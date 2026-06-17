MiMo Claw: qué es, cómo funciona y quién puede usar la plataforma de agentes de IA de Xiaomi

Vamos a decirte qué es y cómo funciona Xiaomi MiMo Claw, la plataforma de inteligencia artificial creada por Xiaomi. Se trata de una servicio que combina la inteligencia artificial propia del fabricante con la plataforma OpenClaw, el popular agente de IA.

Todo esto Xiaomi lo simplifica al máxima para que cualquiera pueda utilizarlo. Para que lo entiendas bien, vamos a empezar explicándote qué es exactamente esta herramienta y cómo funciona. Luego, pasaremos a decirte quienes pueden utilizarla.

Qué es Xiaomi MiMo Claw

MiMo Claw es una plataforma creada por Xiaomi, construida sobre OpenClaw, un framework de agentes de IA de código abierto. OpenClaw permite que la inteligencia artificial tome el control de tus dispositivos y haga cosas por ti en ellos, tanto para gestionar archivos como para hacer gestiones en la red.

Sobre OpenClaw Xiaomi utiliza su modelo de inteligencia artificial más avanzado, MiMo-V2.5-Pro. Es esta versión de MiMo la que actúa como un agente, pudiendo hacer las tareas que le pidas. Vamos, que no se limita a responder preguntas, también puede realizar acciones por ti.

Xiaomi lleva meses probando esta herramienta en fase beta, y el pasado 16 de junio del 2026 confirmó el lanzamiento de su versión oficial. Su gran baza es su integración con Kingsoft Office (WPS Office), la suite ofimática que es la alternativa china a Microsoft Office o Google Workspace. Con este acuerdo, quien use sus programas tendrán las funciones de IA de Xiaomi integradas.

Xiaomi asegura que en sus pruebas internars en ClawEval, un campo de pruebas que mide el rendimiento de agentes de IA, su modelo tuvo una tasa de cumplimiento de tareas del 63,8%, con un consumo de tokens entre un 40% y un 60% inferior al de productos similares. Eso sí, recuerda que estos son datos que ha dado la propia Xiaomi, toca tratar las cifras con cautela.

Cómo funciona MiMo Claw

MiMo Claw funciona como un agente de inteligencia artificial, no como un chatbot. Esto quiere decir que no se limita a escribirte respuestas para lo que le pides, puede encargarse de realizar tareas complejas de varios pasos sin que tengas que ir guiándole por cada uno de ellos.

Según los datos que ha publicado Xiaomi, el sistema puede sostener más de mil llamadas consecutivas a herramientas dentro de una misma sesión. Esto quiere decir que no pierde el hilo de lo que está haciendo, y tampoco se interruimpe la lógica en una larga tarea. Vamos, que es más difícil que se quede a medio camino sin saber qué hacer cuando las tareas sean especialmente largas.

Esto es posible, entre otras cosas, porque MiMo-V2.5-Pro maneja una ventana de contexto de hasta un millón de tokens. Los tokens miden la cantidad de texto e información que se puede recordar y tener en cuenta menos traabaja.

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El modelo es compatible de forma nativa con el protocolo MCP o Model Context Protocol. Se trata de un estándar que actúa como un puente entre el modelo de IA y las fuentes de datos que lo alimentan para darle la información necesaria para funcionar. Esto quiere decir que permite que una IA llame a herramientas externas, pudiendo hacer búsquedas en Internet, abrir archivos o ejecutar código de forma autónoma sin que el usuario tenga que hacer nada más.

Como te hemos dicho, MiMo Claw se integra en Kingsoft Office, por lo que se enfoca en el terreno ofimático. MiMo Claw es compatible con más del 95% de los formatos de documento habituales, como Word, Excel, PowerPoint o PDF entre muchos otros.

Esto permite crear ciclos completos. Por ejemplo, puede generar un documento con IA, previsualizarlo y editarlo en tiempo real, todo ello sin salir del ecosistema de Kingsoft Office ni recurrir a otras plataformas. También puedes crear documentos con un solo clic a partir de plantilas, gestionar archivos, y ejecutar varias tareas a la vez.

Todo este sistema se aloja en la nube, por lo que no necesitas instalar nada ni utilizarlo en un equipo potente, aunque esto también hace que no tenga tanta privacidad como alternativas locales. Eso sí, está disponible las 24 horas del día y puede seguir trabajando o corrigiendo errores mientras tú duermes o haces otras cosas.

Quién puede usar MiMo Claw

MiMo Claw puede usarse de forma independiente en la web de mimo.mi.com, donde en Use MiMo tienes un enlace para MiMo Claw. Eso sí, su despliegue será progresivo fuera de China. El servicio está en una fase donde las suscripciones y el soporte técnico para el extranjero aún no están habilitados. Aun así, cuando llegue su tiempo de uso gratuito será de 4 horas.

La integración de MiMo Claw con Kingsoft Office también está diseñada para el mercado doméstico chino. Por lo tanto, si usas la versión de WPS Office disponible en las tiendas de aplicaciones europeas no encontrarás la integración nativa con MiMo Claw, solo estará en las versiones chinas.

Por lo tanto, de momento MiMo Claw solo puede usarse en China, y tocará esperar para ver si acaba llegando a Europa. Las normativas europeas de protección de datos son ferreas, por lo que es posible que tarde en llegar.

En Xataka Basics | QuickClaw: qué es, cómo funciona y cuán segura es esta aplicación para instalar OpenClaw en tu móvil con solo un par de clics