Jeff Bezos, sobre Prometheus: "Solucionar problemas no estará limitado por nuestra capacidad, sino por la imaginación”

Jeff Bezos se ha propuesto estar en todas partes tanto física como metafóricamente. Aparte de estar detrás de Amazon (dejándola de lado para centrarse en otros proyectos) o Blue Origin, tiene una "nueva" empresa llamada Prometheus. Su objetivo es desarrollar sistemas de IA capaces de crear ingenieros artificiales, y sus últimas declaraciones han puesto al rojo vivo la conversación sobre la IA y el futuro del trabajo. ¿El motivo? Quien abuchea a la IA porque piensa que le quitará el trabajo está "muy lejos de la realidad", pero luego afirma que la IA producirá una reducción de empleos.

Respecto a la presencia física, Bezos está estos días por Europa. Concretamente, por París, donde se celebra la feria Vivatech a la que hemos podido asistir y donde ha dado una charla sobre la obsesión de las grandes empresas por explorar el espacio, llegar a la Luna, explortarla y crear "nubes" de satélites que orbiten la Tierra. La charla iba sobre eso, pero había que preguntar sobre la polémica, sobre Prometheus y sobre ese futuro del trabajo. Y se preguntó.

Y si pensabas que se iba a enrocar en el argumento de que la IA creará trabajo... pensabas bien y, de hecho, ha ido más lejos: lo ha comparado con la Revolución Industrial.

Prometheus y la IA que será buena haciendo cosas, no sólo sabiendo cosas

Prometheus no es un modelo ni una tecnología: es una empresa. Bezos la fundó en 2024 y ya tiene 150 empleados repartidos por tres países. Cuenta con una valoración de 41.000 millones de dólares y, actualmente, se encuentra en tratos para recaudar un fondo de 100.000 millones. Parece una barbaridad porque lo es, pero en repetidas ocasiones, estos empresarios han declarado que estamos en una nueva era dorada, y en Vivatech 2026, Bezos ha dicho precisamente eso.

"Vivimos en el momento más increíble de la historia. No ha habido uno mejor para fundar una compañía" y Prometheus es un ejemplo. Su producto será una IA que haga cosas, no sólo que sepa cosas. Es ahí donde está la 'salsa', ya que lo que están haciendo es desarrollar sistemas de IA capaces de asistir en todo el proceso de ingeniería, de principio a fin.

Abarcará desde el diseño inicial, la simulación, los prototipos, la fabricación y el lanzamiento, y un ejemplo que Bezos ha puesto en varias ocasiones sobre la mesa, y que ha repetido, es el del motor para un avión de nueva generación. Porque la idea de esta nueva IA es que sea capaz de asistir a un ingeniero, "empoderarlo", según Bezos, para que hagan herramientas de forma mucho más fácil y mucho más rápido.

Si desarrollar un motor a reacción lleva una década de trabajo, la idea es que estos ingenieros artificiales sean capaces de crearlo en cinco años primero, luego en tres, luego en dos.... "Si podemos acelerar ese proceso, todo cambiará", comenta Bezos en su charla.

Para él, la clave está en cómo Prometheus se está enfocando en desarrollar eta IA. "Tenemos grandes modelos de lenguaje, pero no uno centrado en construir cosas. Si yo leo 100 libros sobre cómo ser un gran atleta, sabré mucho, pero seguiré siendo un mal atleta. Es por eso que tenemos que cambiar la forma de entrenar a estos modelos", afirma.

"No puedes tener un modelo que sólo lea. Tienes que tener un modelo que sea bueno haciendo cosas"

Una de las patas en las que se enfoca Bezos es en esa velocidad a la hora de desarrollar algo. Comenta que las industrias se embarcan en ciclos de desarrollo muy largos, de cinco o diez años, antes de tener productos, y es necesario algo que cambie esa dinámica.

Con los semiconductores y chips ocurre algo similar. De hecho, en Estados Unidos hay un centro llamado Epic que tiene detrás a Applied Materials, Samsung o SK Hynix y que se está centrando no sólo en desarrollar máquinas para crear chips, sino en herramientas para reducir los ciclos de desarrollo de estos chips de vanguardia.

Es decir, no es un enfoque que sólo Bezos está trabajando. El problema es otro: cómo lo está defendiendo.

IA, el futuro del trabajo y la nueva Revolución Industrial

"Si das un paso atrás, hace 6.000 años alguien inventó el arado y todo cambió. Luego alguien inventó el motor de vapor y todo volvió a cambiar. Queremos estar en ese ciclo para dar un salto en productividad y prosperidad", declaró Bezos en la feria parisina.

Este argumento de comparar la inteligencia artificial con la Revolución Industrial no es nuevo. Estos últimos meses, la tónica de las graduaciones universitarias en EEUU ha sido la presencia de gurús de la IA contando cómo esta tecnología es el futuro. La respuesta ha sido jóvenes preocupados por su presente laboral abucheando las declaraciones.

"Solucionar problemas no estará limitado por nuestra capacidad a la hora de ejecutar algo, sino por la imaginación"

Porque hay un miedo a que la IA termine sustituyéndolos y Bezos no se esconde demasiado. Volviendo con el ejemplo del motor, hace unos días comentó que ahora se necesitan 100 personas para hacer un motor a reacción de nueva generación, pero con la IA de Prometheus se necesitarán 10. También afirmó que "a pesar de que se está reduciendo por 10 el número de personas que se necesitarán, la tecnología creará oportunidades para multiplicar por 10 esos puestos de trabajo".

El problema es qué tipo de trabajo será, ya que se necesitarán ingenieros de software (por el momento, al menos), pero otros trabajos sí podrán ser sustituidos completamente. "Entiendo que hay mucha preocupación sobre cómo la IA hará que los humanos sean redundantes, pero, en realidad, la IA creará trabajo porque la gente se centrará en crear y en encontrar otros problemas a los que poner soluciones", apunta.

"Solucionar problemas no estará limitado por nuestra capacidad a la hora de ejecutar algo, sino por la imaginación", apuntilla. Y, supongo, la imaginación es infinita...

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