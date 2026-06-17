Ni llaveros, ni pegatinas, ni gomas: este es uno de los mejores modos para encontrar rápido la maleta en el aeropuerto

Puede que tengamos la idea de colocar alguna cinta, pegatina o sello distintivo en la maleta para poder reconocerla y localizada cuando vamos de viaje en avión, pero no es lo más recomendable. De hecho, empleados de aeropuertos lo desaconsejan.

¿Por qué? Básicamente estas pegatinas, cintas, gomas o llaveros pueden tapar las pegatinas que proporcionan los aeropuertos para poder identificar cada maleta con su respectivo usuario. Si se tapan estas pegatinas, las maletas pueden extraviarse.

Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar o localizar la maleta rápidamente? Hoy en día hay accesorios que son bastante útiles para estas situaciones, y los localizadores son los más interesantes. Permiten tener la maleta localizada sin necesidad de colocarle una pegatina. Además, hay de muchos tamaños y formatos. Vamos a repasar algunos de los más interesantes.

AirTag 2 por 27,99 euros, un localizador para usuarios de iPhone.

por 27,99 euros, un localizador para usuarios de iPhone. Xiaomi Tag por 12,31 euros, una de las mejores alternativas del AirTag para iPhone y móviles Android.

por 12,31 euros, una de las mejores alternativas del AirTag para iPhone y móviles Android. Motorola Tag por 24,90 euros, un localizador para Android con el mismo formato que tiene el AirTag.

por 24,90 euros, un localizador para Android con el mismo formato que tiene el AirTag. Ugreen FineTrack Slim Smart Finder por 23,99 euros, un localizador para Android con diseño de tarjeta.

por 23,99 euros, un localizador para Android con diseño de tarjeta. Samsung Galaxy SmartTag 2 por 19 euros, un localizador para móviles de Samsung.

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AirTag 2

El AirTag 2 (27,99 euros) es el localizador por excelencia para dispositivos de Apple. Esta segunda generación ha mejorado en la precisión de búsqueda, ofrece un sonido bastante alto para localizarlo y funciona mediante una pila CR2032, por lo que en cuanto se agota se puede reemplazar de forma sencilla.

Xiaomi Tag

El Xiaomi Tag (12,31 euros) es una de las mejores alternativas del AirTag 2, aunque en este caso funciona tanto con iPhone como con móviles Android. También funciona con una pila CR2032, su autonomía es de hasta un año y gracias a su diseño se puede enganchar en un llavero.

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Motorola Tag

Si nos resulta atractivo el diseño del AirTag 2, pero tenemos un móvil Android, el Motorola Tag (24,90 euros) es de las mejores opciones actualmente. Incluye un botón físico con el que se pueden realizar fotografías desde el móvil y cuenta con banda ultraancha (UWB), aunque no es compatible con todos los móviles.

Ugreen FineTrack Slim Smart Finder

También hay localizadores que tienen diseños muy diferentes al de Apple, y Ugreen es la mejor marca para hablar de ello. De entre los muchos modelos que hay en su catálogo, el FineTrack Slim Smart Finder (23,99 euros) destaca por su diseño en forma de tarjeta, por lo que al ser bastante plano se puede guardar en muchos sitios. Es resistente al agua y al polvo, su batería dura hasta cinco años y funciona únicamente con Android.

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Samsung Galaxy SmartTag 2

Por último, también tenemos el Samsung Galaxy SmartTag 2 (19 euros), un localizador compatible con la búsqueda de precisión (UWB), aunque solo funciona con móviles de Samsung. Incluye un botón físico para controlar la domótica de la casa e incluye un agujero para poder colgarlo en un llavero.

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Imágenes | Dimitri Karastelev en Unsplash y rawpixel en Magnific (cabecera), Apple, Xiaomi, Motorola, Ugreen, Samsung

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