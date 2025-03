Xiaomi 15 Ultra, primeras impresiones: esta cámara es un sueño cumplido. Y aún no he exprimido ni su 10%

Este teléfono va a ser sencillamente increíble. No suelo empezar mis primeras impresiones con tanta energía, pero lo del Xiaomi 15 Ultra es digno de aplauso. En un mercado de gama alta en el que prácticamente podría copiar y pegar la tabla de especificaciones de unos modelos y otros, es más difícil que nunca diferenciarse, y Xiaomi lo ha conseguido.

Desde un diseño espectacular y diferencial a un enfoque en fotografía móvil mucho más profundo de lo habitual. He podido probar el Xiaomi 15 Ultra durante unos días, y quiero contarte mis primeras impresiones con él.

Ficha técnica del Xiaomi 15 Ultra



Xiaomi 15 Ultra Dimensiones y peso 161,3 x 75,3 x 9,4 mm 226g Pantalla 6,73" AMOLED WQHD+ 3.200 x 1.440 px (20:9) 120 Hz Hasta 3.200 nits Procesador Snapdragon 8 Elite Memoria 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 512 GB UFS 4.0 batería 5.410 mAh Carga rápida 90W Carga inalámbrica 50W Cámaras traseras Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS Super telefoto: 200 MP, f/2.6, 100 mm, 4,3x, OIS Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm Cámara frontal 32 MP, f/2.0 SIstema operativo HyperOS basado en Android 15 Sonido Altavoces duales Dolby Atmos Conectividad WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

Infrarrojos OTROS IP68 precio Desde 1.499 euros (16+512 GB)

Diseño, hablemos del diseño

Nuestro Xiaomi 15 Ultra tiene un diseño llamativo, muy llamativo (si no te gustan los inventos, siempre puedes comprarlo en blanco o negro, pero este es una pasada). Quizás es difícil transmitir cómo se siente en fotografías, pero para los amantes de la fotografía esto es un juguete muy goloso.

Tiene un acabado que mezcla cuero vegano con aleación de vidrio, no recoge apenas huellas, tiene muy buen agarre y, pese a ser un teléfono enorme de 16 centímetros de alto, es bastante cómodo en mano. Han querido hacer un tributo a las cámaras Leica y, en mi opinión, les ha salido bien la jugada.

Si le damos la vuelta, nos encontramos con la típica pantalla quad-curve que tan de moda está en los teléfonos de gama alta venidos desde China. En lo personal, no me fascinan las pantallas curvas, pero he de admitir que este formato queda bastante estético a nivel visual y que, al menos en mi experiencia, no molesta en absoluto al tacto ni sufre de toques fantasma.

El brillo máximo es de 3.200 nits (en una porción del 25% del panel en contenidos HDR), y se ve estupendamente al sol. Lo único que echo en falta, teniendo en cuenta que ya han implementado esta tecnología en una de sus tablets, es un recubrimiento mate para evitar reflejos. Ahí Xiaomi podría haberse diferenciado del resto de sus rivales y competir de tú a tú con ya sabemos quién.

HyperOS da un paso hacia la IA

Los fabricantes están centralizando esfuerzos en las funciones de IA de sus teléfonos, y el año pasado vimos a una Xiaomi algo rezagada en este aspecto. En este Xiaomi 15 Ultra encontramos un apartado dedicado a inteligencia artificial, así como integración nativa con Gemini. Todo forma parte de HyperOS 2 basado en Android 15, un sistema algo más avanzado.

He de decir que la integración me ha gustado: es discreta, el sistema no da la brasa con mensajes al estilo "tengo mucha IA, úsame", y las pocas funciones que se integran funcionan a nivel nativo de forma discreta. En concreto, estas son las novedades en este modelo:

Escritura con IA

Editor de Galería con IA (edición de fotografías con expansión de imagen generativa, mejora de claridad, borrador, vídeos creados con IA)

Reconocimiento de voz con IA (transcripción automática con distinción entre hablantes)

Interpretar conversaciones con IA sin conexión

Intérprete con IA

Subtítulos con IA

Sí, no son las funciones más llamativas ni potentes del momento, pero es una integración simple y honesta. Sobre el resto, detallaré en la review, aunque el resumen es que MIUI HyperOS sigue siendo MIUI HyperOS.

Este móvil está hecho por y para fotográfos

Xiaomi 15 Ultra. Modo manual. RAW a JPEG desde Adobe Camera RAW.

Pasaré rápido por el hardware de este teléfono, ya que es exactamente lo que estás pensando: un Snapdragon 8 Elite, 16 + 512 GB de memoria, batería de 5.430mAh y una pantalla de 6,73 OLED 2K (3.200 x 1.440) con un brillo pico de 3.000nits y un PWM Dimming de 1.920 Hz, bastante alto. Es pronto para dar conclusiones sobre autonomía y rendimiento, pero ya te adelanto que a nivel de hardware va a ser difícil darle demasiados tirones de oreja.

El único pero es su batería, de 5.410mAh. No es una mala capacidad, pero el modelo chino cuenta con 6.000mAh. Son varios los fabricantes que, por alguna razón, están trayendo a Europa teléfonos con menos capacidad. Malas noticias para nosotros.

Sensor de una pulgada. Teleobjetivo 4.3x de 200 MP, segundo teleobjetivo y ultra gran angular de 50 MP. Estoy empezando a salivar

La clave de este teléfono es la cámara, y es que estrena un brutal teleobjetivo con un sensor de 200 megapíxeles y un tamaño de 1/4". El sensor principal, un año más, es el LYT-900 de Sony, una bestia de una pulgada. Se han rediseñado las lentes y se ha mejorado el recubrimiento de las mismas, prometiendo evitar reflejos. Esto según Xiaomi es especialmente importante en fotografías nocturnas, donde los reflejos pueden acabar con la fotografía.

Es, a día de hoy, el smartphone con mayor potencial de hardware en cámara hasta la fecha. Le acompañan un teleobjetivo óptico de tres aumentos de 50 megapíxeles, un nuevo super teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom 4,3x y un ultra gran angular, también de 50 megapíxeles. Pero de poco sirve tanta chicha si no hay un buen software para gestionarlo.

Analizar tecnología es una de mis pasiones. La fotografía y el vídeo profesional es otra. Y estoy cansado, muy cansado de la interpretación actual de la mayoría de fabricantes. Nos venden cámaras "profesionales", con sobrecarga clara de funciones de inteligencia artificial (útiles en ciertas ocasiones, pero muy alejadas del resultado natural que buscaría cualquier profesional).

La app de cámara es la puerta de entrada a las fotografías que vamos a hacer con el teléfono, y lo que he visto en este Xiaomi 15 Ultra no lo había visto hasta la fecha. Esta es, con diferencia, la mejor aplicación de cámara que jamás he probado, y sus rivales no lo van a tener fácil para igualarla.

Permite funciones de cámara profesional (incluso algunas que cámaras de más de 2.000 euros no tienen), como carga de LUTs para la vista previa de la grabación en LOG, patrones de sobreexposición y subexposición, histograma, focus peaking... Lo único que echo en falta es el RAW en 200 megapíxeles, algo que permiten rivales como el Samsung Galaxy S25 Ultra, pero que este modelo no.

Con esta app, siento que ha habido ingenieros que se han preocupado por lo que realmente le importa a un fotógrafo. Han conseguido, en mi opinión, un equilibrio perfecto entre una experiencia genial en manual, y una integración de funciones profesionales (profesionales de verdad) prácticamente perfecta.

Xiaomi 15 Ultra.

Sobre los resultados, ya hablaremos en la review. Sí que puedo adelantarte que pinta espectacular, y que lo va a tener fácil para convertirse en uno de los rivales a batir este 2025. No es una cámara perfecta y tiene cierto trabajo por delante, pero lo que he podido probar, al menos de día y en buenas condiciones de luz, es sencillamente impresionante.

Este móvil no se puede contar. Se debe probar

Por más que lo intente, es muy difícil transmitir este teléfono. ¿Razón? Todos estamos bastante cansados de móviles de gama alta clónicos: el mejor procesador del mercado, un buen panel y muchas cámaras. Sí, el Xiaomi 15 Ultra es un poco de todo esto, pero su objetivo es el que (para mí, como entusiasta de la fotografía) debería comunicar el resto de la gama alta: un teléfono por y para divertirse haciendo fotos.

¿No te quieres complicar y solo quieres disparar en automático? Perfecto, no tienes más que pulsar el obturador. ¿Quieres jugar con el modo manual, tener un teleobjetivo rapidísimo enfocando, grabar en LOG en H.265 (y no con códecs que ocupan gigas y gigas) y divertirte haciendo fotos? Aquí tienes una de las mejores experiencias manuales.

