Freepik se convirtió en Magnific para abrazar la IA. Ahora plantea un ERE para casi un tercio de sus empleados en España

La inteligencia artificial generativa no solo está cambiando las herramientas que usamos para crear imágenes, vídeos o diseños. También está obligando a muchas compañías a preguntarse qué quieren ser dentro de un mercado que se mueve a una velocidad poco habitual. Freepik es uno de esos casos que hemos visto de cerca: nació asociada a los recursos gráficos y durante años fue una referencia para quienes buscaban imágenes, vectores o plantillas. Su conversión en Magnific quiso contar precisamente otra historia, la de una empresa que abrazaba la IA para dejar atrás su etapa anterior.

Estamos ante una noticia que ha caído este miércoles por la tarde: Magnific ha planteado un ERE en España. Según la información recabada por Xataka, el procedimiento está todavía en fase de negociación y se mueve en torno al 30% de los 350 empleados que la compañía tiene en el país. El matiz es importante porque Magnific es hoy una empresa con presencia internacional y unos 450 empleados a nivel global: el ERE, según lo que sabemos hasta ahora, afecta a su organización española, no al conjunto de la plantilla mundial.

Un ERE en plena transformación hacia la IA

Conviene detenerse un momento en el término. Un expediente de regulación de empleo no equivale, por sí solo, a despidos ya ejecutados, sino al procedimiento legal previsto en España para plantear un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. El Estatuto de los Trabajadores establece que debe abrirse un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, una fase pensada para negociar el alcance del proceso, sus condiciones y las posibles medidas para reducir o atenuar su impacto. En otras palabras: lo que se abre ahora es un procedimiento con negociación previa antes de una eventual decisión final.

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Tras conocer la noticia, hemos contactado con Magnific para conocer su posición. La compañía confirma el procedimiento y remite al siguiente comunicado: “Estamos en un proceso interno que afecta a parte de la organización en España y que está sujeto a un periodo de negociación con la representación de los trabajadores. Mientras ese proceso siga abierto, no vamos a hacer valoraciones públicas por respeto a las personas implicadas y al propio proceso”.

Para entender el contexto conviene volver al punto de partida. Freepik se hizo conocida como una plataforma de recursos gráficos: imágenes, vectores, iconos, plantillas y otros materiales que diseñadores, creadores de contenido y equipos de marketing podían incorporar a sus proyectos. Magnific representa otra ambición. La compañía se presenta ahora como una plataforma creativa basada en IA generativa, con herramientas para generar, editar y transformar contenido visual, e integrando modelos y capacidades que ya no encajan del todo con aquella idea inicial de un gran repositorio de activos digitales.

Imágenes | Magnific

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