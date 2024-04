He probado la función estrella del Xiaomi 14 Ultra: esto cambia por completo mi forma de grabar vídeos

Soy un friki de la fotografía y del vídeo. Uno de esos apasionados que está bastante disgustado con el procesado actual, donde solo se busca la máxima luminosidad y el color más saturado. Es algo "fácil" de solucionar en fotografía: basta con disparar en RAW. Sí, es tedioso tener que estar editando posteriormente la foto, pero algunos incluso vemos este proceso manual como algo divertido.

Con el vídeo pasa más de lo mismo, hasta hace poco, no era posible ser realmente dueños de lo que grabamos. Los que buscamos un look más cinematográfico o, simplemente, más realista, no teníamos apenas opciones. Apple abrió la veda: el iPhone 15 Pro fue el primer teléfono en grabar formato ProRes LOG, y los fabricantes Android empiezan a sumarse a la moda. Xiaomi es una de ellas y los resultados son... increíbles.

Qué es el LOG y por qué es importante

Grabar vídeo no es más que captar una secuencia de múltiples frames a lo largo de un segundo. Al igual que en fotografía, los móviles realizan un procesado (en este caso en tiempo real) para ajustar los valores de saturación, contraste, HDR, nitidez y demás.

El problema aquí es que si grabas un vídeo y quieres hacerle la más mínima edición posterior, realmente estás aplicando color a un vídeo ya (muy) coloreado. Para realizar este proceso de forma óptima necesitaríamos un vídeo en perfil más plano y, por pedir, en LOG.

LOG viene de logarítmico. Y esta curva gamma logarítmica hace referencia a un formato de vídeo en la que se aplica un perfil de imagen muy plano, con el fin de maximizar el rango dinámico y la posterior edición.

¿Es difícil editar un vídeo en formato LOG? Pese a lo que se pueda intuir... la respuesta es que no. En muchos casos, basta simplemente con aplicar un LUT de conversión y listo. Si queremos colorear de forma profesional ya es asunto nuestro.

El LOG de Xiaomi es el ejemplo a seguir

La primera vez que edité archivos LOG rescatados de un teléfono fue con mi iPhone 15 Pro. Sencillamente, aluciné con la cantidad de detalle que podía rescatar el teléfono. No era para menos: una grabación en ProRes en 4K 30 FPS se va a 6 GB... por minuto. Es una absoluta locura trabajar con proyectos que fácilmente se pueden ir a más de 100 GB en ordenadores modestos (mi Mac mini tiene 256 GB y mi SSD externo cuenta con 1 TB), pero Apple no da la opción de grabar en un códec que no sea ProRes.

La clave de Xiaomi es que su LOG es para todo el mundo: archivos de peso "contenido" y fáciles de editar

El caso de Xiaomi es distinto. El vídeo ocupa exactamente lo mismo que cualquier otro: es un MP4 de toda la vida. La diferencia es que se graba en un perfil muy plano, que nos permite una posterior edición mucho más completa. Evidentemente, la calidad de archivo es menor, pero no necesitamos ni un bitrate tan alto como el de ProRes ni una calidad enfermiza para acabar subiendo el vídeo a Instagram o YouTube. Un 4K 30/60 FPS grabado en LOG con un sensor de una pulgada, aunque no use códecs profesionales, es más que suficiente (y más lógico), para un móvil.

Como adelantaba, trabajar el LOG a nivel amateur es fácil. En mi caso, trabajo con Final Cut Pro, pero cualquier programa de edición profesional gratuito como Davinci Resolve te servirá para trabajarlo.

Vídeo en formato LOG.

Al abrir el programa e introducir el clip en LOG, rápidamente nos daremos cuenta de que el color está... extraño. Es normal: este clip apenas tiene color y tiene las sombras muy subidas para rescatar información. Si fuéramos coloristas profesionales, el proceso de edición pasaría por editar color hasta llegar a un punto a partir del cuál todos entenderíamos que la imagen está "normal" y ya, desde ahí, podríamos hacer una corrección artística. Este punto suele corresponderse con el estándar rec.709.

Vídeo tras aplicar un LUT de conversión a rec.709.

Como no somos expertos, simplemente vamos a usar un LUT para pasar nuestro vídeo LOG a rec.709. Un LUT no es más que un ajuste predeterminado que aplicaremos a un vídeo. Puedes entenderlo como un "filtro".

Los LUT son perfectos para lograr buenos resultados sin tener conocimientos muy profundos sobre edición

Notarás que el vídeo cambia por completo sus colores y ya es más similar a un vídeo "normal". No hay perfiles de conversión específicos para Xiaomi, pero en internet encontrarás infinidad de LUTs de conversión que serán útiles para este fin.

Vídeo con segundo LUT de color aplicado y correcciones manuales.

Por último, añadiremos un segundo LUT artístico y ya tendremos el archivo listo. En mi caso, lo suelo dejar aún un poco plano para terminar la edición desde algunas aplicaciones de móvil, en las que añado florituras para redes sociales.

El proceso parece complejo pero no hay más que:

Grabar en LOG.

Pasar el archivo al programa de edición

Aplicar LUT de conversión a rec.709

Opcional, aplicar LUT artístico o editar al gusto

En menos de cinco minutos tendrás un vídeo diferente, con un color más profesional (menos saturado, con menos contraste y nitidez artificial) y sobre el que, si te gusta editar, podrás trabajar mucho mejor sin ser un experto.

"¿Y a mí qué me cuentas? ¡Si no tengo un Xiaomi 14 Ultra!", pensarás. El LOG ha llegado para quedarse, y estoy convencido de ello. Xiaomi se ha sumado a esta moda, y fabricantes como Honor también empiezan a implementarlo en algunos de sus modelos. Estoy convencido de que, dentro de no mucho, todos los que busquen un teléfono con buenas capacidades de vídeo, disfrutarán de este tipo de formatos.

