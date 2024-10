Xiaomi ha refinado HyperOS al extremo. El problema es que en Europa no será todo tan bonito

Xiaomi ha presentado una batería de novedades este mediodía. Los Xiaomi 15 y 15 Pro son oficiales, junto a las Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro y el nuevo Xiaomi Watch S4. Todos estos productos tienen un denominador común: llegarán con HyperOS 2, la segunda versión de la ROM propia de la marca.

Llega con importantes novedades, algunas de ellas reservadas para el mercado chino, pero otras relevantes para las versiones globales. HyperOS quiere decir adiós a los fantasmas de MIUI con un claro foco en la optimización, la IA y la interoperabilidad con otros sistemas, como iOS.

Un sistema mucho más optimizado. HyperOS 2 es un sistema que sigue estando basado en Android, pero que promete estar más optimizado que nunca. Se ha rediseñado el modo en el que se procesan los gráficos, la administración de tareas, asignación de memoria...

La idea es que CPU, GPU y NPU trabajen de forma conjunta en las distintas áreas que debe procesar el teléfono, desde la animación más sencilla a la ejecución de un juego con trazado de rayos.

A nivel de eficiencia energética, el sistema asigna los recursos de una forma que se ajusta de forma dinámica a las exigencias de las apps y procesos del sistema, por lo que debería ser un sistema menos demandante.

La IA, en todos lados. La inteligencia artificial es uno de los pilares de HyperOS 2. Podremos generar fondos mediante IA, redactar mensajes, correos electrónicos, traducciones en tiempo real, y analizar el contenido de la pantalla mediante un asistente propio, similar a Gemini.

¿El problema? La barrera entre lo que llegará o no a Europa está bastante difusa, y varias de las funciones de IA generativa, según hemos visto, son firmes candidatos a funciones que no acaban saliendo de China. Al ser la IA un pilar del sistema parece claro que a Europa llegarán algunas funciones, pero al igual que sucede con Apple Intelligence, no está claro cuáles ni cómo.

Mejor interacción... con Apple. Una de las grandes novedades de HyperOS 2 es una mejor interoperabilidad con Apple. Con esta versión, los móviles de Xiaomi podrán entenderse mejor con iPhone, Mac y iPad, gracias a una actualización en HyperConnect.

En concreto, podremos enviar -hacer mirroring- de la pantalla de nuestro Xiaomi a un Mac, siendo el primer teléfono que permite de forma nativa -aunque será necesaria una app en MacOS- entenderse tan bien con dispositivos de Apple.

La hoja de ruta de HyperOS en Europa todavía no es oficial, aunque empezará su despliegue desde el próximo mes en su país natal.

