La IA prometía ser la gran revolución en móviles. De momento, no me ha demostrado nada

IA, IA y más IA. El futuro de los teléfonos pasa por la IA. Fue el foco en la presentación del Google Pixel 8 Pro, el principal argumento del Samsung Galaxy S24 Ultra, y la clave del evento de Apple donde presentaron su Apple Intelligence.

En mi caso particular, llevo bastante tiempo usando teléfonos con IA. Tengo por casa el Google Pixel 8 Pro, el nuevo Samsung Galaxy Z Fold6 y el OPPO Reno12 Pro, algunos de los máximos referentes en este terreno.

Siendo un fiel defensor de la IA me he encontrado ante una constante con cada uno de estos teléfonos: no he encontrado escenarios de uso real en los que me haya sido necesario o conveniente usar la IA. Y estoy absolutamente convencido de que el usuario más mainstream lo tendrá aún más difícil.

Una IA orientada a lo fotográfico. Actualmente, la edición de fotos es uno de los puntos clave de la IA. Cambiar el tamaño de los elementos de la foto, cambiar el cielo, hacer desaparecer elementos... En mi caso particular soy fotógrafo y videógrafo profesional, una situación en la que debería ser especialmente útil tener a la IA trabajando para nosotros. Lo cierto es que no, todo lo contrario.

Lejos de funciones como la reducción de ruido inteligente o selección automática de máscara Lightroom (PC), la ampliación generativa de Photoshop (también en PC), etc., la IA en teléfonos se resume en eliminar elementos de las fotografías. El otro gran punto de su edición generativa es escoger dos o tres imágenes nuestras y crear dibujos al estilo Midjourney.

Salvando el poder eliminar a alguien que sobre en una fotografía de forma puntual, el resto son, bajo mi punto de vista, la perfecta definición de esas funciones que utilizas una vez con los amigos por las risas para después acabar desterradas y olvidadas.

Un uso profesional. Otra de las funciones de la IA tiene que ver con la generación de resúmenes y la transcripción de entrevistas. En mi caso particular, al ser periodista, este último punto me es especialmente útil. Pero, como analista, no puedo evitar pensar no en mi, sino en el público generalista. ¿Cuántos usuarios utilizarán en algún momento de su vida la transcripción de audio a texto? Estoy convencido de que pocos.

La IA también es capaz de resumir artículos, algo que en estos tiempos de información rápida y piezas de 300/400 palabras, de nuevo, no tiene una utilidad capital en mi caso particular. Además, al menos en el momento en el que escribo estas líneas, los fabricantes restringen estas funciones de resumen de artículos a sus propios navegadores.

Tampoco he encontrado una sola situación en la que haya necesitado cambiar el estilo de un texto ya escrito por un estilo "conversacional, profesional o de redes sociales". Creo en la IA como un importante apoyo para escribir correos electrónicos

Algo curioso, estando los resúmenes movidos por Google Gemini, pero no integrados en Google Chrome.

Mi sensación constante es la misma: mi teléfono es capaz de hacer un montón de cosas que no suelo necesitar ni siquiera yo, que me dedico a hacer precisamente las tareas en las que pretende ayudarme. Son opciones que agradezco y que prefiero tener a no tener, pero la IA en móviles está muy lejos del apoyo que me brindan tanto GPT como la IA de Photoshop en mi ordenador.

Qué cambiará con la IA de Apple. La IA de Apple es más de lo mismo, pero con una gran diferencia. El sistema será capaz de entender qué está sucediendo dentro de todas las apps. Es decir: el sistema sabrá que tenemos un mensaje en Mail con una entrada a un concierto cuya fecha puede llevarse a Calendar, y cuya dirección del evento puede plasmarse en una dirección de Maps.

Pedirle a Siri que le "envíe la dirección del último concierto a Pablo a través de WhatsApp" es un concepto que, como mínimo, se plantea bastante interesante. Por el momento, no hay

