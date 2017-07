La historia del verdadero pantallazo azul de la muerte de Windows y su evolución

El denominado "Pantallazo Azul de la Muerte" lleva aterrorizando los corazones de los usuarios de Windows desde tiempos inmemoriales. Bueno, concretamente desde Windows 95. Antes hubo otros pantallazos azules para diversos errores menores y funciones, pero ninguno como el que desde entonces empezó a avisarnos de los errores graves del sistema operativo.

El diseño final de este pantallazo se lo debemos a Raymond Chen, uno de los veteranos desarrolladores de Microsoft, y a su equipo. Hay algunas confusiones recurrentes sobre la historia de esta pantalla, como el falso mito de que la escribió Steve Ballmer, y por eso hoy vamos a contar su historia para aclarar quién hizo qué.

Lo que sí escribió Ballmer fue la primera pantalla de Ctrl+Alt+Del (Control, Alt y Suprimir), que casualmente tambien se mostraba en color azul en sus primeras versiones, al igual que otras pantallas de error antes que ella. Por eso, vamos a empezar marcando las diferencias entre otras pantallas azules y LA pantalla azul de la muerte.

Del 'Ctrl+Alt+Del' al 'Pantallazo Azul de la Muerte'

Pantalla de Control+Alt+Suprimir, que aparecía en azul en Windowoes 3.1

No, no es verdad que Steve Ballmer escribiese el "Pantallazo Azul de la Muerte", también denominado BSoD por ser siglas de Blue Screen of Death. Da igual que los medios de todo el mundo escribiésemos que sí lo fue en septiembre del 2014, porque esa atribución se debe a un fallo en la interpretación de un artículo de Raymond Chen.

Lo que escribió Ballmer fue el texto del diálogo que aparecía, también en azul, al pulsar las teclas Ctrl + Alt + Suprimir. Esta combinación de teclas se introdujo en Windows 3.1, y servía para determinar si el sistema estaba respondiendo o si se había bloqueado, e identificaba cual era la aplicación culpable de este mal funcionamiento.

Según contó Raymond Chen, cuando le enseñaron a Ballmer esta nueva función se mostró satisfecho con ella, pero no le gustaba demasiado el texto que tenía. Los desarrolladores le dijeron que si tenía alguna idea mejor estaban abiertos a propuestas, y el directivo acabó escribiendo el texto definitivo.

Pantalla de Control+Alt+Suprimir en Windows 95

La pantalla te decía que había un error porque una aplicación había dejado de responder, y te daba la posibilidad de detener la aplicación responsable, reiniciar el ordenador o cancelar. Sí, que se pudiese cancelar el pantallazo es una pista de que no era muy de la muerte. Además, a partir de Windows 95 se cambió el formato de esta pantalla, y dejó de mostrarse en color "azul-muerte" para verse como una ventana más dentro de Windows.

En aquellos tiempos de MS-DOS y Windows 3.1 también había otros pantallazos que se mostraban en el mismo color. Algunos eran tan inocentes que sólo te informaban de que debías meter un disquete en el PC, y otros se limitaban a decir que dos programas querían utilizar el mismo puerto, y te preguntaba si querías dejar que el último en intentarlo tomase el control.

Lo que no había en Windows 3.1 era una pantalla para los fallos graves del sistema. Si una aplicación fallaba aparecía una pantalla azul avisándote, pero Windows continuaba funcionando. Pero si era el controlador o driver de un dispositivo el que provocaba un fallo fatal de sistema en Windows 3.1, la máquina virtual al completo se apagaba y simplemente volvías a MS-DOS.

No había por lo tanto ningún mensaje que te avisase de estos errores fatales en el kernel, por lo que en Windows 95 diseñaron una. Y es esta pantalla la que acabó siendo bautizada como el "Pantallazo Azul de la Muerte". Había nacido un mito, la auténtica pesadilla para millones de usuarios.

La evolución del pantallazo de la Muerte

Pantallazo azul de la muerte original

Por lo tanto fue en Windows 95 cuando se empezaron a mostrar mensajes avisando de los errores fatales del sistema. Tal y como explica el desarrollador Raymond Chen en su artículo 'Yo escribí la pantalla azul de la muerte original', su equipo fue quien diseñó estos mensajes, y él quien modificó su texto para darles su primera forma definitiva.

Él era el responsable del código que mostraba las pantallas. Este código le pedía al controlador de vídeo en modo kernel que cambiase al modo de texto, que llenase la pantalla con un fondo azul con un texto en blanco. Después, este programa de error fatal espera a que el usuario presione una tecla, trata de restaurar la pantalla a su contenido original e informa al componente que solicitó el mensaje de la respuesta del usuario.

Explicado de forma más entendible, Windows 95 intentaba mantenerse en pie pese al fallo a nivel de kernel. En sus primeras verciones de hecho, el mensaje del pantallazo azul era optimista, ya que te decía que puede ser posible continuar con lo que estabas haciendo. Si pulsabas cualquier botón Windows intentaría continuar, y si pulsabas Ctrl + Alt + Suprimir se reiniciaría.

Desde un punto de vista técnico, el administrador de la máquina virtual abandonaba un evento actualmente en curso y regresaba al distribuidor de eventos. Si no había eventos en curso, la ventana azul cerraba la aplicación y listo. Pero a veces el problema era global, y cuando se abandonaba el evento o se cerraba la aplicación no se solucionaba el problema, y los próximos eventos o aplicaciones que iniciases en Windows lanzaría una y otra vez el pantallazo.

Pantallazo azul de la muerte con datos sobre el error

Como originalmente este mensaje no mostraba información sobre qué elementos fallaban, Chen lo modificó para incluir el nombre del driver que falla, su número de sección y su desplazamiento dentro de la sección. Para nuestros ojos esto sólo eran números casi aleatorios, pero gracias a ello el equipo de Microsoft podía saber dónde estaba el problema, qué línea del código provocaba el error, y tratar de repararlo para lanzar luego una actualización con la solución.

Pantallazo azul de la muerte sin mensaje optimista :(

Posteriormente el mensaje de error se siguió cambiando para agregar un poco más de código para inspeccionar la dirección de los errores y si estaba dentro del gestor del núcleo. Además, en este nuevo cambio se eliminó la mítica frase de "Puede ser posible continuar con normalidad", porque al final casi nunca se podía continuar.

Pantalla azul de la muerte Windows XP

Más adelante en Windows XP el pantallazo siguió evolucionando para mostrar aún más información e incluir más explicaciones para intentar no alarmar a los usuarios. Pero una vez más, el intento de tranquilizar con el mensaje tuvo el efecto opuesto, ya que es difícil no entrar en pánico cuando la pantalla se te vuelve azul y te aparece un enorme texto diciéndote cosas raras.

Esta pantalla también te explicaba que si el problema persistía podías intentar entrar en el modo seguro de Windows para eliminar o deshabilitar componentes antes de volver a reiniciar. De hecho también te explicaba cómo entrar en el modo seguro pulsando F8 al iniciar el sistema, pero para cuando llegaban a esa parte del textos muchos usuarios ya habían entrado en pánico. Después de todo, es la "Pantalla Azul de la Muerte".

Pantalla azul de la muerte en Windows 8

Llegó Windows 8, y con él Microsoft decidió dejar de intimidar a los usuarios con grandes textos y simplificar al máximo este pantallazo. En este sistema, la pantalla se limitaba a decir que nuestro PC tenía un problema que no podía manejar y que necesitaba reiniciarse, y ponía un emoticono triste. No hacían falta más explicaciones, por aquel entonces todo el mundo sabía ya lo que significaba esa pantalla: Muerte.

Pantallazo verde de la muerte en Windows 10

Para que no resultase tan simple, en Windows 10 Microsoft añadió un código QR en el pantallazo, e incluso después se atrevieron a cambiarle el color a uno verde. De hecho, en esta última pantalla ya directamente te dicen que en cuanto recopilen la información necesaria sobre el error podrás proceder a reiniciar el equipo.

Como veis, el pantallazo azul oficial según los propios desarrolladores de Windows es aquel que avisa de los errores fatales del sistema operativo. Por lo tanto no podemos contar como pantallazos de la muerte muchos otros de ese color que había antes de Windows 95, incluido el de "Control+Alt+Suprimir" de Windows 3.1.

Su historia nos ha dejado miles de momentazos impactantes en los lugares menos previstos, y seguramente aún nos queden unos cuantos más. Aunque para decir la verdad, el númerp de estos pantallazos ha disminuido considerablemente en Windows 10. Ya no es tan emocionante.

Imagen de portada | Grj23

En Xataka | Un repaso a la historia de Windows a través de pantallazos azules de la muerte