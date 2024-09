Los millonarios de Silicon Valley hicieron de "vestir aburrido" un símbolo de poder. Ahora Zuckerberg lo está cambiando

Hubo un tiempo en el que el CEO y fundador de Meta lucía un vestuario austero y monótono, basado en una sencilla camiseta de algodón gris y unos pantalones tejanos azules. Sin embargo, algo ha sucedido en los últimos meses que ha revolucionado por completo el estilismo y la presencia pública del millonario.

Productividad, ante todo. Zuckerberg se convirtió en el vivo ejemplo de la priorización de la productividad y la reducción de la carga mental al vestir cada día un "uniforme", en lugar de tener que elegir a diario qué ropa ponerse.

Mark Zuckerberg no ha sido ni el primero ni el último en adoptar esta filosofía. Steve Jobs, Barack Obama o Albert Einstein también han seguido esta tendencia en algún momento de sus vidas.

De uniforme, pero de lujo. Pese a que el vestuario que Mark Zuckerberg ha usado hasta hace unos meses parecía sencillo, en realidad respondía a una tendencia denominada lujo silencioso o Quiet Luxury. Esta tendencia de moda hace referencia a una forma discreta y sofisticada de expresar el lujo sin necesidad de mostrar ostentación o excesos evidentes.

En el caso de Mark Zuckerberg, su uniforme de camiseta gris de algodón, pantalón tejano y zapatillas bien podrían costar menos de 200 euros. Sin embargo, Zuckerberg elegía prendas de alta calidad de marcas de lujo como J.Crew, Elder Statesman y Brunello Cucinelli, por lo que el millonario pagaría desde 330 euros solo por su camiseta.

El nuevo Zuckerberg. De un tiempo a esta parte, la imagen pública de Mark Zuckerberg y su estilo al vestir ha cambiado drásticamente. Ha pasado de tener un inquietante aspecto casi robótico, a llevar outfits propios de un influencer de moda con cadenas al cuello y una variedad de camisetas con mensajes en latín, un cambio que no ha pasado inadvertido en redes sociales.

Este cambio de estilo y el hecho de que haya coincidido con la paternidad y el cuadragésimo cumpleaños del millonario ha sembrado la duda de una "crisis de la mediana edad" de Mark Zuckerberg. Entendiendo este fenómeno psicológico como una toma de consciencia de su propia mortalidad, tal y como la definía el psicólogo Elliot Jaques en su estudio de 1965.

Peter Thiel podría ser el detonante del cambio. En unos correos filtrados por la cuenta Internal Tech Emails en X, se desvelaron las conversaciones de 2020 entre Mark Zuckerberg, su equipo y Peter Thiel, amigo personal y mentor de Zuckerberg. En esos correos, se trazaban algunas líneas estratégicas que debía seguir la compañía en la siguiente década.

Entre esas sugerencias, Mark Zuckerberg destacaba su papel como imagen de los valores de Meta, y de como su presentación al público puede condicionar la percepción de la compañía entre un público objetivo que iba a cambiar de los Baby boomers a los Millennials y a la Generación Z.

‘Latin Fashion’: el Imperio Romano de Zuckerberg. Hace unos días, Mark Zuckerberg confirmaba en el podcast de Acquired que en los últimos meses había crecido su interés por el mundo del diseño de moda. "Empecé a trabajar con gente para diseñar algunas de mis propias prendas. He empezado a trabajar en esta serie de camisetas con algunos de mis dichos clásicos favoritos", aseguraba Zuckerberg.

El millonario ha lucido estas camisetas con frases en latín en distintas ocasiones, incluida en la peculiar imagen que nos dejó junto a Bill Gates en su cumpleaños, donde lucía la frase del Imperio romano "Carthago Delenda Est" (Cartago debe ser destruida). El fundador de Facebook vistió una de sus camisetas en el evento Meta Connect 2024, en el que la marca presentó el prototipo de sus últimas gafas de realidad aumentada. En ese evento, Zuckerberg apostó por la frase en latín: "Aut Zuck, Aut Nihil", una derivación con su nombre de la cita romana "Aut Caesar, Aut Nihil" (O César, o nada).

Meta a la moda. El interés de Mark Zuckerberg por la moda, también estaría relacionado con el acercamiento de Meta a empresas de diseño de moda. Ray-Ban lleva dos generaciones sirviendo de soporte para las gafas inteligentes de Meta.

Zuckerberg confirmaba en una entrevista a The Verge, que la colaboración con Ray-Ban y su matriz EssilorLuxottica está consolidada hasta 2030, y el millonario no descarta invertir en la compañía óptica para afianzar todavía más esos lazos. "Sí, creo que hemos hablado de invertir en ellos. No va a ser algo importante. Yo diría que es más una cosa simbólica. Queremos que esta sea una asociación a largo plazo y, como parte de eso, pensé que sería un buen gesto", afirmaba Zuckerberg.

