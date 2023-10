El propietario de este Tesla Model X estaba harto de tanta pantalla. Así que le añadió un montón de botones

Cuando los primeros Tesla Model S salieron al mercado, una de las características que más nos sorprendieron fueron aquellas pantallas gigantes que permitían centralizar todas las opciones del coche y controlarlas de forma táctil.

La opción se ha convertido en una norma no solo en Tesla sino en otros fabricantes, pero ese minimalismo ha acabado por convertirse en un problema y hartar a algunos usuarios —incluido nuestro compañero, Alberto de la Torre— que siguen opinando que no hay nada como los botones físicos. ¿Qué hacer si el coche no los incluye? Ponerlos tú mismo.

Es lo que hizo un ciudadano chino que compró un Tesla Model X. Este coche es otro ejemplo de ese minimalismo que centra todos los controles en su pantalla, pero este usuario acabó encargándose de solucionarlo y añadió un panel de botones físicos que le permitían acceder a algunas de las funciones esenciales de su vehículo.

Para ello montó el panel justo bajo la pantalla integrada por Tesla. El diseño de esa "botonera" se asemeja a la que por ejemplo utilizaba Mercedes en algunos de sus coches de generaciones previas: tiene 12 botones en total, y en el vídeo compartido en Twitter parece que todos son funcionales.

El usuario chino configuró dichos botones para que por ejemplo sirvieran como accesos rápidos a ciertas opciones del menú del vehículo como el control del aire acondicionado, mientras que otros ejecutaban acciones directas como abrir el maletero, ajustar los asientos delanteros o plegar los espejos retrovisores.

Esos botones contaban además de pulsarse hacia abajo pero también hacia arriba, lo que por ejemplo es útil para controlar la reproducción multimedia y pasar rápidamente a la siguiente canción o a la anterior.

Apenas sí se muestran detalles de la instalación, pero a juzgar por el vídeo desmontar la pantalla temporalmente para conectar los cables parece sencillo, y desde luego añade esa capacidad de poder interactuar con botones físicos sin tener que mirar la pantalla.

Eso es algo que se ha criticado mucho en esa clara tendencia que está plagando de pantallas nuestros coches: un Volvo de 2005 "analógico" ya demostró que era más seguro que los coches con pantallas, y de hecho fabricantes como Mazda fueron coherentes y decidieron eliminarlas de sus vehículos para evitar distracciones y accidentes. Y si no lo hace Madza, por lo visto también puedes hacerlo tú.

Imagen | @ray4tesla

En Xataka | La Armada de los EE.UU. no se fía de las pantallas táctiles: las reemplazarán por botones y diales de toda la vida