MediaMarkt tiene en su Día sin IVA una de las mejores ofertas que ha recibido el Google Pixel 10 Pro. Y viene con regalo

MediaMarkt suele ofrecer ofertas muy variadas que no sólo de centran en reducciones de precio, sino también en añadidos a través de regalos. Ahora el mejor ejemplo lo tenemos en el Google Pixel 10 Pro que, por 742,97 euros, incluye un Google TV Streamer 4K totalmente gratis. Y mucho ojo porque se trata de un dispositivo valorado en la tienda por 98,34 euros.

Eso sí, la oferta únicamente estará disponible hoy en MediaMarkt, durante su Día sin IVA.

Google Pixel 10 Pro (128 GB) + Google TV Streamer 4K PVP en MediaMarkt — 742,97 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un Google Pixel que viene con regalo

El Google Pixel 10 Pro es, junto con el Google Pixel 10 Pro XL, el mejor móvil dentro de la marca. Es perfecto para aquellas personas que busquen móviles compactos, ya que cuenta con una pantalla que tiene una diagonal de 6,3 pulgadas. Además, dicha pantalla brilla por lo bien que se ve en tanto en interiores como en exteriores y su panel LTPO ofrece una muy buena fluidez en todo momento.

Puede que el Google Tensor G5 no sea el mejor procesador en móviles Android, pero sí que es suficiente para un uso habitual. Además, este móvil viene con 16 GB de RAM y recibirá actualizaciones de software durante muchos años (seis años concretamente).

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Ahora bien, uno de los puntos más destacables del Google Pixel 10 Pro es el apartado fotográfico, sobre todo porque cuenta con un telefoto 5x que permite capturar con muy buen nivel de detalle fotografías realizadas a distancias alejadas. Además, el software de las cámaras está muy buen pulido, algo que notamos sobre todo con el sensor principal que es capaz de conseguir muy buenos resultados.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR E l pack : no solo viene con el móvil, que de por sí tiene un buen precio, sino que además incluye un Google TV Streamer 4K totalmente gratis.

: no solo viene con el móvil, que de por sí tiene un buen precio, sino que además incluye un Google TV Streamer 4K totalmente gratis. Su apartado fotográfico, sobre todo en lo relacionado con el telefoto 5x. ❌ LO PEOR El almacenamiento : hablamos de una oferta que ha caído en la configuración de 128 GB, una cifra muy pequeña si solemos guardar fotografías y vídeos en local.

: hablamos de una oferta que ha caído en la configuración de 128 GB, una cifra muy pequeña si solemos guardar fotografías y vídeos en local. La carga rápida es de tan solo 30W, una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta que la competencia ofrece cifras muy superiores en móviles más baratos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un buen móvil para realizar fotografías y vídeos, siempre y cuando cuentes con algún servicio en la nube para guardarlas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a guardar las fotos y vídeos en local. En ese caso, como mínimo es imprescindible que contemos con 256 GB.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Google

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