Bill Gates está convencido de que si no nos destruye una guerra mundial, lo hará otra pandemia

Bill Gates ha grabado una miniserie de cinco episodios para Netflix, que se estrenará el próximo 18 de septiembre, llamada ‘¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates’. En ese contexto, el millonario aborda una serie de retos que la humanidad deberá afrontar en un futuro más o menos lejano: los riesgos de la desinformación, el cambio climático, la educación.

El millonario ha concedido una entrevista para el programa ‘Make It’ de la cadena estadounidense CNBC, en la que el fundador de Microsoft ha reconocido que hay dos asuntos que le preocupan especialmente: el riesgo real de una guerra y el de una nueva pandemia global. Ambos hechos son desastrosos por separado, pero lo peor es que la guerra también puede desatar pandemias.

Demasiada tensión en el ambiente. Bill Gates se ha pasado las dos décadas advirtiendo sobre posibles desastres globales, entre los que, además el cambio climático, destaca el riesgo cada más alto de que surjan conflictos entre países y se desencadene una guerra y, con ella, una pandemia.

Según el millonario, en el mundo hay "Muchos disturbios que podrían desencadenar en una gran guerra. Incluso si evitamos una gran guerra... Entonces, sí, habrá otra pandemia, muy probablemente en los próximos 25 años". El millonario utiliza el término ‘gran guerra’ por el alto riesgo de que conflictos como la invasión rusa de Ucrania o la ofensiva israelí contra Hamas, se extienda a otros países por las tensiones geopolíticas y desencadene una guerra mundial.

Preparación para la próxima pandemia. Para Gates, al igual que para otras voces dentro de la comunidad científica, la pregunta no es si habrá otra pandemia, algo que ya dan por descontado y se ha plasmado en ensayos científicos, sino en cómo de preparados estarán los países para hacerle frente, algo que demostró ser decisivo durante la pandemia de COVID-19.

Cabe recordar que el millonario lanzó duras críticas a Estados Unidos en su libro ‘Cómo prevenir la próxima pandemia’, ante la falta de previsión de su país ante una crisis sanitaria como la sufrida durante la pandemia de 2020, desoyendo las advertencias de la comunidad científica. "El país que el mundo esperaba que liderara y fuera el modelo no cumplió con esas expectativas. Aunque se han aprendido algunas de las lecciones de la pandemia [de coronavirus], lamentablemente ha sido mucho menos de lo que esperaría", aseguraba el millonario.

Guerra y pandemia van de la mano. El reciente brote de poliomielitis en los territorios de la Franja de Gaza, controlados por Israel, son un buen ejemplo de cómo la destrucción y el caos que provocan los conflictos bélicos pueden ser el detonante para una pandemia global.

Gates señala que las divisiones políticas obstaculizaron la respuesta al Covid-19 y continúan afectando la preparación para futuras pandemias. El brote de Gaza supone un claro ejemplo de las dificultades que encontraron las autoridades sanitarias de la OMS, no solo para acordar un alto el fuego entre ambas partes para vacunar a la población, sino por el despliegue logístico de medios sanitarios en una zona devastada por la guerra.

El papel de EEUU y el descrédito sanitario. Para hablar de este problema en la serie, Bill Gates se ha entrevistado con una de las personas que vivió en primera línea las decisiones que tomó Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19: Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Fauci destacaba la responsabilidad moral de los países ricos en la lucha contra la propagación de enfermedades, alegando que tienen la “responsabilidad moral” de compartir recursos con aquellos países más pobres para prevenir la propagación de enfermedades. En su conversación con el millonario, el ex responsable sanitario advertía del daño que había hecho la desinformación y los bulos en la lucha contra la pandemia, creando una sombra de descrédito sobre el sistema sanitario, algo que Fauci también comentó en una entrevista para The New Yorker.

Imagen | Wikimedia Commons (Jennifer Jacquemart)