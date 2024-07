En su lucha contra el cambio climático, Bill Gates tiene un nuevo plan para reemplazar a las vacas: hacer mantequilla de CO2

Bill Gates parece haber iniciado una batalle sin cuartel frente al que considera uno de los mayores problemas para el calentamiento global: las vacas.

Primero la tomó con los pedos de las vacas por su alto contenido en metano, después las pobres vacas no podían ni tirarse eructos por el mismo motivo. Además, Bill Gates trató por todos los medios que las vacas pasaran a la más absoluta irrelevancia creando hamburguesas de carne de vaca artificial. En su última ofensiva contra las indefensas vacas, el millonario ha ido donde más duele: hacer mantequilla sin leche de vaca. Solo aire.

Fabricar mantequilla a partir de aire. Savor (sí, con v), es una startup con sede en California que afirma haber desarrollado un proceso complejo para la elaboración de mantequilla con el que se elimina la necesidad de la cría de animales para la industria alimentaria, consiguiendo su alternativa sin lácteos tenga el mismo sabor.

El método descubierto por Savor consiste en combinar dióxido de carbono con hidrógeno y oxígeno, utilizando calor para crear cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que replican a las que se encuentran en los productos lácteos. "Comenzamos con una fuente de carbono, como el dióxido de carbono, y usamos un poco de calor e hidrógeno para formar cadenas que luego se mezclan con el oxígeno del aire para producir las grasas y aceites que conocemos, amamos y babeamos", explica Savor en su sitio web.

Gates la ha probado y todavía no puede creerlo. En una entrada reciente del blog personal de Bill Gates, el millonario publicaba un vídeo en el que Kathleen Alexander le mostraba algunos productos cocinados y elaborados con esa mantequilla fabricada en un laboratorio a base de CO2. Gates quedó maravillado con el resultado, asegurando que: "No podía creer que no estuviera comiendo mantequilla de verdad".

Alexander declaraba a The Guardian que "Actualmente estamos trabajando en la precomercialización y en la aprobación regulatoria para poder vender nuestra mantequilla. No esperamos poder avanzar con ningún tipo de ventas hasta al menos 2025". Ahí es donde el apoyo financiero de Bill Gates resultará clave para conseguir reducir costes y hacer que la mantequilla de CO2 pueda competir en precio con la de origen animal.

Luchar contra el calentamiento global desde la tostada. Reducir el consumo de carnes y lácteos de origen animal es uno de los objetivos para minimizar el impacto ambiental de la producción ganadera en la generación de gases de efecto invernadero.

Según los datos de su proceso de fabricación, la mantequilla artificial podría generar menos de 0,8 gr de CO2 equivalente por caloría, mientras que la huella climática habitual para la producción de mantequilla real sin sal con un 80% de grasa es de aproximadamente 2,4 gr de CO2 equivalente por caloría.

La batalla no es solo contra vosotras. Bill Gates destacaba que el proyecto de Savor para fabricar sustitutos de las grasas animales para elaborar lácteos no solo contribuye a reducir el volumen de la cabaña ganadera global para minimizar su impacto ambiental, sino que también representa una alternativa a cultivos poco sostenibles.

El aceite de palma es la grasa vegetal más consumida del mundo, con más de 74,6 millones de toneladas producidas en 2019, de acuerdo a los datos de EOS Analytics. El cultivo de la palma aceitera, de la que extrae este aceite, es la responsable de graves pérdidas de bosques a nivel mundial, siendo el mayor impacto en las zonas de selva tropical poniendo en riesgo ecosistemas enteros. Encontrar una alternativa sostenible a esta grasa vegetal.

Imagen | Unsplash (Joseph Corl)