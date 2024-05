Hay gente yendo a los conciertos de Taylor Swift con pañales para adultos: "No pienso perderme canciones"

Eira Scheper —escritora, influencer de café de especialidad y swiftie— ha encendido una mecha en Internet por reconocer que se puso un pañal para ir a un concierto de Taylor Swift. "He pagado un montón, no pienso perderme canciones", argumenta en una serie de vídeos de TikTok.

Una tendencia que nació en Estados Unidos. La gira The Eras Tour de Taylor Swift ha llegado a Europa después de 71 conciertos en Estados Unidos, América Latina, Asia y Oceanía. Eira ha ido al de Estocolmo, pero su optimización extrema de la micción tiene varios precursores.

Ya en Estados Unidos se hicieron virales algunas tiktokers por confesar que usarían pañales de adulto para "no perderse ni un minuto" de concierto. "Es una buena idea", decían los comentarios. Y si bien los pañales no son una tendencia tan extendida como las botas de vaquero y las minifaldas con flecos en The Eras Tour, sí que trascienden fronteras.

La tranquilidad es lo que más se busca. The Eras Tour repasa las diferentes etapas musicales de la carrera de Taylor Swift. El concierto tiene 44 canciones y dura unas dos horas y media, a las que hay que sumar los 40 minutos de los teloneros, el grupo Paramore.

"Llevar un pañal encima me dio mucha tranquilidad", dice Eira, que también preparó pastillitas de azúcar para no desmayarse. "Antes del concierto probé el pañal en mi casa. Me meé en mi casa para probar si aguantaba, y ese pañal ya te digo yo que aguantaba. Si te coges uno nocturno, bueno, hiperresistente: aguanta".

Amortizando el precio de la entrada. Eira tenía entradas de pista "VIP paquete 6", que si bien no eran las más caras, costaban 280 euros por persona. La tiktoker calcula que, incluyendo vuelos y hotel, gastó unos 660 euros en ir al concierto de Estocolmo.

El pañal le permitió amortizar el precio de la entrada sin perderse canciones ni perder su sitio para ir al baño. Además, está perfumado y no huele, explica. En París, el concierto de la semana anterior, hubo gente que decidió enfocarlo de otra forma: agachándose a mear en el suelo; lo que convenció a Eira de optar por el pañal.

Pañales customizados para swifties. Reconvertida en influencer de pañales para adultos, Eira ha decidido personalizarlos con dibujitos de temática swiftie para ella y para sus amigas, que también han comprado entradas para el concierto de Taylor Swift en Ámsterdam.

The Eras Tour tiene dos fechas en el Santiago Bernabéu para 60.000 asistentes. Al menos 11.000 son entradas de pista, lo que significa que las personas que lleven pañales no tendrán que sortear toda esa marabunta de gente para ir al baño (y convencerla luego de que no se están colando, sino que vienen de ahí).

Taylor Swift siempre gana. Todavía quedan otros 70 conciertos programados en The Eras Tour, que ya ha convertido a Taylor Swift en milmillonaria. No solo por la gira en sí, sino también por la película-concierto producida por la propia cantante que se estrenó en cines y arrasó en taquilla, para sorpresa de las distribuidoras que la habían rechazado.

The Eras Tour tiene su lado oscuro. Prohíbe meter agua o comida en los recintos y ha hecho que el jet de Taylor Swift se mueva más que nunca: 286.000 kilómetros desde que empezó la gira. Pero todo lo que pierden los fans en hidratación o pañales para adultos, y todo lo que pierde el medio ambiente con las emisiones de carbono, lo gana Swift en efectivo.

Imágenes | @madelinedolaway / @eirascheper / The Eras Tour

