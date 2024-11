Los móviles compactos no están acabados. Hay tres grandes fabricantes pensando en revivirlos

OnePlus está preparando un móvil de gama alta compacto, según fuentes chinas. La compañía tiene entre manos una propuesta vitaminada con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, junto a una pantalla OLED de 6,31 pulgadas con resolución 1,5x.

Es un plan similar al de OPPO, que lanzará previsiblemente el Find X8 Mini a principios de 2025. Llevábamos años con una importante limitación en batería para los teléfonos compactos. Ya no hay una sola excusa.

OnePlus, OPPO y Vivo creen en los móviles pequeños. El pasado mes de octubre, Vivo lanzó el X200 Pro Mini. Como su propio nombre indica, es un móvil de gama alta con tamaño compacto. El tamaño de su pantalla no es casualidad: 6,31 pulgadas con resolución 1.5K.

Esta pantalla sería la misma que, según rumores, utilizarán los nuevos gama alta compactos de Vivo y OnePlus. Estos tres fabricantes, pilares del grupo BBK, tienen el músculo suficiente para empezar a generar una tendencia en móviles de tamaño comedido, siempre y cuando lleguen a España -algo que, de momento, no sucede con el Vivo-.

Superando las limitaciones. Una de las principales limitaciones que han arrastrado históricamente los móviles compactos ha sido la autonomía. Hemos interiorizado que, si tenemos un teléfono pequeño, la batería también ha de serlo. Por suerte, las cosas han cambiado a finales de este 2024.

La nueva generación de baterías permite introducir muchos más mAh en tamaños más comedidos. De hecho, los nuevos móviles de gama alta cuentan con baterías de entre 6.000 y 6.500mAh, llegando a los 7.000mAh en casos extremos.

Un móvil compacto con batería de 5.000mAh no es ninguna utopía en este escenario, y si tenemos en cuenta la brutal eficiencia energética de los nuevos Qualcomm y MediaTek, la combinación es ganadora.

La pregunta es si los usuarios los quieren. Los móviles pequeños no se venden. Aunque la clave es que no terminamos de tener claro si no lo hacen por el drama que llevan arrastrando en autonomía o, sencillamente, porque no tienen un tamaño atractivo.

