Microsoft era considera una empresa aburrida y corporativa. Su plan para cambiar eso fue poner a Bill Gates y Steve Ballmer a bailar

Cuando en los 90 pensabas en una empresa repleta de tipos de traje y corbata, IBM era la que primero venía a la mente. Era una de esas empresas cuyas oficinas debían estar repletas de cubículos con alienados trabajadores haciendo sus tareas, de esas en las que en la sala de descanso habría una cafetera en lugar de una mesa de air hockey. Puede que no tuvieras ni idea de cómo eran las oficinas, pero la imagen que transmitían tanto ellos como sus productos era esa.

Algo similar ocurría con una Microsoft que, además, tenía la fama -merecida- de acabar con la competencia a base de talonario, añadiendo más y más talento (y propiedades intelectuales) a sus arcas y dirigida por un loco de la informática, una persona con un ojo increíble para la tecnología y un tiburón implacable en los negocios: Bill Gates.

Sin embargo, en un momento dado, eso cambió. Microsoft cambió su imagen y lo mejor que se les ocurrió fue poner a Bill Gates y al enérgico Steve Ballmer a hacer toda clase de locuras. Una de ellas sigue siendo, 26 años después, uno de los mejores vídeos de Internet.

Bill Gates y DOOM

Antes de nada, prácticamente todas las empresas informáticas de los 80 y 90 eran muy, muy similares. IBM y Microsoft podían desprender ese aire de corporativismo empresarial desmedido, pero por los vídeos de desarrollo de la Nintendo de los primeros Mario y Zelda, podemos ver que no se diferenciaban mucho de cualquier otra empresa de software. Una hacía videojuegos, la otra, sistemas operativos y otros programas.

Vamos, que el lugar de trabajo no era un parque de atracciones, pero la publicidad… ay, la publicidad era otra cosa. Y menos mal.

En vídeo que tienes justo encima es una auténtica joya. No, Windows 1.0 da igual, lo que de verdad importa es ver a un jovencísimo Steve Ballmer de 30 años (sí, 30 años) vendiendo el sistema operativo como si fuera un anuncio de teletienda. El "pídelo hoy, excepto en Nebraska" sigue siendo una de mis frases favoritas.

Pero más que por lo extraño del anuncio (¿te imaginas a Steve Jobs haciendo esto?) lo que implica es que había sentido del humor dentro de la compañía. Este vídeo se utilizó de forma interna y es una maravilla, pero quizá un punto de inflexión fue ver a Bill Gates dentro de DOOM.

El juego de id Software con John Romero y Carmack a la cabeza fue una revolución. No sólo asentó el género de disparos en primera persona (pese a que había títulos anteriores como el propio Wolfenstein 3D), sino que generó un ecosistema en el que la gente podía jugar de forma multijugador y, además, el juego se llevó a multitud de plataformas.

Aquí ya hemos pasado a Windows 95, por lo que hemos dado un importante salto respecto al anuncio de Windows 1.0 y tenemos a un Bill Gates que, de manera interna para anunciar DirectX, se metió dentro de DOOM.

Este vídeo es una leyenda porque hay tres cosas a resaltar: es cutre a más no poder, Bill Gates actúa fatal y en el momento del disparo el dedo no está ni remotamente cerca del gatillo. Pero… ¿qué más da? La lástima es que el vídeo no salió por televisión, ya que fue una pieza cómica exclusiva para el evento de promoción de Windows 95.

No deja de ser Gates hablando sobre las bondades de Windows 95 y la nueva API para juegos (y haciéndolo de una forma bastante aburrida), pero visto desde la distancia, es fantástico. Y bueno, del atuendo mejor no decir nada.

Baby don't hurt me, don't hurt me, no more

Pero vamos a lo que hemos venido: ver a Gates y Ballmer bailando. Con Windows 95, ya pudimos ver un intento de la pareja por marcarse unos pasos en uno de los momentos más divertidos sobre los escenarios. Imagina a la plana mayor de Microsoft saltando a la palestra a ritmo del 'Start me up' de los Rolling Stones y que haya unos cuantos moviendo los brazos de forma asíncrona como haríamos muchos en una boda mientras otro está por ahí pegando saltos.

Deja de imaginar y mira esto:

Erróneamente, se ha catalogado este momento como una parte de la presentación de Windows 95, pero no es así. La presentación del sistema es una 'chapa' increíble, pero con un tono mucho más divertido del que podríamos imaginar:

Raymond Chen escribió en Microsoft hace unos años que el vídeo en el que Ballmer y Gates bailan de forma incómoda sobre el escenario debía pertenecer a un evento privado o a uno de ventas, pero no fue una presentación pública como tal ni el evento de lanzamiento.

Sin embargo, la pareja llegó al pico de la comedia unos años más tarde con otro vídeo interno. Para Windows 98, ambos grabaron una parodia de la cinta 'A Night at the Roxbury' en la que podemos verlos al ritmo de 'What is love'. Eso de "al ritmo" es decir mucho, ya que la descoordinación en cierto momento del vídeo es evidente.

Pero hay algo… raro. Quiero decir, todo es raro en este vídeo, pero en cierto momento, Bill introduce un disco y empieza a sonar 'Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha' de Trio. Era una canción de 1982 que se volvió mítica gracias a un genial anuncio de WV de 1998.

Pero, tras poner tremendo temazo, ¿por qué Ballmer y Gates exclaman un "NI HABLAR"? El motivo es que la competencia de Microsoft, Sun Microsystems, había lanzado al mismo tiempo un anuncio de Solaris 7 en el que se metían un poco con Microsoft.

Era, a su vez, una parodia del anuncio de WV y, también, de un anuncio de Internet Explorer de 1997 en el que Ballmer y Gates ya parodiaban el anuncio de VW.

Sin duda, este pequeño pique entre Sun y Microsoft nos dejó el inolvidable anuncio del 'What's Love'.

Hubo… más, muchos más

Además del pico de la comedia, ese cosmos de anuncios paródicos que se meten un poquito con el rival fue una genialidad de 1998, pero no terminaron ahí las aventuras de Bill y Steve. Los dos siguieron protagonizando momentos inolvidables tanto en las presentaciones de Windows como en las de la primera Xbox.

El vídeo de despedida de Bill, dejando su cargo en Microsoft, es muy bueno, pero si hay que señalar un vídeo más en el que los dos demostraron un gran sentido del humor fue este vídeo de la Developers Conference 2001 que… no tiene desperdicio. Aunque sea por ver a dos empresarios multimillonario referenciando 'Scary Movie' y paseando por la ciudad haciendo tareas rutinarias con su jersey de punto.

Al final, Microsoft molaba, y molaba muchísimo. Ese aire serio se perdía totalmente cuando los publicistas se ponían a idear situaciones en las que Bill Gates y Steve Ballmer hicieran el ridículo y el absurdo de los guiones, la enérgica personalidad de Ballmer y lo mal (pero mal, mal) que actúa Bill Gates nos dejaron anuncios que, seguramente, no volvamos a ver.

No me imagino a Satya Nadella, por ejemplo, haciendo nada de esto, y el que más puede acercarse (aunque ni remotamente) es el Tim Cook del anuncio del M1 en los iPad. Como se dice ahora, la publicidad de los 90 era, definitivamente, una cosa.

