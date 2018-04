Hace 20 años Windows 98 debutaba, y lo hacía con BSOD incluida delante de Bill Gates

"Que 20 años no son nada", decía Gardel. Sí que lo son en el segmento de los sistemas operativos, porque parece que ha pasado mucho más desde que Bill Gates aprovechara la feria Comdex de Las Vegas para presentar el que sería su flamante Windows 98.

Que por cierto, en aquella demostración no fue tan flamante: en medio de la presentación Chris Capossela, que estaba mostrándole a Gates las virtudes del sistema Plug & Play, conectó un escáner al PC y aquello provocó un pantallazo azul de la muerte (BSOD). El cofundador de Microsoft logró salir del paso con cierta soltura, y el vídeo se convirtió en todo un fenómeno en internet.

"Whoa!"

Windows 98 fue la primera versión de Windows en usar el Windows Driver Model (WDM) que facilitaba el desarrollo de controladores de dispositivo en futuras versiones de dispositivo, pero además llegó con un mejor soporte de USB —por entonces la implantación del estándar estaba muy verde—, el sistema ACPI de suspensión e hibernación o mejoras notables en el ámbito de la conectividad de red.

Todo aquello estaba muy bien y Bill Gates quiso demostrar aquellas ventajas en directo, pero al probar esa conectividad USB se acabó encontrando con uno de los momentos que hoy en día hubieran sido meme seguro: al conectar un escáner, el equipo se colgó y en pantalla apareció el célebre pantallazo azul de la muerte.

Los aplausos, vítores y risas del público dejaron paso a un Bill Gates que logró bromear con aquello diciendo "esa debe ser la razón por la que todavía no estamos vendiendo Windows 98". En efecto, aquello era una demostración preliminar, y Windows 98 no aparecería hasta el 25 de junio de 1998.

Los pantallazos azules de la muerte han cambiado de diseño, pero siguen apareciendo de cuando en cuando y se han convertido en seña de identidad de Windows.

Aquel sistema operativo acabó cediendo paso ante el criticado Windows Me y sobre todo ante Windows XP. Años después Windows 98 acabaría desapareciendo de los PCs de los usuarios, pero lo que no lo hizo, desde luego, fueron los pantallazos azules de la muerte, que nos la siguen jugando de cuando en cuando. No en vano la última gran actualización de Windows 10 se ha retrasado por el aumento de BSOD que se están viendo en ella.

Por cierto, curiosidad: Chris Capossela no tuvo que enfrentarse a las iras de Gates (o sobrevivió a ellas): sigue trabajando en Microsoft, y actualmente es Chief Marketing Officer en la empresa.

