacen una cosa, pues nosotros también". Lo que hacemos es escuchar a nuestros usuarios finales. Si quieren una cosa consideramos el ponerla en el software. No se trata de competir.

¿Consideras que la inteligencia artificial no está en la mente de los usuarios ahora mismo?

"Los usuarios finales necesitan la inteligencia artificial ahora mismo, así que cada vez ponemos más en nuestro software"

Los usuarios finales necesitan la inteligencia artificial ahora mismo, así que cada vez ponemos más en nuestro software. En China tenemos un altavoz con inteligencia artificial en el teléfono, sobre todo el tipo de inteligencia artificial para dar órdenes (llama a X, etc). Y paso a paso seguiremos integrando cada vez más y más la inteligencia artificial en nuestros teléfonos. No es porque los competidores lo estén haciendo, es porque los usuarios lo necesitan. Lo hacemos para facilitarles la vida diaria.

¿Y podemos esperar que salga pronto en España? El asistente de voz. O en Europa...

No realmente. Nos estamos preparando. Por supuesto que lo sacaremos, queremos hacerlo. Ahora mismo creo que tenemos las mejores ventas en China en cuanto al altavoz con inteligencia artificial. Pero para traerlo a los mercados europeos nos tenemos que atener a las normativas y eso requiere tiempo.

¿Y no os da miedo llegar demasiado tarde al mercado aquí en Europa? Puede que cuando saquéis vuestro asistente de voz en Europa el mercado ya esté saturado con Alexa, Google Assistant, etc.

Creo que si ves el mercado como un lago pequeño... pues no hay mucho espacio para nadar todos. Pero en realidad es como un océano, va a haber suficiente espacio. Si tienes un buen producto con un precio honesto te va a gustar, independientemente de cuándo lo saques al mercado.