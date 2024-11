El sector público como refugio de empleados infravalorados por la empresa privada: el 45% de los opositores ya tiene un empleo

En los últimos años se ha disparado el número de plazas de empleo público abiertas mediante oposición. Eso ha propiciado que muchos empleados del sector privado busquen mejoras salariales y estabilidad laboral a la sombra de la Administración pública, dejando al sector privado sin mano de obra cualificada.

Un estudio realizado por la consultora More Than Research y la academia para opositores Adams ha elaborado un perfil del opositor de 2024 y los datos muestran que el sector privado no está consiguiendo retener a su talento.

El sector público se pone las pilas. El sector público analizó a su plantilla de funcionarios y descubrieron que, durante la próxima década, se iba a producir una oleada masiva de jubilaciones a razón de 100.000 jubilaciones anuales. Al menos el 60% de los funcionarios que se encuentran hoy en activo, se habrá jubilado en menos de diez años y no hay suficiente personal de reemplazo para ellos.

Por ese motivo, la Administración lleva varios años encadenando récords en la convocatoria de nuevas plazas para funcionarios que reemplacen a los que se van a ir jubilando en los próximos años.

El 45% de los opositores ya tiene un empleo. Los datos del estudio revelan que el 45% de quienes se presentan a una oposición lo hace mientras trabaja en una empresa del sector privado, mientras que el 16% son estudiantes que buscan una salida profesional tras completar su formación.

Solo el 6% de los opositores se encuentra en situación de desempleo y el 22% de los opositores lo hace o para ascender en su carrera funcionarial o para consolidar su plaza interina y convertirse en funcionarios.

Lo que se busca es la tranquilidad. El 43% de los encuestados citan la estabilidad profesional de la Administración pública como el principal motivo para opositar, frente a un mercado laboral incierto e inestable en el sector público. El 36% de los encuestados hace referencia a mejoras salariales y el 34% a mejoras en las condiciones de trabajo.

Según un informe basado en datos consolidados de 2021 del Banco de España, los salarios del sector público superan en un 24,97% a sus homónimos en el sector privado. Según un informe de Bankinter basándose en datos del INE, apenas el 10% de los empleados del sector público cobra un salario equivalente al SMI (15.876 euros anuales), mientras que en el sector privado este rango asciende al 29,3%.

Mujer menor de 45 años y con carrera. El perfil más habitual del opositor en 2024 es el de una persona con entre 25 y 44 años que buscan consolidar su carrera profesional en un entorno profesional estable a través de la función pública. El 55% de las personas que opositan son mujeres, mientras que los hombres representan el 45% de los candidatos.

El 33% de las plazas convocadas en 2023 tenían como requisito contar con estudios universitarios, lo que apunta a empleados altamente cualificados. El 23% de las plazas requerían estudios de bachillerado o equivalentes y para el 23% de las vacantes se requería el titulo de graduado en ESO.

En Xataka | Unos expertos han mirado el mercado laboral español y han llegado a una conclusión: en 2030 el 40% tendrá más de 50 años

Imagen | PickPik