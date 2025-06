Omoda 9 SHS, primeras impresiones: cuesta 50.000 euros (sin ayudas) pero su potencia es la de un coche de más de 100.000

"El estereotipo se ha desinflado a la velocidad de nuestras ventas"

Estas eran las palabras de Charlie Zhang, vicepresidente de Omoda y Jaecoo, en una entrevista a la que asistió mi compañero Javier Lacort coincidiendo con el Salón del Automóvil de Pekín.

Esas ventas, en España, son llamativas. Omoda ha matriculado en los cinco primeros meses del año 4.737 con un solo modelo. Podríamos decir que todos sus rivales directos suman más matriculaciones pero la cosa se empieza a ver de otro modo cuando metemos en el saco a Jaecoo y Ebro, cuya presencia en el mercado también se basa en una oferta escasísima de vehículos.

Las tres marcas, formando la inversión que de momento ha traído el Grupo Chery a España, suman más de 11.000 unidades en el mercado. Son cifras respetables si tenemos en cuenta que Omoda llegó con el 2024 ya empezado, Jaecoo no hizo lo propio hasta la segunda mitad del año y Ebro sólo lleva un puñado de meses vendiendo sus coches en nuestro país.

Hasta la llegada del Ebro S800 o de este Omoda 9 SHS, entre todos apenas sumaban tres coches en el mercado. Y con todo suman las mismas matriculaciones que Opel o Cupra. Y empiezan a mirar de lejos a Ford o Citroën, que se mueven entre 3.000 y 4.000 unidades por encima.

El Omoda 9 SHS llega para ampliar catálogo pero, sobre todo, para ampliar el espectro de clientes potenciales. Este Omoda 9 SHS ya apunta a un público más adinerado, que lo quiere tener todo, incluido un coche con pegatina Cero emisiones pero está cansado de gastarse un dineral en las marcas tradicionales.

Tradicionales para el ojo europeo.

Ficha técnica del Omoda 9 SHS



Omoda 9 shs TIPO DE CARROCERÍA. D-SUV de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4,77 metros de largo, 1,92 metros de ancho, 1,67 metros de alto. Distancia entre ejes y peso por confirmar. MALETERO. 471 litros. POTENCIA MÁXIMA. 537 CV CONSUMO WLTP. 1,7 l/100 km 145 km de autonomía eléctrica DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). 19 ayudas ADAS a la conducción, incluido control de crucero adaptativo. Cámara de 540º. OTROS. Software propio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Carga inalámbrica para el teléfono móvil de 50W. Asientos eléctricos, calefactables, ventilados y con masaje. Equipo de sonido Sony con 14 altavoces (dos de ellos en los reposacabezas delanteros). HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. Sí. Un motor de combustión 1.5 turbo de 143 CV y tres motores eléctricos. Dos eléctricos en el eje delantero de 102 y 129 CV y uno trasero de 238 CV. Juntos rinden 537 CV de potencia. eléctrico No. precio y lanzamiento Ya disponible desde 49.777 euros antes de las ayudas del Plan MOVES III.

Lo quiero todo

Esa sensación de que Chery está dando mucho más que los rivales occidentales por menos dinero es algo que ya he palpado hablando con propietarios de Ebro y de Omoda.

Sus clientes no buscan por definición el coche más barato del mercado, allí donde MG parece haber abierto una importante brecha, los nuevos dueños de los coches de Omoda, Jaecoo y Ebro esperan sentir que les han dado un buen coche por el dinero que han desembolsado por ellos.

A excepción del Omoda 5, que nos gustó un poco más dinámicamente, ni el Jaecoo 7 ni el Ebro S700 nos convencieron en movimiento. Pero uno se sienta a los mandos de cualquiera de estos coches y entiende por qué han encontrado su público y lo que éstos piden.

Con las manos en el volante, el Omoda 9 SHS se siente un gran coche. Los materiales utilizados son de calidad, brillan los acolchados allí donde posamos las manos haabitualmente, los mandos físicos, aunque plásticos, simulan bien el aluminio y están bien ajustados. Lo mismo sucede con las ruletas o los botones de las puertas, incluido los mandos para el asiento con ajuste eléctrico.

Por delante de nosotros tenemos un marco que agrupa dos pantallas gemelas de 12,3 pulgadas. Sobre las mismas hay un Head-Up Display de calidad que nos muestra la información más relevante en todo momento. No echamos de menos ningún dato que no se muestre en el mismo.

En la pantalla sorprende la calidad de todas las cámaras, tanto delantera como trasera o laterales. Estos detalles son los que marcan la diferencia cuando el cliente se sienta en un concesionario de Omoda porque hay vehículos europeos cuyas cámaras son de muchísima peor calidad.

No podemos decir lo mismo, sin embargo, del sistema de infoentretenimiento. Omoda, al contrario que rivales como BYD, deja todo en manos del usuario para que este opte por Apple CarPlay o Android Auto. No me parece una mala solución en sí misma (la mayoría optará por ello) pero sí echamos de menos mayor fluidez en algunas transiciones y, sobre todo, a la hora de refrescar la información que envía el teléfono móvil ya que en situaciones muy concretas, la navegación avanza a trompicones.

La resolución de la pantalla también podría ser algo mejor y echamos de menos que no se haya puesto un mayor esfuerzo en este sentido. Teniendo en cuenta el nivel del resto de equipamiento, sería la pieza definitiva para redondear un muy buen habitáculo.

Porque para viajar y moverse, el Omoda 9 SHS nos da la impresión de ser un buen coche. Su equipamiento es tan amplio que cuenta con asientos eléctricos que, además, están calefactados y ventilados. Y que cuentan con masaje. Se suma un equipo Sony de 14 altavoces (dos de ellos en los reposacabezas de los asientos delanteros) o un enorme techo panorámico de 1,3 metros. Todo de serie.

El único opcional a elegir es un color verde mate que añade 800 euros a la factura final del vehículo.

A la hora de movernos, de nuevo, el equipamiento es amplísimo. Porque el coche llega con 19 sistemas ADAS de ayuda a la conducción y, sobre todo, un sistema de hibridación enchufable que promete grandes cosas. Para empezar, una potencia combinada de 537 CV y 650 Nm de par motor. Nadie da tanta potencia y tanto rendimiento por ese dinero.

El coche utiliza un complejísimo sistema que está conformado por un motor de gasolina de 1,5 litros y 143 CV. Éste se combina con dos motores eléctricos que también están situados en el eje delantero y que tienen unas potencias de 102 y 129 CV. El coche se mueve con una transmisión de tres relaciones con tres embragues.

Uno de esos embragues permiten conectar y desconectar al motor de 102 CV de manera independiente del otro motor eléctrico y del bloque de gasolina. Esto permite que el coche se mueva utilizando solo este motor eléctrico, los dos motores eléctricos o la suma de todos ellos (eléctricos y el de combustión) en hasta 11 combinaciones diferentes.

Además, hay que sumar un último motor en el eje trasero de 238 CV que sólo actúa de manera puntual cuando el coche pierde tracción o ponemos el modo offroad. Con esto se consigue tener en la recámara esos 238 CV de potencia siempre listos para salir de un apuro pero que, funcionando de manera esporádica, no aumentan el consumo.

Los motores eléctricos los nutre una batería LFP de CATL con 34,46 kWh de capacidad lo que, según datos de homologación, entrega 145 kilómetros de autonomía eléctrica. Una cifra que, según nuestra toma de contacto, puede ser ligeramente inferior en carretera pero que a poco que hagamos algo de ciudad se puede cumplir sin muchos problemas.

¿En qué se traduce esto en la práctica? En que tenemos un coche con un rodar silencioso, que está muy bien aislado y que tiene una pisada de coche grande. En términos generales, el tacto de la dirección y del pedal del freno es bueno, sin caer en la artificialidad de otros sistemas.

Esa transmisión tan compleja y ese juego entre los motores, sin embargo, no impacta en incomodidades a la hora de circular. El coche se mueve con mucha suavidad y, sobre todo, está claramente enfocado a priorizar el confort, con una suspensión que, para mi gusto, está excesivamente blanda.

En ciudad vamos a pasar cualquier obstáculo sin incomodidades. En autopista nos moveremos con comodidad pero la carrocería va tan suelta que en una carretera secundaria se nota cómo se desplaza demasiado de lado a lado y cómo le cuesta cambiar el reparto de los pesos a uno y otro lado. Y hay muchos kilos que mover.

A esa sensación de confort extremo se suma que el coche se mueve con soltura y acelera con fuerza pero no tengo la sensación de que corra tanto como los más de 500 CV de potencia parecen entrever. Probablemente porque ese último motor de 238 CV sólo entra en funcionamiento si le exigimos al coche dar el máximo y se quedará en stand by la mayor parte del tiempo.

En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, no podemos dar muchos detalles porque no tuvimos ocasión de probarlos en profundidad. Tanteando el control de crucero adaptativo sí note un buen desempeño pero es algo que tendríamos que corroborar con una prueba de mayor duración.

Lo mismo podemos decir de su consumo. En nuestras manos se movió en unos 21-22 kWh/100 km de consumo eléctrico, lo que apunta a esos 145 kilómetros de autonomía completamente eléctrica pero son datos que tendrían que corroborarse con una prueba a largo plazo.

En resumen, el Omoda 9 SHS nos ha dejado muy buenas impresiones si tu prioridad es viajar cómodo y, sobre todo, buscas un coche con un equipamiento amplísimo.

No hay que dejar pasar que sus 49.777 euros de partida deberían ser menos para quien se acerque al coche. Con su enorme autonomía eléctrica, recibe las ayudas del Plan MOVES III de hasta 7.000 euros de descuento si se achatarra un coche. Y es posible desgravarse hasta 3.000 euros en la declaración de la renta.

Si comparamos con sus rivales, por el mismo precio nadie da tanto equipamiento ni tanta potencia por el mismo dinero. Ni sus 145 kilómetros de autonomía eléctrica. Para hacernos una idea, un BYD Seal U DM-i es mucho más barato pero no puede optar a las ayudas propias del eléctrico en su versión base. El Skoda Kodiaq más equipado le iguala en precio pero se queda en 200 CV. Si igualamos potencia, el SUV que más se le acerca por el menor dinero es un Porsche Cayenne.

Y son más de 120.000 euros.

