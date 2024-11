Cada vez más artistas prohíben los móviles en sus conciertos. Es solo un ejercicio de tecnofobia

Ya lo avisan hasta en el propio cartel del concierto: "Este espectáculo será una experiencia sin teléfonos. Los móviles quedarán asegurados en bolsas de Yondr. Los invitados estarán en posesión de sus teléfonos en todo momento". Es el mensaje de que el concierto será libre de móviles. Lo que empezó como una sugerencia de los artistas, está convirtiéndose en directamente una prohibición.

De Bob Dylan a Ghost (y muchos más). El primer gran artista que decidió directamente prohibir los móviles fue Jack White en 2018. Desde entonces, muchos grupos y artistas han seguido sus pasos optando por la misma solución. Lo está haciendo Bob Dylan durante su último tour, el grupo Artic Monkeys durante un concierto en Nueva York, Tool en 2019 y recientemente lo ha anunciado Ghost, para todos los conciertos de su gira en 2025.

Hacer clic para ir al mensaje

La excusa: hacer caso al artista y no al móvil. El problema es evidente. Los artistas quieren que su audiencia esté pendiente de ellos y disfruten del espectáculo. Lo que se busca es evitar que los asistentes estén más pendientes de grabar que de disfrutar. Y eso en el mejor de los casos, ya que muchos son distraídos con notificaciones, mensajes y demás.

El objetivo de esta medida está clara: que todos vean realmente el concierto. Y es algo en lo que la mayoría estará de acuerdo. Porque no nos engañemos, los vídeos del concierto no suenan ni de lejos igual. Y muchas veces se publican en las redes o se guardan y quedan en el olvido. Más allá de compartirlo momentáneamente con nuestros conocidos, la utilidad de grabar los conciertos es más bien nula.

📱Centrémonos en el negocio: publicidad gratuita. Grabar y compartir un concierto en redes sociales tiene el potencial de convencer a otros a que se apunten al siguiente concierto de ese artista. Es simplemente publicidad gratuita y sincera.

¿Qué interés podrían tener los artistas en prohibir los móviles? Más allá de la supuesta mejora de la experiencia, sí hay razones por las que los artistas estarían interesados en evitar los móviles.

📵 Una de ellas es la exclusividad. Sabemos que muchos conciertos no solo sorprenden por su calidad sonora, también por su producción. Hay artistas que montan auténticos shows, con todo tipo de efectos de luces, fuego y escenografía. El limitar el móvil hace que si uno quiere vivir esa experiencia, se vea forzado a ir al concierto. Si no sabemos cómo será ese concierto, se alimenta el misterio.

📵 El factor sorpresa. Si ya hemos visto la grabación de un concierto, cuando ocurra determinada acción o el artista haga una cosa especial con determinada canción, ya no tendrá tanta gracia. Porque ya lo habremos visto. Es verdad que nadie va a ver una película habiendo visto partes, pero a diferencia de en el cine, con los conciertos no solemos tener tráilers. Si no hay gente grabando, muchos más se sorprenderán en el concierto.

📱Recordando recuerdos imborrables. En los conciertos hay tiempo para todo. Para saltar, para cantar, para escuchar. Y también para grabar si así lo queremos. Porque sí, el escenario de Rammstein con 'Deutschland' deja un recuerdo imborrable, pero tenerlo grabado nos sirve para volver a él las veces que queramos. No es solo una cuestión de compartirlo, que también, sino de nosotros mismos.

📱Ya forman parte del show. Utilizar el móvil y disfrutar del concierto no es incompatible. Al final los teléfonos son algo más que llevamos con nosotros. Uno puede grabar con una mano y levantar los cuernos con la otra. Porque estar grabando no implica necesariamente estar pendiente de la pantalla del móvil.

El uso del móvil es circunstancial. Un buen artista sabrá captar nuestra atención directamente. Además el tener el móvil ya se ha convertido en una tradición en muchos conciertos, donde la linterna es el perfecto sustituto de los antiguos mecheros.

📱Esto no es el colegio, dejemos que cada uno disfrute a su manera. Cuando hablamos de prohibición del móvil lo primero que nos viene a la cabeza es el colegio. Hay una tendencia clara de prohibir los móviles en muchas escuelas. Y de hecho se utilizan las mismas bolsas de Yondr. Sin embargo, hay una gran diferencia.

La educación básica es obligatoria. Ir a un concierto es opcional. En lo primero tenemos que mantener unos requisitos de atención, en lo segundo debe prevalecer la libertad personal de disfrutar cada uno de la forma que así considere.

Dino Cazares, guitarrista de Fear Factory, lo resume bien: "No me importa si llevas teléfonos a nuestro espectáculo. Lo que yo veo es que cuando compras una entrada, haces lo que te da la gana siempre y cuando nadie salga lastimado. Y siempre que lo permita el recinto y sus reglas, si es que hay alguna".

¿Es legal grabar los conciertos? Es una cuestión que no se está debatiendo abiertamente, pero la prohibición de los móviles anticipa una posición que puede pasar por la cabeza de algunos artistas: en el fondo lo que no quieren es que se graben sus conciertos y se compartan gratis por ahí.

Hablamos de Propiedad Intelectual y de la legalidad de grabar un concierto. A los cantantes se les considera artistas intérpretes y tienen el "derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones". También tienen el derecho exclusivo de reproducción y comunicación pública. Además de sus propios derechos de imagen.

Siguiendo estos derechos recogidos en la Ley Orgánica 1/1982, los artistas tienen la potestad de autorizar o no la grabación de sus conciertos. No existe una ley como la del Cine 55/2007 que prohíbe directamente grabar, pero sí es una posibilidad que tienen a su alcance. Afortunadamente la mayoría de artistas entiende que son simplemente un elemento más. Y que un buen concierto va mucho más allá de la influencia que pueda tener el móvil.

Imagen | Jorge Gordo

En Xataka | La reventa de entradas por internet es un dolor de cabeza para los artistas. Rammstein ha decidido pasar a la acción