Guía de compra de cepillos de dientes eléctricos conectados: qué esperar de sus funciones inteligentes, consejos y modelos destacados

Los cepillos de dientes eléctricos ofrecen una serie de extras interesantes respecto a los tradicionales en cuanto al cuidado de nuestra salud bucodental pero, siguiendo la tendencia del sector, también los hay "inteligentes"... un adjetivo que suele pecar de pretencioso generalmente asociado con la conectividad. ¿Qué aportan los cepillos de dientes conectados respecto a los cepillos eléctricos a secas?

En esta guía de compra de cepillo de dientes conectados analizamos qué podemos esperar de ellos, cómo elegir un buen cepillo de dientes eléctrico y te proponemos una selección de modelos de cepillos eléctricos destacados.

Cepillos eléctricos "inteligentes": qué podemos esperar de ellos

Las principales marcas de cepillos de dientes eléctricos cuentan en su gama alta con algún (o algunos) modelos conectados. Esta opción implica disponer de conectividad Bluetooth para comunicarse con tu teléfono o tableta, volcando cierta información en su aplicación.

Lo mínimo que aportan los cepillos conectados son datos básicos sobre el tiempo empleado en el cepillado, con un histórico que sirve para conocer nuestros hábitos a la hora de lavarnos los dientes. Esta temporización también es útil en el momento del cepillado, con avisos acústicos o visuales para conocer cuándo hemos cumplido el tiempo de cepillado recomendado por dentistas.

Si además cuentan con sensores, esta información será más completa y precisa, proporcionando no solo el tiempo, sino también cómo nos cepillamos los dientes, qué zonas limpiamos más (y cuáles menos) e incluso cuáles dejamos sin limpiar. De este modo podemos pulir nuestra técnica y evitar posibles problemas.

Entre la sensórica habitual encontramos:

Sensores de presión , que actúan detectando la "agresividad" con la que frotamos las encías, informándonos así de algún modo (con iluminación, sonido o directamente reduciendo la velocidad de funcionamiento) para evitar lesiones o molestias durante el cepillado.

Los detectores de posición monitorizan los lugares de la boca por donde pasamos el cepillo (y por dónde no), de modo que nos sirva para cubrir todas las áreas de la boca y optimizar el tiempo empleado en el cepillado.

Esta conectividad puede resultar especialmente útil si estamos "aprendiendo" – porque una cosa es cepillarlos y otra cosa es lavarlos adecuadamente – a lavarnos los dientes, mejorando así nuestros hábitos de limpieza con nuevas rutinas.

Asimismo, si existen zonas en las que debemos incidir más (o menos), también es posible adaptar modos de limpieza a necesidades especiales, con programas especiales para dientes sensibles, blanqueamiento, limpieza de lengua. Con el paso del tiempo, comprobaremos en nuestro perfil cómo hemos mejorado en nuestra limpieza bucal e incluso podremos mostrar a nuestro dentista.

Otra función de la que podemos hacer uso si nuestro cepillo es conectado es la opción de recordarnos cuándo toca lavarse los dientes.

Qué mirar a la hora de comprar un cepillo de dientes eléctrico

Funciones "smart" aparte, hay una serie de requisitos a tener en cuenta a la hora de elegir un buen cepillo de dientes eléctrico.

Tecnología de movimiento

Según la forma de producir el movimiento, los cepillos de dientes eléctricos se dividen en cepillos giratorios por rotación/oscilación y cepillos sónicos/ultrasónicos.

En los cepillos de dientes eléctricos más sencillos y asequibles el movimiento se produce rotando el cabezal, que se mueve en círculos alrededor del diente en una limpieza 2D que combinaremos con los tradicionales movimientos del cepillado manual. En los denominados sónicos/ultrasónicos el movimiento se produce por vibración, llegando incluso a alcanzar los 40.000 movimientos por minuto. En este caso, basta con posar el cabezal sobre el diente.

Tanto en uno como en otra tecnología es posible encontrar variantes para incorporar más movimientos, como son ciertas partes móviles o el diseño y distribución de las cerdas. Globalmente no hay un tipo de movimiento mejor que otro: mientras que los de rotación son más eficaces para eliminar la placa bacteriana, los sónicos generan una acción de limpieza indirecta por fluidos más amplia.

Eligiendo un buen cepillo de dientes eléctrico

Alerta de dos minutos . "Inteligente" o no, es habitual que nos cepillos de dientes eléctricos cuenten con un temporizador de dos minutos para asegurarnos cumplir el periodo recomendado por profesionales (aunque eso sí, de forma uniforme y adecuada). Cuando esos dos minutos se cumplen, recibes una alerta acústica, visual o incluso un cambio en el tipo de movimiento.

Temporizador de 30 segundos (*quad pacer). Aunque dediquemos los dos minutos estipulados por el temporizador, quizás no los distribuyamos de forma homogénea por nuestra dentadura. Para ayudarnos en esta tarea, algunos modelos dividen este periodo en cuatro sesiones, de modo que emplees 30 segundos para cada área de la boca y cambies cuando percibas el aviso

Autonomía y sistema de recarga . El fabricante ofrece datos de autonomía teórica que nos puede orientar, teniendo en cuenta que en un día teóricamente vamos a lavarnos los dientes tres veces empleando dos minutos en cada sesión. Los cepillos eléctricos se alimentan mediante pilas (los modelos más básicos) o con baterías recargables. Dentro de estos últimos hay diferentes sistemas de carga y bases, que incluyen incluso bases para varias unidades. Si viajamos con frecuencia, nos interesa un cepillo de dientes eléctrico con una alta autonomía para no llevarnos con nosotros la base y que lleve estuche.

Cabezales compatibles y precio . Antes de comprar un cepillo, merece la pena echar un vistazo a los cabezales de la marca y otros cabezales compatibles, tanto para conocer cuáles son las opciones más recomendables para nuestra boca y su coste. Después de todo se recomienda cambiar de cepillo (en este caso, de cabezal) cada 3 meses . En este sentido, apostar por marcas y modelos populares es una garantía de variedad en tipos de cabezales.

Como incidíamos en el apartado de las funciones "smart", los más avanzados ofrecen diferentes modos de cepillado , desde la habitual limpieza general a encías, lengua, blanqueamiento, sensibles...Si nos interesa algo específico, mejor echar un vistazo a su ficha técnica para comprobar si dispone de estos programas concretos.

Facilidad de uso. A priori un cepillo de dientes eléctrico no ofrece mucha complicación. De hecho, los modelos más básicos disponen de un botón para todo. Conforme subimos en funciones y en presupuesto, los hay con más botones, luces e incluso con pantalla para que el aumento de opciones no suponga un salto en la curva de aprendizaje significativo.

Modelos destacados

Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500

El T500 es el cepillo de dientes eléctrico más completo que Xiaomi tiene a la venta en España, destacando por su buena relación entre prestaciones y coste. Este modelo es de tipo sónico, alcanzando una vibración de hasta 31.000 veces por minuto y cuenta con una función smartzone para que limpiemos toda la boca y visualizarlo después en la app, así como acceder a informes de limpieza y evolución. Entre sus modos, el general, uno sensible y otro personalizable.

Con diseño sencillo y cómodo y certificación IPX7, cuenta con una base de carga que funciona aunque coloquemos el cepillo en dos direcciones (un error más frecuente de lo que parece). Su autonomía teórica es de 18 días

Xiaomi Cepillo de dientes MI SMART ELECTRIC TOOTHBRUSH T500 PVP en Amazon 35,17€ PVP en PcComponentes 35,17€

Lebooo Smart Sonic

Otra marca popular en el sector de telefonía recientemente ha lanzado en España un cepillo de dientes inteligente compatible con su ecosistema es Huawei. El cepillo en cuestión es el Lebooo Smart Sonic, que ahora mismo se puede conseguir de oferta en la web oficial por 49 euros, un precio muy atractivo para sus características.

Se trata de un cepillo eléctrico sónido que alcanza las 38.000 vibraciones por minuto. Destaca por sus 20 escenarios diferentes de limpieza y cuatro modos de cepillado: limpieza, brillo y blanqueamiento, sensible y cuidado, que a su vez se pueden ajustar en intensidad. Para acceder a esto, la app Huawei AI Life, donde además puedes consultar el histórico. Según la marca la autonomía es de 90 días con una sola carga (cepillándonos los dientes 2 veces al día)

Oclean X Pro

El Oclean X Pro es un cepillo de dientes conectado del ecosistema Xiaomi (de una de sus empresas participadas) especializada en cuidado bucal. Entre sus bazas, el manejo a través de una pantalla táctil a color desde la que también se muestra información de forma gráfica, un elemento poco común en este rango de precios que facilita el acceso a sus funciones avanzadas. Su diseño es elegante y minimalista y dispone de un adaptador magnético para colocar en la pared.

Aunque desde la pantalla podemos visualizar ciertos datos relativos al cepillado, resulta más cómodo y completo hacerlo desde la app, donde verás el tiempo total de cepillado, el porcentaje total de la dentadura que has cubierto en tu limpieza, el nivel de presión, qué zonas has cepillado demasiado (y cuáles no has tocado), cambiar de modos o acceder a diferentes perfiles de los usuarios que lo estén usando.

Este cepillo de dientes sónico ofrece 4 modos y 20 programas de limpieza, incluyendo la limpieza general, el modo "masaje" o el blanqueamiento. En cuanto a su batería, según el fabricante si se usa dos veces al día el tiempo estipulado, su autonomía es de un mes.

Oclean X Cepillo de Dientes Eléctrico Pantalla táctil a color 2 horas de carga 40 días de uso Blanqueamiento de dientes ultrasónico Cuidado dental Carga por USB Control de aplicaciones (Oclean X Pro) PVP en Amazon 59,99€

Oral-B Smart Series

Si quieres un cepillo de dientes conectado simple de una marca de las de "toda la vida", este Oral-B Smart 4 4000N es el cepillo eléctrico conectado más sencillo de Oral-B, una de las firmas de referencia del sector. En este sentido, la app es es básica, permitiéndonos ver en tiempo real consejos para mejorar la rutina de limpieza y comprobar el progreso.

Muy fácil de usar, cuenta con sensor visual de presión y temporizador y tres modos de cepillado: limpieza diaria, sensible y blanqueamiento. Su autonomía es ligeramente inferior a las 2 semanas según la marca.

En la caja se incluye cargador, estuche de viaje y dos cabezales, si bien en el mercado vas a encontrar una gran cantidad de cabezales compatibles, tanto de la marca como de terceros.

Oral-B Smart 4 4000N CrossAction Cepillo eléctrico recargable con tecnología de Braun, 1 mango conectado negro con Bluetooth, 2 cabezales de recambio, color Blanco PVP en FNAC 71,94€ PVP en Amazon 75,00€

Colgate Connect e1

Marca clásica en cuanto a dentífricos que también cuenta con su cepillo de dientes conectado, el Colgate Connect e1 (99,95 euros) que además hemos tenido la oportunidad de probar a fondo.

Este cepillo sónico estéticamente es sencillo y ligero, ya que la información recae en la aplicación, donde podremos "aprender" a lavarnos los dientes con opciones "gamificadas", vamos, que podemos mejorar nuestra técnica mientras jugamos. Asimismo podremos ver duración, nuestra regularidad y la superficie cepillada.

Oral-B Genius X 20000N

El Oral-B Genius X 20000N cuenta con las specs del modelo anterior y sube un peldaño en cuanto a prestaciones. En este sentido, tiene el sensor de presión y temporizador, pero también un sensor de posición para mostar más información en la aplicación sobre nuestra calidad de cepillado. Así, analiza en directo el estilo de cepillado y te guía para cubrir toda la dentadura.

En este caso ofrece seis modos de cepillado diferentes: limpieza diaria, Pro Clean, modo sensible, blanqueamiento, cuidado de las encías y limpieza de la lengua. En este caso viene con un estuche de viaje que permite también cargarlo, para que no sea necesario llevar la base, si bien según la marca es de aproximadamente dos semanas.

Philips Sonicare DiamondClean

Otra de las marcas fuertes del sector es Philips, con su Sonicare DiamondClean como buque insignia, un cepillo de dientes con un diseño muy cuidado, tanto a nivel estético como técnico para optimizar la limpieza. Incluye elementos para uso doméstico y de viaje, como es un cabezal extra más compacto y un estuche para trasladarlo con el que también poder cargarlo. En casa podremos usar el discreto cargador en forma de vaso y el otro cabezal incluido.

En cuanto a sus specs, dispone de cinco modos de limpieza que incluyen limpieza profunda, sensible, blanqueador o gum health para quienes lleven ortodoncia. Es un cepillo sónico muy potente, con hasta 62.000 movimientos por minuto, y completo, con opciones como el quadpacer. Un modelo de lo más premium en apariencia, prestaciones, opciones y precio.

Philips Sonicare DiamondClean HX9332/04 - Cepillo de dientes eléctrico recargable, 5 Modos, 2 Cabezales, Vaso Cargador y Estuche Cargador de Viaje, Color Blanco PVP en Amazon 132,67€ PVP en El Corte Inglés 209€

iO SERIE 9

Este iO SERIE 9 es el modelo más completo de Oral-B, diferenciándose del modelo Genius principalmente en una carga más rápida y cómoda con base magnética, prestaciones para una limpieza más exhaustiva, manejo mediante pantalla y un estuche específico para recambios.

De acuerdo con la marca, ofrece una limpieza 3D para controlar el cepillado por delante, detrás y superior, con 7 modos de limpieza diferentes (los de antes + modo supersensible). Todo esto puedes verlo desde su completa aplicación, pero también acceder a algunos datos desde su panel interactivo a color integrado.

Oral-B iO 9n Cepillo Eléctrico Recargable Con Tecnología De Braun, 1 Mango Negro Con Diseño De Alta Gama Y Tecnología Magnética, Pantalla En Color, 1 Cabezal De Recambio, 1 Estuche De Viaje De Carga PVP en Amazon 219,00€ PVP en Media Markt 219€

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.