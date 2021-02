Quién es Andy Jassy: el ejecutivo detrás del meteórico éxito de AWS elegido para sustituir a Bezos como CEO de Amazon

No era el favorito de Bezos, pero su éxito le precede. Andrew R. Jassy, más conocido como Andy Jassy, será el nuevo CEO de Amazon a partir del tercer trimestre de este año. El hasta ahora CEO de Amazon Web Services (AWS) pasará a liderar una de las grandes compañías tecnológicas. Un desafío para el que, siguiendo su trayectoria, parece haber estado preparándose desde hace años.

Andy Jassy es un veterano de Amazon, empresa a la que se unió en 1997. Con sus 53 años, este neoyorkino y MBA de la Harvard Business School ha pasado de gerente de marketing a convertir el proyecto de la nube de Amazon en un negocio valorado en miles de millones de euros, superando ampliamente a empresas como Google o Microsoft.

"Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente", asegura Bezos en la carta donde anunciaba su despedida del cargo. Esta es la trayectoria de Andy Jassy y su visión sobre la tecnología. Un perfil ya reconocido dentro del sector que bien vale la pena repasar por su renovada influencia como futuro CEO de Amazon.

En 2002, Jassy pasó al puesto de VP y asistente técnico de Bezos, trabajando directamente para él. Durante esa etapa, Jassy se convirtió en la "sombra" de Bezos, acompañándolo a reuniones, viajes y conferencias. Según describe el Washington Post, Jassy heredará Amazon siendo una réplica de la figura de Bezos. No tanto en perfil técnico o personalidad, pero sí en una atención por el detalle y manera de gestionar los equipos equivalente. "Es más una persona de ideas creativas que una persona de operaciones", describen quienes le conocen.

"Para mí fue valioso poder ver cómo Jeff operaba todos los días, así como ver el trato a sus líderes y sus subordinados directos", explica el propio Jassy en una entrevista con CNR. Fue durante esos 18 meses donde se sentaron las bases de Amazon Web Services. Bezos y Jassy vieron la necesidad de crear un servicio web común para los desarrolladores de Amazon. Una herramienta para mejorar el trabajo de otros que con el paso de los años ha sido la base de la filosofía de Jassy.

Antes de trabajar junto a Bezos, Jassy ayudó a impulsar los primeros proyectos más allá de la venta de libros y diseñó la estrategia para empezar a vender canciones online. Con los AWS, Jassy inició su andadura con un equipo de 57 personas. Posteriormente, en 2016 sería nombrado CEO de esa división de Amazon, que con el paso de los años ha acabado convirtiéndose en el brazo principal de ingresos de la compañía, por delante incluso del propio ecommerce.

Jassy ha estado junto a Bezos en momentos clave de la compañía, incluyendo acuerdos al más alto nivel. Es el caso de la asociación con Salesforce, donde Jassy dirigió las negociaciones con Marc Benioff.

La elección de Andy Jassy se puede entender si miramos su trayectoria, pero no era la primera opción de Bezos. Jeff Wilke, director de la unidad de consumo global de Amazon, ingeniero químico de Princeton y MBA del MIT era el favorito en todas las quinielas, pero en agosto del año pasado anunció por sorpresa que planeaba retirarse.

Con la retirada de Wilke, se pensaba que Bezos continuaría durante un tiempo más. De hecho, durante el pasado año se vio a Bezos más participativo en los negocios diarios de Amazon. Algo que contrasta con el pasado, donde precisamente Bezos estaba progresivamente cediendo responsabilidades a sus colaboradores cercanos, entre ellos el propio Jassy. La pandemia parecía que había provocado un cambio en Bezos, pero finalmente se ha anunciado el cambio de CEO.

Bezos continúa siendo el máximo accionista de Amazon (con un 10,6%), permanecerá en la junta directiva y, según describen desde Amazon, participará en el futuro en las decisiones más importantes de la compañía, como posibles grandes adquisiciones o acuerdos.

Por su parte, Andy Jassy también ha creado su fortuna gracias a Amazon. Según datos de Wallmine, por su puesto como CEO de AWS recibe una compensación de 348.809 dólares anuales. Si bien, el gran grueso lo recibe de las acciones. Jassy dispone de 2,791 acciones a través de la propia Amazon y otras compradas de manera privada. Su fortuna estimada es de al menos unos 394 millones de dólares.

Es conocido que Bezos suele microgestionar la parte operativa de la empresa, pero según explica el Post, en el caso de los AWS ejercía poca influencia. Según expresan ex-ejecutivos de Amazon, los Amazon Web Services realmente no emocionaban a Jeff Bezos. Gran parte se basaba en la confianza en el buen hacer de Jassy y los resultados ofrecidos.

Bajo la dirección de Jassy, los AWS se han convertido en un verdadero monstruo dentro de la computación en la nube. AWS ofrece más de 175 servicios, desde el almacenamiento hasta las bases de datos, pasando por robótica, seguridad, IoT, IA... ningún otro proveedor se le acerca. Según datos de Skyhighnetworks, Amazon posee el 41,5% de cuota de mercado. Más que la apuesta de Microsoft con Nadella y dejando muy atrás a Google, quien se plantea incluso retirarse de la lucha.

La nube ha "invertido completamente el modelo empresarial y de inicio. Las empresas y startups están mucho más dispuestas a asumir riesgos en nuevas ideas comerciales porque el coste de probar un montón de iteraciones diferentes es mucho menor en AWS", explica Jassy cuando le preguntan por el valor de la nube.

La estrategia de Jassy con AWS es intentar ofrecer algo sencillo, lo que contrasta con empresas como Oracle, según su visión. En 2017, Jassy se mostró abiertamente crítico hacia Oracle por encerrar a sus clientes con largos contratos. "Cuando miras la nube, no es nada como estar encerrado en Oracle", expresaba a la CNBC.

Los principales CEO de las grandes tecnológicas ya han felicitado a Andy Jassy por su próximo nombramiento.

Congratulations to @JeffBezos and @ajassy on your new roles. A well-deserved recognition of what you have accomplished.

Otro de los rasgos que se explican de Jassy es que es un microgestor ocasional en proyectos que le ilusionan, algo que le asemeja a Bezos. Sin embargo, como CEO de Amazon deberá enfrentarse también a operativas relacionadas con otras partes del negocio muy alejadas de AWS, como la logística o las relacionadas con el consumidor. Para este reto, es de esperar que Jassy se apoye en Dave Clark, sustituto de Wilke, director de operativa global y ejecutivo de Amazon con una carrera similar al nuevo CEO.

Por el momento, Amazon no ha anunciado quién pasará a sustituir a Jassy como jefe de negocio de Amazon Web Services.

En 2016, Financial Times lo elegía como persona del año. Entre las curiosidades que se detallan se repasa su metodología de trabajo y apuntan que una de sus particularidades son los documentos de planificación, conocidos como documentos del "trabajo al revés". Se trata de piezas donde se inicia con un comunidad de prensa sobre la idea, con FAQ y apéndice incluido. En el perfil de FT también se apunta al eslogan personal de Jassy: "no existe un algoritmo para la experiencia".

Andy Jassy es una figura reconocida y se le ha llegado a relacionar con el puesto de CEO de otras compañías como Uber o Microsoft. Según explica Insider, Steve Ballmer, ex-CEO de Microsoft, se acercó a Jassy para ofrecerle su puesto antes de que terminara en manos de Satya Nadella. En 2017, también hubieron rumores de que Jassy podría sustituir a Travis Kalanick como CEO de Uber.

Es también un experimentado conferenciante. Desde 2012, es responsable de la conferencia anual Reinvent de Amazon, enfocada en ejecutivos e inversores. En ellas, Jassy es conocido por un lenguaje distendido, música animada e ideas locas, como cuando en 2016 trajo el Snowmobile, un camión de 18 ruedas para transportar datos.

Gran parte de su vida profesional la ha pasado en Seattle, donde Amazon tiene su sede. Recientemente, Jassy ha adquirido una casa en California. Está casado con una diseñadora de moda y tiene dos hijos.

Una de sus aficiones es el hockey. Jassy es propietario parcial de Kraken, la nueva franquicia de la Liga Nacional de Hockey, que participará en la temporada 2021-2022. En Seattle, Jassy ha participado en iniciativas sociales de ayudas ante la falta de vivienda, ha trabajado junto al consejo municipal de la ciudad y ha donado, a través de Amazon, 8.200 portátiles para estudiantes de bajos ingresos en escuelas públicas.

En 2019, un perfil de The Information describía a Jassy como alguien alejado de los grandes directivos ejecutivos de las empresas del Fortune 500. Una práctica que como CEO de Amazon, difícilmente podrá mantener.

A través de sus redes sociales, se ha visto a Andy Jassy pronunciarse abiertamente a favor de los derechos LGTBIQ+ y criticar los asesinatos policiales de estadounidenses negros.

1/6 Can't let Breonna Taylor death go with no accountability. We still don't get it in the US. If you don't hold police depts accountable for murdering black people, we will never have justice and change, or be the country we aspire (and claim) to be.