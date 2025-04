La IA también es una herramienta para conseguir un empleo: "Nadie lo notará"

El currículum es el único cartucho de los candidatos para destacar al inicio de los procesos de selección. Por lo tanto, debe estar lo suficientemente optimizado para que los sistemas de selección automatizada ATS (Applicant Tracking System), pero también ofrecer información clara y concisa por si los revisa un reclutador humano.

El uso de IA en la elaboración de currículums no solo es una tendencia cada vez más habitual, sino que ya es una práctica común entre quienes buscan empleo de manera eficiente. El Informe de Tendencias de Mercado 2025 de la plataforma de selección de personal Career Group Companies, señala que casi el 65% de los solicitantes de empleo ya utilizan IA en alguna fase de su proceso de aplicación.

Esta cifra pone de manifiesto cómo la IA no solo está transformando el mercado laboral, sino también las etapas de selección de personal. Lejos de ser una "trampa" en el proceso, el uso correcto de la IA puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o captar la atención de los reclutadores. No basta ser bueno en tu trabajo, también debes saber contarlo.

Está bien usar IA en tu currículum

Kathleen Nolan, reclutadora senior en la empresa tecnológica GrowthLoop, ha revisado cientos de currículums y afirmaba en declaraciones a CNBC que no tiene ningún problema con que los candidatos utilicen IA para redactar sus credenciales. "A nadie le importa si usas IA. Si la usas bien, nadie lo notará", aseguraba Nolan, quien lleva siete años en el sector y revisa personalmente cada currículum que recibe.

Nolan destacaba que la mayoría de las personas ya usan IA para tareas como esta y que lo importante es saber utilizarla correctamente. De hecho, la experta en reclutamiento recomienda que los candidatos usen herramientas como ChatGPT para generar un primer borrador para la carta de presentación o para el currículum, para luego personalizar el resultado antes de enviarlo.

Para la reclutadora, utilizar IA para personalizar el currículum es aprovechar una herramienta al alcance de todos. Nadie se extrañaría en pleno siglo XXI que alguien use un ordenador y un procesador de textos para redactar su currículum o su carta de presentación. "Me parece muy hipócrita cuando veo a los reclutadores hablar de eso, porque, vamos, si yo estuviera en el mercado laboral, también lo estaría haciendo", confiesa Nolan a CNBC.

La IA no es más que una herramienta más que facilita y agiliza la adaptación del currículum a cada oferta, incorporando palabras clave y destacando habilidades específicas que aparecen en la descripción del puesto. "No sé por qué se ha convertido en un tema tan polémico. Mientras se use como se pretendía, nadie podrá saberlo, y de todas formas no debería importar", señala Nolan.

Esto aumenta las probabilidades de que el currículum pase los filtros automáticos y llegue a manos de un reclutador humano. Tras pasar ese primer filtro, el documento debe ser lo suficientemente claro como para mostrar la información de forma clara y coherente para que el reclutador pueda hacerse una idea clara de tus habilidades con un simple vistazo. Debe tenerse en cuenta que estas personas revisan cientos o miles de currículums, por lo que, en muchos casos, solo pueden dedicarles más que unos segundos.

La IA puede ayudarte a identificar los términos más relevantes y a reescribir tus logros para dar prioridad a los más destacados para el puesto al que postulas. Por ejemplo, puedes pedirle que resuma tu cualificación y experiencia usando verbos de acción o que destaque resultados cuantificables en empleos anteriores. Así, tu currículum será más atractivo y estará mejor alineado con lo que buscan las empresas, sin perder autenticidad ni precisión.

La importancia de revisar el texto de la IA

Aunque la IA puede ahorrarte mucho tiempo y mejorar la calidad del currículum, siempre es necesario revisar el texto final y darle tu toque personal.

Las herramientas de IA se entrenan con grandes volúmenes de datos y, en ocasiones, pueden alucinar e incluir información incorrecta. Por eso, es fundamental revisar minuciosamente el resultado y corregir posibles errores para garantizar que todo lo que aparece el documento es verídico y coherente con tu experiencia.

"No esperaría que alguien escribiera una carta de presentación personalizada para cada oportunidad, porque eso consumiría muchísimo tiempo", destacaba Nolan. Sin embargo, la reclutadora recordaba que, si va a enviarse a una, debe asegurarse de que está bien escrita y que refleja el entusiasmo del candidato por el puesto vacante. Leer una carta "tipo" puede generar el efecto contrario en el reclutador.

