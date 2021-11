Irlanda y su conflicto de interés con las grandes tecnológicas: así mantiene su condición de paraíso pese a subirles los impuestos

Irlanda aceptó unirse al impuesto del 15% global, perdiendo gran parte de la ventaja fiscal que hasta ahora ofrecía a las grandes tecnológicas como Facebook, Google o Apple. Pero su especial relación con estas empresas sigue presente.

18 años después, Irlanda ha abandonado su política de impuestos bajos pero confía en mantener las más de 1.000 multinacionales del sector tecnológico. Para lograrlo se han situado como un potente centro empresarial, pero también como un país muy alineado con los intereses de las grandes tecnológicas, principalmente en materia legislativa y de protección de datos.

Empresas como Apple, Facebook, Google, Microsoft o Twitter tienen su sede europea en Dublín. Los beneficios fiscales siempre se habían colocado como principal argumento para esa ubicación, pero una vez los impuestos se están nivelando, Irlanda sigue ofreciendo un contexto muy propicio y las opiniones de las grandes tecnológicas son escuchadas al más alto nivel.

Según describe Business Post, algunas de estas empresas de tecnología se reunieron con el gobierno irlandés para discutir la posición de Irlanda sobre la nueva legislación de la Unión Europea y solicitaron que no se tomaran notas de la reunión. Esta reunión en concreto fue la del 21 de septiembre, entre Robert Troy, ministro del Departamento de Empresa, Comercio y Empleo, y empresas como Apple, Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, Airbnb y Vodafone.

Purpose of meeting was to "inform our national position" ahead of negotiating with other counties. But no press release, no detailed notes, exempt from lobbying register and list of attendees not published pic.twitter.com/ONJt1Mw66e