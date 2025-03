Seis gadgets que nunca pensé que necesitaría y que han mejorado mi vida diaria en un 1000%

Durante estos últimos años he comprado una buena cantidad de gadgets o accesorios. No os voy a mentir, algunos no me han gustado nada y esperaba mucho más de ellos. Pero hay otros que me han gustado mucho más de lo que pensaba, y he llegado a darles una utilidad incluso diaria. Por ello, he reunido los seis accesorios que más me han gustado de los que he comprado en estos últimos años.

Logitech MX Vertical por 69,94 euros, un ratón con diseño ergonómico que ofrece una comodidad en mano muy agradable.

por 69,94 euros, un ratón con diseño ergonómico que ofrece una comodidad en mano muy agradable. Logitech G PRO X TKL LightSpeed por 181,22 euros, un teclado mecánico espectacular con configuración de macros y teclas bastante silenciosas y agradables.

por 181,22 euros, un teclado mecánico espectacular con configuración de macros y teclas bastante silenciosas y agradables. Huawei Watch Fit 3 por 113 euros, una de las mejores pulseras de actividad que he tenido hasta el momento.

por 113 euros, una de las mejores pulseras de actividad que he tenido hasta el momento. Mochila Tomtoc por 69,99 euros, una mochila de viaje con muchísima capacidad para evitar viajar siempre con maleta.

por 69,99 euros, una mochila de viaje con muchísima capacidad para evitar viajar siempre con maleta. TP-Link Tapo P100 por 10,90 euros, un enchufe inteligente al que le estoy sacando mucho partido.

por 10,90 euros, un enchufe inteligente al que le estoy sacando mucho partido. Soundcore Space Q45 por 94,99 euros, unos auriculares Bluetooth que me encantan. Los utilizo para trabajar y para uso personal.

Logitech MX Vertical

Cuando empecé a tener cada vez más molestias en el codo y en el brazo al utilizar el ratón, decidí probar qué tal funcionaban los ratones ergonómicos —concretamente los verticales— de los que tantas buenas opiniones había leído y escuchado. Probé suerte con el Logitech MX Vertical y no puedo estar más encantado. Aunque las molestias han desaparecido por completo, lo sigo utilizando prácticamente a diario, alternándolo con el Logitech G502 Hero.

Ahora mismo se encuentra por 69,94 euros. Yo pagué algo más por él y vale cada céntimo. Lo que más me gusta es que es muy cómodo en mano, no echo en falta nada de lo que tienen otros ratones (como una mayor cantidad de botones), la batería dura una barbaridad y lo utilizo en varios ordenadores simultáneamente, ya que cuenta con conexión multidispositivo. La única "pega" que podría ponerle es que no es compatible con el software Logitech G HUB, sino con Logi Options+.

Logitech G PRO X TKL LightSpeed

Nunca pensé que me gastaría más de 50 euros en un teclado, pero di el salto a los teclados mecánicos con el Logitech G PRO X TKL LightSpeed. Es muy caro (181,22 euros), pero estoy encantadísimo con él. Buscaba un teclado mecánico que no hiciese demasiado ruido al pulsar las teclas, y elegí bastante bien —no sin antes ver varias docenas de vídeos sobre determinados modelos—.

Lo más útil de este teclado es que cuenta con macros —las teclas "F" se convierten en macros al pulsar la tecla "Fn"— y lo tengo puesto tanto para determinados atajos como para la escritura de texto (se puede añadir texto para que al pulsar la tecla se escriba automáticamente). La batería también dura una barbaridad, se puede personalizar la iluminación tecla por tecla e incluye una rueda multimedia en la parte superior.

Como añadido, tengo colocado un reposamuñecas para que la escritura en el teclado sea más cómoda. Concretamente compré el de Razer para teclados TKL, aunque ya está descatalogado. Este, también de Razer, es prácticamente igual y cuesta 33,46 euros.

Huawei Watch Fit 3

A lo largo de estos años he tenido varias pulseras de actividad, y aunque en su momento me gustaron bastante estaba harto de que las correas se rompiesen a los pocos meses. Por ello, decidí comprar el Huawei Watch Fit 3 en su versión gris con correa de velcro y es una pasada. Es, de lejos, la mejor pulsera de actividad que he tenido hasta el momento y actualmente se puede encontrar por 113 euros en Amazon y por 109 euros en la tienda oficial de Huawei; ésta última además incluye una correa de regalo.

La corona giratoria es un acierto; es súper útil y la vibración se siente muy bien. Incluye varios sensores para monitorizar la actividad física, pero lo que más me gusta es que incluye muchos modos deportivos y algunos entrenamientos. Incluso viene con rutinas de calentamiento y estiramiento. Se puede encontrar ligeramente más barato en otras configuraciones de la correa, pero ya os digo que esta de velcro le da mil vueltas a las que he tenido hasta el momento.

Mochila Tomtoc

Suelo viajar bastante, por lo que hace un año estuve buscando mochilas de gran capacidad para no llevarme siempre la maleta. Tras barajar muchísimas opciones, finalmente me decanté por la Tomtoc de 40 litros. Su precio es de 69,99 euros (yo pagué bastante más) y cabe de todo. No viene con tantos bolsillos como otras alternativas, pero no le hace falta.

En la parte interior tenemos dos compartimentos grandes: uno que utilizo para la ropa y otro que utilizo para el portátil, la tablet y los cargadores. También tiene otros bolsillos más pequeños para documentación y poco más. Lo más interesante es la construcción: se siente como una mochila muy rígida y resistente y la parte trasera está acolchada, por lo que es una mochila muy cómoda de llevar, incluso aunque llevemos mucho peso.

Además de la mochila, también compré la bandolera compacta Tomtoc Compact X-Pac que utilizo siempre en mis viajes (y para cuando salgo de casa). Ahí llevo siempre mi eReader Kobo Clara 2E, la Nintendo Switch, auriculares, llaves y mucho más. En este caso, podemos encontrarla por 47,19 euros. Aunque diga que es una bandolera, su diseño compacto se acerca más a lo que es una riñonera, pero con espacio suficiente para llevar muchas cosas.

TP-Link Tapo P100

Otro de los accesorios que utilizo todos los días son mis dos enchufes inteligentes TP-Link Tapo P100. Determinados electrodomésticos, cargadores y el equipo de trabajo lo apago durante la noche con tan sólo pulsar un botón del móvil. Desde la app de la marca se puede configurar un enchufe por sí sólo o combinar varios para que actúen de una forma u otra. Yo únicamente los tengo configurados para que se enciendan y se apaguen al pulsar el widget para smartphones. Podemos encontrar el enchufe en Amazon por 10,90 euros.

Uno de los enchufes lo tengo conectado a una regleta vertical —concretamente a la Tessan—, que es donde tengo todo el equipo de trabajo. De esta forma, puedo apagar todos los dispositivos y accesorios desde un único enchufe inteligente. Es súper útil, y en el caso de salir de casa y olvidarme de apagar los enchufes puedo hacerlo desde la app de la marca. Esta compra fue todo un acierto.

Soundcore Space Q45

Sin duda, una de las mejores compras que he hecho en estos últimos años han sido los auriculares Soundcore Space Q45. A mí me costaron alrededor de 110 euros y ahora han bajado hasta los 94,99 euros. También valen cada céntimo. Cuando los compré no esperaba que ofrecieran tanta calidad en todos los sentidos. La construcción es exquisita, tanto en la parte de la diadema como en la de las almohadillas. Son muy cómodos de utilizar incluso en jornadas de ocho horas de trabajo.

La calidad de audio es muy buena, pero uno de los mejores puntos los tenemos en la cancelación activa de ruido híbrida que podemos configurar en cinco modos de cancelación de ruido. También vienen con un modo transparencia y con conexión multipunto con hasta dos dispositivos a la vez. Su batería ofrece una autonomía de más de 50 horas de uso y, además, vienen con un estuche de viaje rígido de muy buena calidad que utilizo para llevarlos de viaje.

