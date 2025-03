Son fundadores y ultrarricos, pero no siempre han conducido supercoches de lujo: un repaso por los coches de los millonarios tech

Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos tienen el dinero suficiente como para conducir cualquier coche que se les antoje. Sin embargo, no todos ellos demuestran una pasión desmedida por el mundo del motor y, por motivos de seguridad, a muy pocos de ellos se les permite conducir sus propios coches.

Algunos deben conformarse con apreciar la belleza de sus colecciones de superdeportivos expuestos como piezas de arte en sus lujosos garajes.

Dado que estos magnates tecnológicos no siempre fueron tan ricos como lo son ahora, también han conducido utilitarios sin tantos caballos de potencia, pero con muchos más kilómetros más a sus espaldas. Descubrimos qué coches han conducidos los pesos pesados de la tecnología a lo largo de sus vidas.

Elon Musk: con prisa por llegar

Como era de esperar, el CEO de Tesla es un gran fan de sus propios vehículos. En 2019, Musk reveló en su cuenta de X que su favorito era el Tesla Model S Performance, aunque también ha conducido un Model 3 Performance y su equipo de seguridad utiliza habitualmente los Model X para sus desplazamientos. También aseguraba haber conducido un Cybertruck tras su lanzamiento.

Sin embargo, la pasión de Musk por los coches no se limita a Tesla. Su colección es mucho más variada. De acuerdo a lo publicado por GQ, Uno de sus primeros coches fue un BMW 310ide 1978. Con el primer dinero que obtuvo con la ronda de inversiones de Zip2, la primera empresa que fundó con su hermano Kimbal, Musk se compró un Jaguar E-Type Serie 1 Roadster, según cuenta Walter Isaacson en la última biografía del millonario.

No obstante, el más representativo por su significado fue el McLaren F1 compró en 1999. El coche estaba valorado en más de millón de dólares y lo adquirió tras vender Zip2 a Compaq por 307 millones de dólares, convirtiéndose oficialmente en millonario.

El momento en que recibió ese coche quedo inmortalizado en un vídeo. "Sólo existen 62 en todo el mundo y uno de ellos es ahora mío", comentaba un jovencísimo Musk. Más tarde, Musk estrellaría ese coche en una autopista de Los Ángeles cuando intentaba demostrar a Peter Thiel que no tenía miedo arriesgar durante el proceso de fusión de sus empresas para dar lugar a PayPal. "Fue un milagro que ninguno de los dos saliera herido", aseguró Thiel a The New York Times.

Jeff Bezos: el pragmático

Jeff Bezos es la segunda mayor fortuna del mundo, pero uno de los coches con los que más se le relaciona no es ni un superdeportivo ni una lujosa berlina: es un Honda Accord de 1991, al mismo tiempo que Amazon tenía una capitalización estimada en 30.000 millones de dólares y su fortuna era de unos 1.000 millones de dólares. Como Bezos confesó al programa 60 minutos, "es un coche muy bueno". Bezos condujo ese coche hasta 2013 para ir a las oficinas de Amazon.

No obstante, el millonario atesora una impresionante colección de superdeportivos exclusivos entre los que, según AutoBild, se encuentra un Ferrari Sergio de edición limitada del que solo existen seis ejemplares; y un Bugatti Veyron Vincerò personalizado por el preparador Mansory.

Mucho más exótico es el Lykan Hypersport de la libanesa W Motors, como el que participó en una de las escenas de la saga de 'Fast & Furious' saltando entre dos rascacielos.

Tampoco falta en su colección un Koenigsegg CCXR Trevita, valorado en más de cuatro millones de euros, y una edición especial del Lamborghini Veneno, de la que solo existen seis unidades en el mundo.

En los últimos años, se ha visto al millonario conduciendo vehículos eléctricos de Rivian, después de que Amazon se convirtiera en su mayor accionista comprando el 17% del fabricante de coches eléctricos para convertirlo en su principal proveedor de vehículos de reparto.

Mark Zuckerberg: apasionado de los hatchback

Recientemente Mark Zuckerberg ha sufrido un cambio de estilo que le hace parecer "más malote" con cadenas de oro al cuello, relojes valorados en millones de dólares y ropa de diseño. En ese cambio, también se incluye un superdeportivo de Porsche 911 GT3 con acabado Touring personalizado por los televisivos expertos del taller West Coast Customs.

Tal y como publicaba Business Insider, durante buena parte de su carrera se le ha visto conduciendo varios vehículos compactos, entre los que destacaban un Volkswagen Golf GTI de color negro, un Acura TSX (gemelo del Honda Accord) del mismo color o un Honda Fit. Todos ellos son coches que no superaban los 30.000 dólares, pero que Zuckerberg ya compró siendo millonario.

El fundador de Facebook publicó en 2022 una foto en su perfil de Instagram en la que mostraba dos Ford Bronco que había restaurado para él y su esposa Priscilla.

Además de los dos Porche que el millonario adquirió recientemente para él y para su esposa, en Periodismo del Motor aseguran que también es propietario de un Pagani Huayra valorado en unos dos millones de dólares.

Larry Ellison: pasión por la extravagancia

El cofundador y presidente de Oracle es la cuarta mayor fortuna del mundo por lo que a nadie extrañará que gaste su fortuna en extravagancias. Además de haberse comprado una isla en Hawái o de invertir en las lechugas más caras del mundo, el octogenario millonario también tiene una impresionante colección de supercoches.

Según publicaba Los Ángeles Times, entre la colección de coches superdeportivos de Ellison destacan modelos como el Audi R8, una berlina Lexus LS 600h L o un Lexus LFA valorado en unos 350.000 dólares. Tampoco faltan unidades exclusivas como el McLaren F1 o un Ferrari Enzo.

Sin embargo, la mayor excentricidad Ellison ha sido la compra de varios Acura NSX cada año durante más de 15 años, que después regalaba a sus amigos. Según Mike Wilson, autor del libro 'Difference Between God and Larry Ellison: Inside Oracle Corporation : God Doesn't Think He's Larry Ellison',Ellison estaba cansado de sus Ferrari se incendiasen, por lo que decidió probar un Acura (Honda) NSX y tuvo un flechazo con él. Le gustaba especialmente el modelo de 1996.

Larry Page y Serguéi Brin

Los fundadores de Google, además de tener una visión muy similar sobre cómo debía organizarse la red de redes, también coincidían bastante en su gusto por los coches sostenibles.

Ambos fundadores han conducido durante una etapa de su vida un Toyota Prius y, cuando Tesla comenzó a presentar sus propuestas de coche eléctrico, tanto Page como Brin fueron de los primeros que confiaron en los coches de Tesla invirtiendo en la compañía y comprando algunos de los primeros modelos que pisaron el asfalto.

Larry Page, por su parte, fue uno de los primeros en recibir un Tesla Roadster en 2008.

Sin embargo, el coche más viral de Brin fue, según contaba Forbes, el Tesla Model S de 2013 que los empleados de Google se encargaron de "tunear" para convertirlo en un Batmovil muy personal. Vinilaron todo el coche de color rosa y le añadieron unas grandes alas de murciélago en la zaga y el signo de Batman en el morro, junto a unas largas pestañas que adornaban sus faros. Era el día de April Fools (el equivalente en EEUU a los Santos Inocentes) y los empleados de Google se toman muy en serio lo de gastar bromas.

Según publicaba Business Insider, Serguéi Brin fue la cuarta persona en recibir su Tesla Model X tras su lanzamiento en 2015, manteniendo así su apuesta por los vehículos sostenibles.

