Bill Gates ha vaticinado otra pandemia en los próximos cuatro años y no estamos preparados: "No lo estamos en absoluto"

Bill Gates lleva más de una década alertandosobre el riesgo real de que una pandemia global se ciña sobre la humanidad, y que la falta de preparación para ello se salde con millones de vidas. Lamentablemente, acertó en su pronóstico en 2020.

El millonario ha concedido una entrevista a The Wall Street Journal con motivo de la presentación de su próximo libro "Source Code". En ella, Bill Gates ha afirmado que el riesgo de sufrir una nueva epidemia en los próximos cuatro años es alto, y que la reciente pandemia de COVID-19 no ha servido para que estemos mejor preparados para afrontarla: "No lo estamos en absoluto".

Es algo que le roba el sueño

Según confesaba el fundador de Microsoft, el riesgo de una nueva pandemia es algo que le quita el sueño porque la humanidad no ha adoptado las herramientas necesarias para afrontarla.

"La probabilidad de que se produzca una pandemia natural en los próximos cuatro años es de entre el 10 y el 15%", aseguró Gates. De hecho, las probabilidades porcentuales que ofreció pueden incluso ser optimistas. Un modelo de riesgo de Airfinity presentado a mediados de 2023 arroja un 27,5% de probabilidades de otra pandemia de la magnitud de la de 2020 en los próximos diez años.

El millonario coincidía con este estudio en su diagnóstico: "Y sería bueno pensar que en realidad estamos más preparados para ello que la última vez, pero hasta ahora no es así". Cuando se le preguntó sobre esta falta de preparación Gates no dudó en destacar esa falta de preparación. "No lo estamos en absoluto", apostilló.

No hemos aprendido nada

Según Bill Gates, la pandemia de COVID-19 fue una excelente oportunidad para poner en común herramientas y estrategias para atajar y prevenir la enfermedad, reduciendo las probabilidades de que vuelva a repetirse en el futuro.

En cambio, el millonario opina que no hemos aprendido nada de la experiencia vivida en 2020. "En lugar de haber un consenso sobre qué herramientas faltan, la gente sigue repitiendo los diversos errores que se cometieron. No diría que hemos avanzado tanto como cabría esperar después de que se hayan perdido billones de dólares y millones de vidas", lamentaba Gates.

Este no es un nuevo temor que atormente al fundador de Microsoft. En 2022, Gates escribió el libro 'Cómo prevenir la próxima pandemia' en la que ya expresó su preocupación por la falta de planificación de los gobiernos de todo el mundo, incluido Estados Unidos, en la gestión de la pandemia de 2020.

Gates se ha mostrado preocupado por los recientes anuncios en el recorte de fondos federales impulsados por Trump con el objetivo de ahorrar costes y reducir el déficit.

Pese a que el millonario coincide con el nuevo presidente en la conveniencia de reducir la deuda, tiene más dudas sobre el impacto de cortar la financiación a proyectos de investigación para enfermedades mortales como el VIH o el desarrollo de nuevas vacunas.

"Obviamente creo en los medicamentos contra el VIH, donde Estados Unidos está manteniendo con vida a decenas de millones de personas. Si los eliminas, morirán antes de tener una cura en camino", explicaba Bill Gates durante su entrevista.

En Xataka | Bill Gates está convencido de que si no nos destruye una guerra mundial, lo hará otra pandemia

Imagen | Flickr (TED Conference), Unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)