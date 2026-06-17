Creíamos que la rueda del ratón era insustituible: Airra Labs ha pensado justo lo contrario

Nos hemos acostumbrado a que el ratón sea una herramienta madura, casi cerrada, como si ya quedara poco margen para cambiar lo que hacemos con él cada día. Su diseño ha mejorado mucho: ha ganado precisión, mejores materiales, sensores más capaces y, en algunos modelos muy concretos, como los gaming, una cantidad de botones que hace años habría parecido excesiva. Pero basta mirar cómo nos desplazamos por una página para encontrar una continuidad sorprendente: un dedo que empuja, el contenido que sube o baja y un gesto tan asumido que cualquier alternativa nace con una desventaja evidente. Primero tiene que convencernos de que el hábito no era intocable.

En mi escritorio, ese gesto lo resuelve casi siempre un Logitech MX Master 3S, un ratón pensado para productividad que apuesta por una rueda física muy precisa y cómoda para recorrer documentos largos o páginas interminables. En la mochila, en cambio, va conmigo un Magic Mouse, que elimina esa rueda y convierte la parte superior del ratón en una superficie táctil. Los dos me resultan naturales en contextos diferentes, y quizá por eso esta propuesta llama la atención: no intenta pulir lo conocido, sino cambiar el movimiento que damos por aprendido.

Un ratón para girar, no para hacer scroll

Ahí entra el Rotary Mouse, la propuesta de Airra Labs para cambiar una parte muy concreta de nuestra relación con el ordenador. La idea no es añadir más botones ni mejorar la rueda de siempre, sino sustituirla por un mecanismo rotatorio integrado en el propio ratón. Según la compañía, el usuario coloca el dedo sobre esa pieza y la gira como si fuese un dial, con clics táctiles y control directo sobre la velocidad y la dirección del desplazamiento. El objetivo es moverse con más fluidez por páginas web, documentos, hojas de cálculo, código o líneas de tiempo.

Sobre el papel, Airra Labs no centra su discurso solo en la velocidad. La compañía afirma que el Rotary Mouse puede hacer scroll hasta 2,5 veces más rápido que un ratón convencional, pero acompaña esa cifra con otra idea igual de importante: más control. Su rueda rotatoria incluye clics táctiles, admite desplazamiento vertical tradicional y, según sus creadores, permite moverse con precisión al girar despacio o avanzar con rapidez al aumentar el ritmo. La parte ergonómica llega con el llamado ROM, siglas de range of motion, un ejercicio de amplitud de movimiento con el que Airra Labs dice querer reducir la tensión acumulada en los dedos.

Al verlo en imágenes, lo primero que aparece no es una certeza, sino una sensación extraña. Ese movimiento circular del dedo no se parece demasiado al gesto que hacemos con una rueda tradicional ni al deslizamiento sobre una superficie táctil como la del Magic Mouse. Puede parecer incómodo, quizá porque llevamos años entrenando la mano para otra cosa, pero esa impresión visual tiene un límite evidente: no sustituye a la experiencia real de uso. Y ahí está precisamente lo interesante. A veces una idea parece rara no porque esté mal planteada, sino porque todavía no tenemos el hábito necesario para entenderla.

Donde la propuesta puede ganar sentido es en esos trabajos en los que desplazarse no es una acción secundaria, sino una parte constante de la tarea. Airra Labs menciona ejemplos muy concretos en su web: líneas de tiempo de vídeo, hojas de cálculo extensas, documentos largos, código, archivos JSON y páginas web de largo recorrido. En todos esos casos, el problema no es solo llegar antes a un punto, sino hacerlo sin perder precisión por el camino. Incluso plantea el uso de la rueda rotatoria como una especie de pequeño volante para simuladores de conducción.

Hay, eso sí, una cautela necesaria: el Rotary Mouse llega en fase de lanzamiento mediante una campaña de financiación y no lo hemos podido probar todavía, así que conviene mantener cierta distancia antes de sacar conclusiones. Airra Labs sitúa ahora su precio estimado entre 49 y 109 dólares, una horquilla que dependerá de la versión elegida. Aun así, la idea tiene algo valioso aunque después tenga que pasar la prueba más importante: nos recuerda que incluso los gestos más asentados pueden volver a ponerse sobre la mesa.

Imágenes | Airra Labs

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