Uno de cada tres empleados usa IA en el trabajo: su puesto no corre peligro porque la mayoría la usa como traductor

Uno de los principales debates del futuro de la IA es conocer el impacto real de esta nueva tecnología en el ámbito laboral. Las previsiones del Foro Económico Mundial recogidas en su informe 'Future of Jobs Report 2025', estima que el despliegue de la IA en el trabajo desplazará 92 millones de empleos y generará 170 millones de nuevos puestos. Muchos de estos perfiles todavía no existen o están comenzando a formarse.

Un reciente estudio de InfoJobs señala que uno de cada tres empleados en España ya está usando IA habitualmente en su trabajo, aunque el principal uso que se hace de ella ya lo ofrecía Google hace una década: traducir.

Cada vez más y mejor. En una encuesta realizada a 1.040 personas solo el 32% reconocieron usar de alguna forma la IA en su puesto de trabajo. De este 32%, solo el 6% lo hacía de forma habitual, y el 26% la usaba ocasionalmente. Este porcentaje de uso se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, donde solo el 23% reconocía usarla. La previsión es que, de cara a 2025, el porcentaje de empleados que usan la IA ascienda hasta el 34%, incrementándose sobre todo en aquellos que la usan habitualmente.

En el lado opuesto, todavía hay un 46% que no conoce ninguna herramienta o modelo de inteligencia artificial, ni la usa en su trabajo, mientras que un 22% afirma sí conocerlas, pero usarlas en su entorno laboral.

Por el momento, solo reemplaza a Google. Aquellos empleados que han reconocido usar habitualmente la IA en su trabajo, ha reconocido usarla en un 58% para realizar traducciones automáticas de documentos. Le sigue el uso de chatbots como ChatGPT empleado en análisis de textos y de consulta en un 37% de los casos. La generación de imágenes con IA (9%), desarrollo de software y asistencia a la programación (6%) o diseño (5%) todavía ocupa un porcentaje de uso reducido.

De cara a 2025, se espera poca variación en el uso que se le da a las herramientas de IA, donde se espera un incremento en el uso de chatbots, ante el incremento en la capacidad de las últimas versiones de ChatGPT, Claudeo DeepSeekque se han presentado recientemente.

Sin formación, no hay IA. El informe 'From Potential to Profit: Closing the AI Impact Gap' elaborado por la consultora Boston Consulting Group, señala que el 75% de los ejecutivos y cargos directivos consideran a la IA como una prioridad estratégica en 2025. Sin embargo, el informe de Infojobs revela que solo el 20% de los empleados que declara usar IA habitualmente en su trabajo ha recibido formación específica para su uso.

Del total de empleados que usa de alguna forma IA en su puesto de trabajo, un 40% asegura que ha recibido información (que no formación) o prevé recibirla en los próximos seis meses. De estos, un 14% ya la ha llevado a cabo, mientras que un 26% lo hará en el futuro. Un 60% de los participantes en este estudio declara que ni ha recibido información ni tiene previsto recibirla en el futuro.

Hombre joven y con estudios. El informe de Infojobs revela una importante brecha, tanto de género, educación y rango de edad en el uso de la IA para su trabajo. Los hombres, con un 59%, utilizan más la inteligencia artificial, mientras que solo el 41% de las mujeres la usan. Por segmento de edad, son los menores de 35 quienes mejor la han incorporado a su día a día, con un 62% frente al 38% de los mayores de 35 años.

También destaca el 76% de empleados con estudios universitarios que la utilizan habitualmente, de los cuales, el 62% lo hacen desde la propia oficina, mientras que solo el 38% de quienes teletrabajan la usan habitualmente.

