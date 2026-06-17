Necesito un teclado compacto que me quepa en la mochila, pero no quiero uno 'de juguete'. Este es el que tengo en el carrito

Cuando llega el calor y el buen tiempo, suelo irme de casa aunque todavía no esté de vacaciones. Toca seguir trabajando y, aunque tengo un ordenador portátil, suelo conectar este a un monitor y usar un teclado separado. El mío (un Logitech de formato completo) es grande y no es nada cómodo llevarlo a todas partes. Podría comprarme uno de estos pequeños o plegables de viaje, sí. Pero no me gustan: prefiero algo más convencional.

Como tampoco me quiero dejar más de 100 euros en uno inalámbrico, el que tengo en el carrito es el Corsair K70 Core TKL: un teclado que ahora mismo sale por 82,63 euros en Amazon.

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Un teclado compacto que es fácil de llevar a todas partes

Si bicheamos en alguna tienda como Amazon y buscamos un teclado de viaje, podemos encontrar modelos como el Logitech K380s que es uno de los más populares. Este y otros como él son buenos periféricos, no digo lo contrario. Pero esto va más de sensaciones y yo prefiero más un teclado convencional, especialmente cuando sé que me voy a tirar una jornada entera escribiendo. Y ahí entra este de Corsair.

Es un teclado en formato TKL, lo que ya supone una reducción considerable de tamaño (apenas uso el teclado numérico, por lo que tampoco es una gran pérdida). Además, su cable USB es extraíble y se puede guardar por separado, lo que facilita todavía más el llevarlo fuera de casa. Y, cuando pase el verano, es un teclado resistente que podré seguir usando en mi día a día.

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Los switches que utiliza son unos MLX Red V2 prelubricados y cuenta con un sistema de amortiguación acústica. Esto, traducido a palabras sencillas, significa que tendremos una pulsación muy rápida y con un sonido muy contenido, por lo que es una opción muy interesante para escribir e incluso para echar alguna partida.

Como digo, hay opciones más fáciles de transportar para viajes. Sin embargo, en la búsqueda de algo compacto para llevar cuando me muevo y que luego, además, pueda usar en casa, este Corsair K70 Core TKL me parece una opción top.

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Imágenes | Corsair

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