La vida de Honor después de Huawei: el inicio de un cambio de estrategia para recuperar el terreno perdido (también en precios)

"La nueva Honor", "la nueva Honor". La coletilla que George Zhao, CEO de Honor, ha repetido de manera insistente durante la primera parte de la presentación de hoy, y tiene todo el sentido del mundo.

La marca vive un renacimiento tras separarse de Huawei en una maniobra que, a todas luces, buscaba ampliar las posibilidades de Honor en tanto a que no se viese afectada por el bloqueo de Estados Unidos. Y en esta nueva etapa tras dicho punto de inflexión, la estrategia parece haber tomado otros tintes.

La "antigua Honor" (a.H.): una simbiosis para intentar ganar al resto

Hasta que se produjo la aparente escisión, por la cual Honor pasaba a manos de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, la marca había sido complementaria a Huawei. De manera histórica, ha sido una marca con precios más reducidos que completaba con múltiples opciones, sobre todo las gamas de entrada y media con las series A y X.

El lanzamiento de móviles de gama más alta era más bien puntual, sobre todo a nivel internacional, muy enfocados a aproximar la experiencia de un buque insignia de Huawei a rangos de precios menores. Sobre todo desde que ésta última se subió al carro de los precios más altos, como su competencia, con los Huawei P y los Huawei Mate.

Honor View30 Pro.

Por ejemplo, mientras el Huawei P10 Plus partía de los 699 euros y el Samsung Galaxy S8+ partía de los 909 euros en 2017, un año después el Huawei P20 Pro ya saltó a los 899 euros de precio de salida (y el Samsung Galaxy S9+ 945 euros). En 2019 el Huawei P30 Pro prácticamente casi alcanzaba los 1.000 euros, saliendo con un precio de salida algo por debajo del Samsung Galaxy S10+.

¿Y Honor? La marca tenía pocos lanzamientos hasta 2018 y bastante repartidos. En 2017 presentó tres móviles encajaban en la gama alta de la marca al menos por procesador (el Kirin 960, el mismo que los P10, uno de ellos fue el Honor 8 Pro, que con poco que envidiar a sus coetáneos de Huawei a nivel de hardware partía de los 549 euros.

El esquema era el siguiente:

Honor A/C : gama de entrada.

: gama de entrada. Honor X : gama media.

: gama media. Honor View, Note (o simplemente un número) : gama alta.

: gama alta. Honor Magic: línea de gama alta centrada en diseño.

Honor 9X.

En 2018, la marca se diversificaba algo más y crecía el número de lanzamientos, especialmente en las gamas medias y de entrada, pero sin descuidar la alta. Seguía siendo el escudero de Huawei a estos niveles, con cuatro móviles de gama alta, cuatro de gama media y cuatro de gama de entrada. Siempre con precios por debajo de Huawei y la competencia: más escaparate (global), más competencia (de puertas para fuera).

Siendo esta especie de colchón para Huawei, y al mismo tiempo definiéndose como marca económica y de diseños más desenfadados para un público más joven, Honor se iba amoldando para ser la pieza del puzzle del tótem de Shenzhen: Huawei se iba haciendo más sofisticada, cara y, sin descuidar tampoco gamas medias y de entrada, dedicando más esfuerzo a sus líneas de gama alta para competir fuerte. Y mientras tanto Honor se diversificaba, con líneas quizás menos definidas y volubles según el año. Líneas, en ocasiones, espejo de Huawei, pero más económicas. En 2019, el año en el que empezó el terreno pantanoso para estas marcas, vimos:

El esquema que veíamos antes con los años se había hecho más complejo, pero siempre completando a Huawei en un rango menor de precios y unos diseños más llamativos. El escaparate además se remataba con smartwatches, auriculares y otros accesorios, formalizando en cierto modo una autodefinición como marca, pero sin perder la vinculación con Huawei y el compartir componentes, diseños y, en algunos casos, instalaciones.

2021: la "nueva Honor"

Honor Magic 3 Pro+

¿Qué es esta "nueva Honor"? Es el aparente mar de tranquilidad con respecto a los en torno a 26 lanzamientos (de móviles y smartwatches) en 2020, la definición de las series y la independencia oficial. Con la venta que mencionábamos, Honor ha pasado a ser una marca per se, dejando a un lado el prefijo "sub" y, sobre todo, desanclándose de lo que pudiera vincularla a Huawei. Aunque no en todo, como ahora veremos.

En el evento de hoy, capitaneado de cabo a rabo por Zhao, el CEO ha mostrado las líneas de la Honor actual, al menos a nivel internacional:

Serie Magic : "premium flagships", es decir, los buques insignia con las tecnologías más avanzadas y más hasta los topes.

: "premium flagships", es decir, los buques insignia con las tecnologías más avanzadas y más hasta los topes. Serie Honor : "highend class", lo que equivale a una gama media-alta según el modelo.

: "highend class", lo que equivale a una gama media-alta según el modelo. Serie X: "essential tier", terminales más estándar. Probablemente, gamas media y de entrada.

De entrada, son menos series de las que habíamos visto antes (a nivel global), si bien el cambio de estrategia ya se nota en la definición y especificación en las series Magic y Honor. Los Magic eran lanzamientos esporádicos, especiales, algo casi como los MIX de Xiaomi (pero más económicos), y ahora son la línea de buques insignia de Honor. Sus Huawei P y Mate, buques insignia por definición y a la última, pero sin esa condición de esporádico y anecdóticos, puede que buscando arañar algo de lo que dejó Huawei al abandonar el top 5 mundial.

Los Honor de este año son los Honor 50 5G, 50 SE 5G y 50 Pro 5G, tres móviles de gama media con alguna característica que los acerca a la alta y que tienen un diseño clonado a los Huawei P50, además del nombre (hubiese tocado Honor 40, pero este número se ha quedado para los View40, presentados en China). Aún no han salido al mercado internacional, como los Honor Play 5 y 5T, el Honor Play 20, el Honor 20 5G y el Honor 20X SE, y tras esas tres líneas definidas por Zhao cabe pensar que de todos éstos, quizás "la nueva Honor" no exporte los Play y algunos otros fuera de China o Asia.

Serie Honor 50.

Por ahora, entrando casi ya en el tercer trimestre del año, Honor lleva 13 lanzamientos de móviles y mantiene su objetivo de estrategia "1+8+N", que implica la producción de muchos más productos como auriculares, relojes inteligentes, ordenadores y otros. Para ello, esta redefinida Honor amarró colaboraciones con AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix y Sony, de manera que deja a un lado los posibles problemas de desabastecimiento con los Kirin de Huawei, además de asegurarse el resto de componentes (módems, pantallas, software, etc.).

Con todo esto, la Honor de 2021 parece estar reduciendo y redefiniendo el catálogo de móviles internacional, completando su ecosistema de productos y, aunque aún veamos productos que recuerden a otros de Huawei, desvinculándose (al menos públicamente) de su antigua marca matriz. Y con ello, pavimentándose un nuevo camino a mantener las ventas, las cuales han vuelto a ascender al menos en China, según Zhao.

Esta Honor con espíritu de ave fénix ha puesto el último adoquín de ese camino con tres móviles de gama alta cuyo precio, como decíamos, sí ha recordado a su ex-pariente Huawei y sus Huawei P y Mate: los Honor Magic 3 y 3 Pro, por 899 y 1.009 euros, y el Honor Magic 3 Pro+, por 1.499 euros. Con el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha y varias especificaciones a destacar, pero quizás también sin los precios de "la antigua Honor".