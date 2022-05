DuckDuckGo no era tan privado: un acuerdo secreto con Microsoft empaña la imagen del proyecto

Llevamos años teniendo muy claro que empresas como Google o Microsoft recolectan un buen montón de datos cuando usamos sus buscadores en internet. Viven en buena parte de ello, después de todo, así que cuando surgió una alternativa como DuckDuckGo enfocada a proteger nuestra privacidad, muchos acabamos por usarla y nos sentimos algo más protegidos. Ahora resulta que ellos también han acabado traicionando en cierta medida esa promesa.

Qué ha pasado. La semana pasada se descubrió que DuckDuckGo (DDG) tiene un acuerdo con Microsoft que les impide bloquear ciertos 'trackers' de Microsoft. El propio CEO de la empresa, Gabriel Weinberg, explicaba que en su navegador no pueden bloquear todos los de Microsoft por un "acuerdo de sindicación de búsquedas" que les impide hacerlo.

Ese acuerdo tiene otro problema: no permite que en DuckDuckGo den más detalles sobre lo que pueden y no pueden bloquear, así que no podemos estar seguros de hasta dónde nos protege realmente el servicio en esa relación con los de Redmond.

Pero sigues siendo anónimo. La polémica suscitada hizo que Weinberg quisiese aclarar más el tema, y destacó que al usar su buscador, el usuario sigue siendo anónimo incluso para los anuncios que se pueden presentar entre los resultados. Las cookies de terceros también se bloquean en su navegador "incluyendo las de plataformas de Microsoft".

Hay otros mecanismos de protección que DDG también aplica incluso a Microsoft, como el sistema anti-fingerprinting. la expiración de cookies de terceras partes o el manejo de consentimiento de cookies. Lo único que hacen por ese acuerdo es evitar !que se carguen scripts propios de Microsoft", aunque incluso ahí dicen que aplican protecciones post-carga, como el bloqueo de esas citadas cookies de terceras partes. Como admitía Weinberg "nuestro producto no es perfecto".

En realidad esto ya se sabía (un poco). La propia DuckDuckGo explica desde hace tiempo en su web de soporte cómo "nos hemos asociado con muchas fuentes de información para proporcionar los resultados de DuckDuckGo Search (por ejemplo, Microsoft para la publicidad, Apple para los mapas, etc).

Allí destacaban cómo "Microsoft y DuckDuckGo han colaborado para proporcionar una solución de búsqueda que proporciona publicidad relevante mientras se protege tu privacidad". En ese sistema, dependiente de Microsoft Advertising, se usa nuestra dirección IP y la cadena 'user-agent' que identifica nuestro equipo para "procesar correctamente el click en el anuncio y cobrar al anunciante".

¿Es grave? La diferencia, explican en DDG, es que otros motores de búsqueda asocian tu comportamiento al clicar en publicidad con un perfil sobre ti que puede ser usado más tarde para ofrecerte anuncios en ese buscador en internet. En el sistema de Microsoft y DDG, el sistema de Microsoft Advertising "no asocia tu comportamiento al cliar en publicidad con un perfil de usuario. Tampoco almacena o comparte información más allá de "objetivos de contabilidad" (para cobrar al anunciante, como decíamos antes).

La privacidad total no existe. Weinberg terminaba diciendo que "nada te puede proteger al 100%" y comentaba cómo al final las limitaciones de cada plataforma hacen difícil el trabajo de DuckDuckGo. "Por eso", concluía, "siempre hemos tenido mucho cuidado de no prometer nunca el anonimato cuando se navega fuera de nuestro motor de búsqueda, porque francamente no es posible. Sin embargo, creo que lo que ofrecemos es lo mejor que hay para los usuarios comunes que quieren una protección de la privacidad sencilla sin romper nada, y esa es nuestra visión del producto."

Pérdida de confianza. Ese mensaje y la rápida respuesta de Weinberg es bienvenida, pero muchos usuarios en redes sociales se quejaban de que al final "el tracking es el tracking" y criticaban que DuckDuckGo no hubiera hecho más públicos los términos de ese acuerdo con Microsoft, que acabaron siendo descubiertos por un experto en ciberseguridad.

En DDG añadieron que están trabajando para eliminar esa excepción que hacen con Microsoft, pero no se sabe cuándo y si podrán hacerlo de forma efectiva. Al final, como explicaba este usuario, ha habido cierta pérdida de confianza y decepción con un buscador y una empresa que no ha sido 100% honesta con el funcionamiento de su buscador y su navegador.

