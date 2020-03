Bill Gates abandona la Junta Directiva de Microsoft para dedicar más tiempo a la filantropía, sin dejar de asesorar a la empresa

La labor filantrópica de Bill Gates, uno de los padres de Microsoft y todo su imperio, es bien conocida y aquí hemos hablado de ella. Y ahora la organización con la que trabaja en este sentido, Bill and Melinda Gates Foundation, aún recibirá más de su tiempo al haberse sabido que Bill Gates abandona su puesto en la junta directiva de Microsoft precisamente para atender más a estas labores.

El anuncio se ha hecho público en la página de noticias de la empresa, recordando que en 2008 Gates ya pasó a una dedicación menor en Microsoft para dedicar más tiempo a su fundación. Siguió como presidente del consejo de administración de la compañía hasta febrero de 2014, y tras dejar la dirección del Consejo y seguir en la Junta Directiva, ésta último etapa llega a su fin a partir de hoy.

Gates así pone punto y final a una larga etapa en la que ha participado y contribuido en las decisiones tomadas en la junta de la compañía, pudiendo dedicarse a esa labor filantrópica que lleva ya años llevando a cabo junto a su mujer y al resto de la organización. Las causas que la Bill and Melinda Gates Foundation ha apoyado son muy diversas, desde intentar frenar el cambio climático hasta reinventar el inodoro.

Gates fundó Microsoft en 1975 junto a Paul Allen, fallecido en 2008, pero aunque haya tomado la decisión de dejar tanto la Junta Directiva de Microsoft como su puesto en el Consejo de Berkshire Hathaway (el conglomerado de empresas que lidera Warren Buffett) en realidad no se va del todo, ya que seguirá colaborando con Satya Nadella como "asesor tecnológico". Lo explica en su perfil de LinkedIn:

"He tomado la decisión de renunciar a los dos consejos públicos en los que trabajo -Microsoft y Berkshire Hathaway- para dedicar más tiempo a las prioridades filantrópicas, incluyendo la salud y el desarrollo global, la educación, y mi creciente compromiso en la lucha contra el cambio climático. El liderazgo en las empresas de Berkshire y Microsoft nunca ha sido más fuerte, así que es el momento de dar este paso."

"Con respecto a Microsoft, renunciar a la junta directiva no significa de ninguna manera que me alejaré de la empresa. Microsoft siempre será una parte importante del trabajo de mi vida y seguiré comprometido con Satya y el liderazgo técnico para ayudar a dar forma a la visión y lograr los ambiciosos objetivos de la empresa. Me siento más optimista que nunca sobre el progreso que la compañía está haciendo y cómo puede seguir beneficiando al mundo." Bill Gates