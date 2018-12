Algunos televisores de Xiaomi obligan a ver publicidad al cambiar de entrada o al encenderlos

Los productos de Xiaomi suelen destacar por una fantástica relación precio/prestaciones, pero parece que en ocasiones esas ventajas traen también efectos no deseados.

En los foros de Reddit hay usuarios que indican recientemente que los televisores de la marca fuerzan a ver un anuncio de 60 segundos al cambiar de entrada HDMI. En el pasado esos anuncios que no se podían omitir aparecían en algunos televisores cuando se encedían, y esta inesperada práctica está causando muchas críticas entre los usuarios.

El usuario de Reddit que destapaba el problema mostraba una imagen de su Mi TV con un anuncio de 60 segundos en pantalla que decía que no podía omitir. El anuncio aparecía al cambiar de la entrada HDMI1 a la entrada HDMI3.

La queja se suma en realidad a otras de hace más de un año en las cuales tanto usuarios de Reddit como usuarios de la comunidad MIUI criticaban que en sus televisores se mostrara publicidad cuando los encendían.

Uno de estos usuarios explicaba cómo "desde la última actualización en mi Mi TV 2S, cada vez que enciendo la tele tengo que ver un anuncio antes de poder utilizar mi televisión, y no hay opción de ignorarlo e ir al menú principal".

Algunos usuarios recomendaban tomar medidas al respecto, algunas de las cuales incluían hacer uso de un bloqueador de publicidad a través de una Raspberry Pi y el software Pi-Hole, mientras que otros apostaban por un cortaguefos Open Source como pfSense para atajar este tipo de tráfico.

Hay otros productos de Xiaomi afectados, y por ejemplo hay usuarios de los set-top-box Xiaomi TV Box que fuerzan también a ver anuncios de 30 segundos a sus usuarios, aunque hay teóricamente métodos para evitar este tipo de publicidad bloqueando ciertas URLs en el router que tengamos en casa, algo que también puede funcionar para los televisores.

La práctica de integrar publicidad en los televisores no es exclusiva de Xiaomi, y hay sitios como Rtings que tienen un listado con modelos de televisores de distintas marcas —LG, Samsung o TCL lo hacen en varios modelos— afectados por el problema.

Esos anuncios suelen aparecer más en los menús de los televisores, pero aún así la práctica de unos y otros es sorprendente teniendo en cuenta que los usuarios ya han pagado por el producto y una vez más en realidad parecen no haberlo hecho del todo. Queda por ver si estos televisores estarán afectados por el problema cuando lleguen por ejemplo a España, algo que sucederá próximamente.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Xiaomi para tratar de aclarar la situación, pero por el momento no hemos recibido respuesta. En cuanto sepamos algo más actualizaremos la noticia.

Esa práctica de meter anuncios publicitarios de forma repentina no es nueva para la empresa. Xiaomi ya fue muy criticada recientemente por la inclusión de anuncios en los menús de configuración de sus smartphones con su ROM MIUI, que además mostraba cada vez con mayor frecuencia publicidad en las aplicaciones nativas de la plataforma.

Even android one have ads, i am complaining but @MiIndiaSupport is not listening pic.twitter.com/ePwLNQwI2x