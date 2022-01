Sony "espera" que los juegos de Activision sigan siendo multiplataforma. Pero está en manos de Microsoft

Ha sido la noticia de la semana, del mes y probablemente del año. En una transacción sin precedentes, Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Si bien es cierto que está pendiente de la aprobación por parte de los reguladores y la junta de accionistas de la compañía, se trata de una compra de lo más jugosa que podría asestar un duro golpe a Sony.

Activision Blizzard es la empresa a cargo de franquicias tan potentes como 'Call of Duty', 'Crash Bandicoot' y 'Spyro', solo por mencionar algunas y sacando de la ecuación a 'Diablo', 'Warcraft', 'StarCraft' y 'Tony Hawk'. La preguntaba estaba en el aire: ¿qué pasará cuando se complete la compra con los juegos de Activision Blizzard que salían en PlayStation? ¿Serán exclusivos de Xbox? Desde Sony ya se han pronunciado al respecto.

Sony espera que los juegos sigan siendo multiplataforma

Por un lado, Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming y máximo responsable de Xbox, vertió las siguientes declaraciones en Bloomberg: "Sólo diré lo siguiente a los jugadores que están ahí fuera jugando a juegos de Activision Blizzard en plataformas de Sony: nuestra intención no es apartar a las comunidades de esa plataforma y seguiremos comprometidos con ello".

De esas palabras se puede entender que los juegos de Activision Blizzard (previsiblemente, en manos de Microsoft a partir de junio de 2023) seguirán lanzándose en PlayStation. Franquicias como 'Call of Duty' han tenido contenidos exclusivos y accesos anticipados en las consolas de Sony, por no hablar de que 'Call of Duty' es, año tras año, uno de los juegos más vendidos en PlayStation.

Desde Sony, por su parte, han tomado un enfoque más cauto. Según un portavoz de la compañía nipona en declaraciones al Wall Street Journal:

"Esperamos que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales y continúe asegurando que los juegos de Activision sean multiplataforma".

La declaración es un tanto vaga y no ahonda en esos "acuerdos contractuales" que debe haber presentes entre Activision Blizzard y Sony. No obstante, teniendo en cuenta las palabras de Spencer, cabe esperar que los futuros juegos de Activision Blizzard sigan lanzándose en PlayStation. Sin embargo, todavía no ha habido una declaración clara y contundente que confirme, sin matices, estas intenciones.

Si echamos un vistazo a los juegos más descargados en PlayStation en 2021, 'Call of Duty: Vanguard', 'Call of Duty: Black Ops - Cold War' y 'Warzone' están presentes en el top. No solo son juegos potentes, sino que junto a 'Warcraft' y 'Candy Crush' suponen el 76% de los ingresos totales de Activision Blizzard. Dejar fuera a Sony, que supone el 17% de las ventas (Microsoft un 11%), podría ser una estrategia contraproducente.

En cualquier caso, lo que no es ningún secreto es que Microsoft usará esta compra para alimentar un cada vez más poderoso e interesante Game Pass. Es más, nada evita que Microsoft lance el 'Call of Duty' de 2023 en PlayStation y permita a los usuarios de Game Pass acceder a él desde el día uno en PC y Xbox.

No obstante, no podemos olvidar lo que ha sucedido con Bethesda. Los juegos de Bethesda lanzados desde ahora serán exclusivos de Xbox y PC. Se respetarán los compromisos adquiridos, como es el caso de la exclusiva temporal de 'Deathloop' y 'Ghostwire Tokyo', pero títulos como 'Starfield' o 'The Elder Scrolls VI' serán exclusivos del ecosistema de Microsoft.