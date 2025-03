Xiaomi 15, primeras impresiones: sutiles mejoras que refinan un móvil compacto que ya brillaba por sí solo

A veces me pregunto hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la comodidad por tener el móvil más potente. Parece que el mercado nos ha convencido de que “más grande” siempre significa “mejor”, pero no todos los fabricantes piensan igual. Como decíamos hace un tiempo atrás: los móviles “pequeños” no están acabados. Xiaomi es parte de esto.

Este domingo, en el Mobile World Congress, la marca china ha desvelado su nueva familia Xiaomi 15, con el Xiaomi 15 Ultra en lo más alto y el Xiaomi 15 como una alternativa más contenida pero igualmente prometedora. Aunque acaban de ser presentados y ya están disponibles en España, he tenido la oportunidad de probar el más “compacto”.

xiaomi 15 dimensiones y peso 152,3 x 71,2 x 8,08 mm 191 gramos pantalla OLED LTPO de 6,36 pulgadas Resolución 2.670 x 1.200 píxeles Tasa de refresco: 1-120 Hz Tasa de muestreo táctil: 240 Hz Brillo pico: 3.200 nits Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Xiaomi Shield Glass procesador Snapdragon 8 Elite GPU Adreno memoria ram 12 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256/512 GB UFS 4.0 cámara trasera Angular 50 MP, OIS, f/1.6 Gran angular 50 MP, OIS, f/2.2, 115º FOV Telefoto 50 MP, f/2.0 cámara delantera 32 MP f/2.0 batería 5.240 mAh Carga rápida 90W Carga rápida inalámbrica 50W sistema operativo HyperOS 2 conectividad 5G SA/NSA Dual nanoSIM WiFi 7 NFC Bluetooth 5.4 Puerto infrarrojos otros Lector de huellas ultrasónico en pantalla Resistencia IP68 Altavoces estéreo 4x micrófonos precio Desde 999 euros

Pequeños ajustes que llevan a un móvil ya sobresaliente un paso más allá

La primera impresión que tuve al ver el Xiaomi 15 fue que este año la compañía no había arriesgado demasiado con el diseño. Pero, tras pensarlo un momento, me di cuenta de que eso no tiene por qué ser algo negativo. Muchas marcas apuestan por evolucionar su producto generación tras generación en lugar de reinventarlo. Apple lo hace con el iPhone, por ejemplo.

Con esa idea en mente, decidí acercarme al dispositivo con más atención. ¿Era una evolución discreta pero bien pensada o simplemente una continuidad lógica? A veces, los detalles más interesantes no se notan a primera vista, pero saltan cuando observamos con calma. También quería responder a la gran pregunta: ¿qué ha cambiado realmente en este móvil?

La sensación de estar ante un producto premium se percibe en cuanto lo tienes en la mano. El marco de aluminio de “grado aeroespacial”, los bordes redondeados, sus 8,08 mm de grosor y un peso de 191 gramos contribuyen a una ergonomía cuidada. Xiaomi, además, asegura que ha distribuido el peso de manera equilibrada para potenciar esta sensación.

Módulos de cámara en detalle: Xiaomi 14 (izquierda) frente a Xiaomi 15 (derecha)

En la parte trasera del dispositivo nos encontramos con un diseño familiar, sin cambios evidentes respecto a la generación anterior. El módulo fotográfico sigue ubicado en la esquina superior izquierda, albergando tres sensores. La novedad está en el flash, que abandona este módulo para situarse directamente sobre la tapa trasera, dentro de una estilizada cápsula alargada.

La parte trasera del Xiaomi 15 de color blanco

Una vez más, Xiaomi apuesta por la colaboración con Leica, la legendaria firma fotográfica que desde hace tiempo refuerza el apartado visual de sus dispositivos. En cuanto a hardware, no hay grandes revoluciones: de nuevo, tres sensores de 50 MP cada uno. Sin embargo, la IA ofrece mejores tanto en el apartado de procesamiento de imagen como en el zoom.

Los laterales de un Xiaomi 15 de color negro

Si nos detenemos en los detalles, un cambio que salta a la vista es el acabado de la parte trasera. Mientras que el Xiaomi 14 apostaba por un vidrio brillante y llamativo, el nuevo Xiaomi 15 adopta un cristal esmerilado con un acabado mate más discreto. Además, el sutil bisel texturizado que rodeaba el módulo de cámaras ha desaparecido en esta actualización.

El Xiaomi 15 tiene bordes redondeados, un detalle que mejora la ergonomía

La trasera mate y los bordes de aluminio de grado aeroespacial no solo aportan elegancia, sino también una ventaja clave: no atrapan huellas con facilidad. Para quienes disfrutan de un móvil siempre impecable, este acabado es un acierto. Aunque en ciertos ángulos pueden marcarse, la diferencia con otros modelos es notable. Hay opciones mucho más propensas a ensuciarse.

Los Xiaomi 15 vienen en tres colores, negro, verde y blanco

Xiaomi mantiene la misma paleta de colores: negro, blanco y verde. Sin embargo, los tonos ahora son más suaves, lo que cambia ligeramente la percepción del diseño. Personalmente, el acabado en verde es el que menos destaca en este modelo, mientras que el blanco, con su contraste marcado frente al módulo fotográfico en negro, me ha parecido el más atractivo.

En el frontal nos encontramos, una vez más, con una pantalla OLED de 6,36 pulgadas, resolución de 2.670 x 1.200 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. El brillo máximo ha subido de 3.000 a 3.200 nits, un aumento interesante, aunque en mis pruebas rápidas bajo luz solar directa sigue sin parecer suficiente. Lo comprobaremos en la review completa del teléfono.

La parte frontal de un Xiaomi 15 de color blanco

Las novedades también están en los detalles menos visibles. En concreto las que habitan debajo de la pantalla. Xiaomi ha dejado atrás el sensor de huellas óptico y da el salto a un sensor ultrasónico, que promete un desbloqueo más rápido y fiable. Además, debería funcionar incluso con las manos húmedas. Todo esto sin comprometer la seguridad del dispositivo.

Un Xiaomi 15 de color blanco

El móvil también gana en autonomía. La batería sube de 4.610 mAh a 5.240 mAh sin que el peso aumente (de hecho, es unos gramos más liviano). La carga rápida por cable se mantiene en 90 W y la inalámbrica en 50 W. Eso sí, hay un punto negativo: el cargador no viene incluido en la caja, lo que nos llevaría a hacer una inversión adicional para aprovecharla al máximo.

Desde finales del año pasado sabíamos que la serie Xiaomi 15 llegaría con el nuevo Snapdragon 8 Elite, el chip de Qualcomm fabricado en 3 nanómetros. La compañía lo presentó con gran expectación, y ahora la promesa se ha cumplido. Este procesador apunta a exprimir al máximo el rendimiento de los móviles más potentes de 2025.

Herramientas de edición fotográfica de HyperOS 2

Xiaomi también ha puesto el foco en el sistema operativo de su nueva serie. HyperOS 2, basado en Android 15, llega refinado para ofrecer una experiencia más sólida. Entre sus novedades destaca un asistente de redacción con IA, una herramienta para eliminar reflejos en fotos y la función “HD Plus” para mejorar imágenes antiguas.

También suma la creación de fondos animados a partir de fotos, una grabadora con transcripción y traducción, y la nueva tecnología HyperConnect, que promete una mejor integración con dispositivos de Apple. Además, con Hyper Core será posible capturar imágenes en simultáneo desde diferentes dispositivos, como una tablet y un smartphone.

Un móvil tan excelente como continuista

El primer contacto con el nuevo Xiaomi 15 deja un mensaje claro: es un móvil excelente, con un diseño compacto, materiales de calidad y una potencia destacable. Sin embargo, su esencia no es del todo nueva. A nivel estético, sigue la línea del Xiaomi 13, que ya marcó un antes y un después respecto al Xiaomi 12 lanzado hace tres años.

La parte trasera de un Xiaomi 15 de color negro

Un punto a favor es que los precios se mantienen sin cambios respecto al año pasado. La versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 999 euros, mientras que la variante con 512 GB sube a 1.099 euros. Además, como es tradición, quienes compren en la tienda oficial online recibirán un regalo por tiempo limitado: en este caso, la nueva Xiaomi Pad 7.

