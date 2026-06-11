China acaba de situarse segunda en capacidad de computación inteligente. La cifra importante no es la más llamativa

Hay una forma sencilla de exagerar la inteligencia artificial: hablar solo de modelos. Y hay una forma más útil de entenderla: mirar qué países tienen capacidad para entrenarlos, ejecutarlos y llevarlos a millones de usuarios sin que el sistema se rompa por el camino. En esa segunda carrera, mucho menos vistosa pero mucho más reveladora, China acaba de presentar sus números. La cifra llama la atención por el ranking, sí, pero lo importante está en lo que cuenta sobre los cimientos de su despliegue.

La cifra. La información llega del Informe de Desarrollo de la China Digital 2025, el documento con el que la Administración Nacional de Datos resume el desarrollo digital de China durante el año pasado. Ahí se sostiene que el país alcanzó 1,59 millones de PFLOPS en FP16 de capacidad de computación inteligente y que ese volumen lo colocaría en el segundo puesto mundial.

Hay letra pequeña. El mencionado informe sitúa a China en segundo lugar mundial dentro de una categoría concreta: la capacidad de computación inteligente. Eso no equivale a decir que el país sea segundo en toda la carrera de la IA, donde entran modelos, chips, talento, inversión, adopción, regulación y muchas otras variables. Lo que estamos mirando es algo más acotado: la capacidad de cálculo preparada para alimentar cargas de inteligencia artificial a gran escala.

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La unidad importa. FP16 significa coma flotante de 16 bits, una forma de representar números con menos precisión que FP32 o FP64. En inteligencia artificial se utiliza mucho porque permite realizar más operaciones y usar menos memoria, un equilibrio útil cuando hablamos de entrenar o ejecutar modelos. Los PFLOPS, por su parte, sirven para expresar cuántas operaciones de coma flotante puede realizar una infraestructura cada segundo.

No es solo potencia. El informe no se queda en los 1,59 millones de PFLOPS FP16. Añade una capa física muy concreta: más de 13,73 millones de racks estándar en funcionamiento, 42 grandes clústeres de computación inteligente, descritos en el documento como clústeres de “diez mil tarjetas”, y una plataforma nacional de prueba y verificación que ya supervisa 1.129 instalaciones. Esa red, según el documento, permite coordinar 110.000 PFLOPS para usos económicos, científicos y gubernamentales.

La distancia con EEUU. China se coloca segunda y la referencia del primer puesto es Estados Unidos. Esa es la lectura que aparece en fuentes estatales chinas cuando hablan de una posición “solo por detrás de Estados Unidos”, y también la que dibujan los análisis externos sobre cómputo de IA de alta gama. La ventaja estadounidense no se explica solo por tener más chips: también por centros de datos, grandes tecnológicas capaces de financiar infraestructuras de enorme escala y una red muy desarrollada.

La otra mitad del dato está en el uso. Según el informe, China contaba a finales de 2025 con 748 servicios de IA generativa registrados, de los cuales 446 se habían registrado durante ese año. También habla de 602 millones de usuarios de IA generativa, con un crecimiento interanual del 141,7%. Son cifras oficiales y conviene tratarlas como tales, pero ayudan a entender por qué la capacidad de cálculo importa: no estamos ante una infraestructura pensada solo para laboratorios, sino para servicios que ya se despliegan a gran escala.

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