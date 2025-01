Si la pregunta es en qué se fijan los reclutadores a la hora de contratar, un estudio ha dado la respuesta: experiencia y actitud

Las tendencias laborales van cambiando en función de las necesidades de las empresas y, con ellas, las habilidades y características que los reclutadores buscan en los nuevos candidatos.

De la misma forma que hay señales de alerta durante el proceso de selección que automáticamente hacen que los reclutadores descarten a los candidatos, también hay otras características que les hacen ganar muchos puntos.

Cuida tu currículum porque lo van a leer

La plataforma de empleo Resume genius ha elaborado una encuesta en la que ha preguntado a 625 gerentes y responsables del departamento de recursos humanos en EEUU.

Los datos de la encuesta revelan que, cuando el currículum de un candidato llega a sus manos (probablemente tras un primer filtrado por IA) dedican tiempo a revisar los conocimientos y habilidades del candidato.

El 78% de los reclutadores y gerentes aseguraba dedicar más de un minuto a revisar cada currículum antes de pasar a otro candidato. Este tiempo es muy superior al que se acostumbraba a emplear en las grandes compañías, donde se valoraba el currículum del candidato en solo seis segundos.

El 57% de los responsables de la contratación en las empresas dedican de uno a tres minutos por cada currículum. En los extremos encontramos a un 22% de los reclutadores que dedica menos de un minuto en descartar o aceptar cada currículum, mientras que el 21% se lo toma con calma y dedica más de tres minutos a conocer las habilidades y conocimientos de los candidatos.

Por rango de edad, son los reclutadores más veteranos de la generación del babyboom quienes más tiempo dedican a examinar cada currículum. El 37% de los responsables de contratación de esta generación asegura dedicar más de tres minutos, frente al 24% de los reclutadores de la generación X, el 19% de la generación o solo el 16% de la generación Z.

Si el puesto al que te postulas es en una empresa tecnológica, la atención sobre el currículum se intensifica. Los reclutadores de este sector afirman emplear más tiempo revisando la capacitación de los candidatos y sus habilidades. El 51% de estos reclutadores emplea entre uno y tres minutos en cada currículum, y el porcentaje que dedica más de tres minutos asciende hasta el 28% en este sector.

Más habilidades y menos "titulitis"

Uno de los cambios más importantes en la tendencia de contratación que se ha producido en los últimos años, ha sido el cambio de prioridades a la hora de considerar la idoneidad de los candidatos para una vacante.

Mientras que hace una década se tenía mucho más en cuenta la titulación académica, con el tiempo ha ido perdiendo terreno para dejar espacio a otros valores como la experiencia, la actitud o las habilidades blandas (soft skills). De hecho, el 48% de los encuestados afirmaba no haber contratado a candidatos aptos, pero que carecían de estas habilidades.

Sorprendentemente, aunque los apartados de "Experiencia laboral" y "Educación" todavía tienen un peso importante en la valoración de los candidatos, el 57% de los reclutadores afirma que el apartado de "Pasatiempos e intereses" se encuentra entre uno de los tres apartados con más peso del currículum.

Los responsables de reclutamiento buscan en este apartado información adicional sobre la personalidad y los valores del candidato, algo que no siempre viene condicionado por el nivel académico. Tanto es así, que un 43% de los reclutadores aseguraba no exigir un título de una institución prestigiosa para considerar a un candidato, pero un 54% no lo tendría en cuenta si no tuviera habilidades blandas o una actitud positiva durante su entrevista.

El compromiso con los valores de la generación Z hace que el 36% de los reclutadores que pertenecen a esta generación den una gran importancia a este apartado, por lo que se espera que en futuro gane peso en la toma de decisiones sobre la contratación.

El 43% de los reclutadores asegura que para ellos es muy buena señal apreciar entusiasmo o actitud positiva hacia el puesto o hacia la empresa. Por otro lado, el 63% opina que detectar que el candidato está mintiendo en sus respuestas, si utiliza un lenguaje inadecuado, o critica a sus anteriores compañeros o empleadores, es motivo suficiente para descartarlo inmediatamente.

