He probado los nuevos Galaxy S8 y S8+ y ya tengo claro cuáles son los candidatos a mejor teléfono del año

Con una pantalla que ahora ocupa más parte del frontal, algunos pero interesantes cambios a nivel de diseño y pocas pero suficientes mejoras a nivel de hardware, los nuevos Galaxy S8 y S8+ ya son toda una realidad. Una gran propuesta por parte de Samsung que ya hemos podido probar.

Nos desplazamos a Londres para conocer todo sobre los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8+, mostraros nuestras primeras impresiones y que así conozcáis qué es todo lo que ofrecerán.

Especificaciones del Samsung Galaxy S8 y S8+

Características S8 S8+ Procesador Octacore (2,3Ghz + 1,7Ghz) 64 Bit 10nm según mercados será Exynos (no especificaron pero se entiende que será el 8895) o Qualcomm Snapdragon 835 Pantalla 5,8” Super AMOLED 18,5:9 (2960x1440) 6,2” Super AMOLED 18,5:9 (2960x1440) RAM y Almacenamiento 4GB y 64GB (UFS 2.1) ampliables vía micro SD Cámaras 12MP OIS F1.7 + 8MP AF F1.7 Batería 3000 mAh 3500 mAh Conectividad LTE Cat.16, Wifi ac, BT 5.0, ANT+, USB C, 1024QAM, GPS, Glonass, Galieleo, Beipov Extras Protección IP68, Carga rápida y carga inalámbrica Sistema operativo Android 7.0 Precio y disponibilidad Galaxy S8 809€, Galaxy S8+ 909€ disponibles el 28 de abril

Diseño

El diseño de los nuevos Galaxy S8 y S8+ mantiene la esencia del S7 Edge. Continua con la apuesta de una pantalla con bordes curvados dejando atrás la opción de versión flat. Y tanto frontal como trasera hacen uso del cristal. Respecto a los colores, llega en tres variantes: Midnight Black, Orchid Gray y Arctic Silver. Pero vayamos con las novedades y cambios donde tal vez algunos no sean del agrado de la mayoría.

Con panel curvado y relación de aspecto 18,5:9 los nuevos Galaxy S8 y S8+ dicen adiós al modelo flat

Lo primero que llamará la atención será su frontal. Gracias a la reducción de los marcos superior e inferior la pantalla gana protagonismo, logrando lo que denominan como Infinity Display.

Esto es una valoración personal, por supuesto, pero a nivel estético me parece que el trabajo de Samsung supera al ya visto en el Xiaomi Mi Mix o LG G6. Al menos con el modelo negro donde la continuidad del cristal con el marco, que tienen el mismo tono, hace que el dispositivo luzca realmente atractivo.

Por supuesto, el trabajo de Xiaomi o LG es notable y habrá quien los prefiera por dimensiones, uso de pantallas planas,… pero los nuevos Galaxy pulen un diseño que ya era muy bueno, el del S7 Edge. Entre esos aspectos mejorado está el tema de las curvas, ahora con una curvatura ligeramente menor. Esa variación no es fácil de apreciar pero según Samsung ayudará a evitar toque involuntarios en la pantalla (zona curvada) mientras sujetamos el terminal.

Con dimensiones compactas, grandes acabados y una sensación en mano muy cómoda, el diseño del Galaxy S8 está a un gran nivel

Con unas dimensiones muy compactas, más aún si tenemos en cuenta la diagonal de sus respectivas pantallas –5,8” en el S8 y 6,2” en el S8+- el terminal se siente muy bien en mano y para nada pesado (S8 155 gr y S8+ 173 gr) . Por supuesto el tema de ser tan “redondo” hará que guste más o menos según las preferencias de cada uno. Pero creo que no será discutible ni el buen hacer del fabricante ni la calidad de los materiales.

Volviendo al tema de dimensiones, este diseño tan compacto con pantallas de gran diagonal se logra gracias al uso de unos paneles con una relación de aspecto de 18,5:9 de las que os cuento cosas más adelante.

Por lo demás, lo más llamativo es que ahora ya no tenemos botón físico en el frontal. Lo que no significa que haya desaparecido como tal. Ahora, con un sensor sensible a la presión colocado detrás de la pantalla, el botón Home pasa a ser invisible. Mantiene las mismas funciones que el del S7 y cuando hagamos uso de él nos devolverá una vibración para que seamos conscientes de que se ha presionado. Dicha vibración es interesante, similar a la del iPhone 7 y una vez acostumbrados ofrece una experiencia correcta.

El cambio del botón home implica otra diferencia en los nuevos Galaxy S8 y S8+, ahora el lector de huellas está en la parte trasera. Para muchos el frontal parece una ubicación mejor, para otros es la trasera la zona más natural por cómo se sujeta el dispositivo. Personalmente el mayor problema aquí es la posición que ha elegido Samsung, justo a un lado de la cámara.

Cuando hacemos uso del lector de huellas en el S8, por su tamaño, no resulta incómodo y se llega con facilidad. En el modelo S8+ la cosa cambia ya que por sus dimensiones resulta más difícil llegar. Aunque el mayor problema es que tocar la lente de forma involuntaria será lo más habitual. Por tanto, iremos dejando huellas que si no somos precavidos luego afectarán a las fotografías que realicemos.

Repasando el resto del terminal, tenemos botón para encendido, controles de volumen, USB C y conector de auriculares así como un botón exclusivo para invocar a Bixby, su nuevo asistente de voz.

Samsung sigue demostrando el poderío de las pantallas Super AMOLED

Los nuevos Galaxy hacen uso de pantallas con tecnología Super AMOLED y una relación de aspecto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, 18,5:9. De calidad poco hay que comentar, en estas primeras impresiones la experiencia fue muy buena. Tiene todo lo que nos gusta de la tecnología AMOLED y mejora detalles como el oscurecimiento de los bordes de la anterior generación.

La pantalla es el principal reclamo del dispositivo, una pantalla SuperAMOLED con ratio 18,5:9 y resolución 1440x2960

En temas de nivel de brillo, representación de color y contraste las pantallas están a la altura de lo esperado. Habrá que analizarla mejor durante la review pero no creo que vayan a defraudar a nadie. Aunque lo más llamativo es su relación de aspecto, similar a lo visto en el LG G6 sólo que un poco mayor al tener unos pocos píxeles de alto más (de 2880 pasa a 2960)

Tenemos dos paneles con diferente diagonal (5,8 y 6,2 pulgadas) pero misma resolución de 1440 x 2960 píxeles. Esta resolución no ofrece esos dos cuadrados exactos del terminal de LG pero la diferencia es prácticamente inapreciable, 80 píxeles más en vertical.

Con una clara apuesta por ofrecer grandes pantallas sin comprometer las dimensiones del terminal, la experiencia de uso ciertamente se ve favorecida tanto por la relación de aspecto de la pantalla como la reducción de sus marcos. Cuando hacemos uso del dispositivo en su posición natural -vertical- vamos a poder visualizar más información así como aprovechar las opciones de pantalla dividida de Android Nougat.

A la hora de consumir contenido multimedia también tendremos ventajas aunque haya situaciones en las que se aproveche y otras en las que no. Porque ver las clásicas franjas negras al visualizar un vídeo será algo que siga ocurriendo, la diferencia es que según el contenido serán más reducidas o pasarán de horizontales a verticales.

Algo a destacar de las nuevas pantallas es el soporte para contenido HDR. Samsung ha decidido apostar e integrar el soporte para HDR 10 en sus pantallas del S8 y S8+. Esto permitirá una mejor calidad de visionado cuando reproduzcamos contenido HDR compatible. Lo poco que pude ver no permite una valoración clara sobre si supone una gran mejora o no, pero mejorar la gestión de los niveles de brillo y capacidades de color de la pantalla siempre es interesante. Aún así, habrá que esperar al análisis para más datos.

En resumen, la pantalla está como mínimo al mismo nivel que la del S7. Y el cambio de ratio es algo que posiblemente llega para quedarse pues ofrecen mejoras en la experiencia y consumo de contenido.

Hasta un 21% más potente que el Galaxy S7

La hoja técnica del nuevo Galaxy S8 y S8+ puede no suponer un gran avance respecto a lo visto en los últimos gamas alta del mercado. Los procesadores usados serán el Exynos 8895 o Snapdragon 835 según mercado y llegan acompañados de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento ampliables vía microSD.

La mejoras a nivel hardware del Galaxy S8 y S8+ no son su principal valor pero mejoran hasta un 21% el rendimiento del S7

No obstante, según Samsung, el S8 es hasta un 10% más potente que el S7 mientras que el S8+ alcanzaría hasta un 21% de mejora. Siendo cautos, la breve experiencia que tuve fue satisfactoria. Tanto sistema como las pocas aplicaciones que pude usar se movían con soltura.

No creo que presente problemas de potencia. Sobre todo cuando pudimos ver lo bien que respondía al hacer uso del modo escritorio, una de las novedades llamativas de este producto. A través del uso de la base DeX Station convertimos a los Galaxy S8 y S8+ en equipos de escritorio. Con una interfaz del sistema que se adapta a la pantalla donde la estamos visualizando, el monitor./p

También será interesante ver cómo afectará esta configuración a la autonomía. En teoría tanto el Exynos como el 835 prometen más optimización pero, tal vez, los 3.000 y 3.500 mAh respectivamente del S8 y S8+ podrían ser capacidades muy justas. Así que atentos porque lo veremos con datos en la review.

Software y seguridad: ¿marcará diferencias?

Si hay un apartado que gustó mucho de los nuevos Galaxy fue sin duda el software. Con Android 7.0 Nougat y todas las novedades que ya conocemos parece que han logrado implementar mejoras para hacer a estos dispositivos herramientas más productivas y seguras.

A nivel seguridad habrá tres opciones de seguridad biométricas: lector de huella, lector de iris y detector de cara. La huella es la opción más segura y rápida por lo que pude ver pero tenemos el “problema” de la ubicación del sensor. El lector de iris no lo pude probar como me hubiese gustado por lo que habrá que esperar a la review para sacar conclusiones, pero parece funcionar bien, prácticamente transparente al usuario -incluso si usa gafas-. Y la detección de cara es también una opción rápida aunque puede que menos segura que las anteriores. Eso sí, según Samsung más conveniente para el usuario. Yo me sigo quedando con la opción de huella.

Respecto al software, la fluidez del sistema es buena y la mejora que ofrece Android 7.0 con opciones como pantalla dividida -algo que ya era habitual en terminales Samsung- así como una interfaz menos recargada se agradecen. Las aplicaciones abren de forma rápida y tendremos que ver cómo se comporta en el día a día y con determinadas aplicaciones para valorar mejor. No obstante, lo que más me gustó fue el modo desktop antes mencionado, algo muy similar a Remix OS que ofrece muchas posibilidades.

DeX Station es un gran complemento para los nuevos Galaxy S8 y S8+ que permitirá convertirlos en equipos de escritorio

Gracias a DeX, un accesorio que se venderá por separado a un precio de 149€, permitirá convertir al Galaxy S8 o S8+ en todo un equipo de escritorio. Por supuesto, adaptando la interfaz de Android que veremos en la pantalla del monitor. Una idea que no es nueva pero va a aportar mucho valor al dispositivo como herramienta productiva o incluso para entreteniemiento (películas, series y juegos). Todo con una buena fluidez y una adaptación de las aplicaciones y control que por los pocos minutos que vi promete bastante. Igualmente, otro apartado para valorar mejor en el análisis.

Además, cuando usamos el modo desktop no sólo podremos usar las apps de Android, también soluciones como Citrix que permitirá conectar a un PC de forma remota y trabajar con él como si estuviésemos delante del mismo. Y por cierto, si desconectamos el dispositivo y no cerramos ninguna aplicación, cuando lo volvamos a conectar aparecerán las ventas que teníamos abiertas y en la misma posición.

Tenéis más información acerca de DeX y cómo funciona en este artículo. Si os preguntáis si se calienta demasiado el terminal la respuesta es que no. Sí sube un poco la temperatura porque se le exige algo más pero para eso está el sistema de ventilación de la base y se apaga la pantalla.

Hola Bixby

Y llegamos a Bixby, el asistente de voz de Samsung llega como apuesta importante por parte del fabricante. Un asistente que nace tras la compra de Viv, empresa formada por uno de los creadores de Siri.

Bixby tiene la capacidad de entender el lenguaje natural, el contexto y no limitará el uso de Google Assistant

Bixby parece ser un producto mucho mejor a los que vimos con S-Voice, es capaz de entender el contexto y el lenguaje natural. De modo que no se quedará bloqueado o sin respuestas cuando le digamos ciertas cosas que con S-Voice no obtenían respuestas, al menos no tanto. Además de ofrecer otras opciones como una pantalla donde ver información relevante para el usuario como recordatorios creados, noticias, etc.; o mostrar, por ejemplo, enlaces de compra de un producto en Amazon con sólo hacer una foto del mismo. Y según Samsung, tiene capacidad para aprender a medida que lo usemos más.

En la demostración vista no pintaba mal pero al igual que otras características del terminal esto necesita ser probado con más calma y en el día a día. Está claro que es una apuesta importante de Samsung, la cual nace con el Galaxy S8 pero llegará a otros productos que el fabricante desarrolla como televisores o hasta frigoríficos.

Igualmente, con soporte completo para las apps de Samsung, la gran incógnita será si los desarrolladores también potencian dicha integración en sus aplicaciones o se limitan a incluir Google Assistant.

Por último, si te lo estás preguntando, Bixby por ahora está disponible sólo en inglés y coreano. A mitad de año llegará en español de Estados Unidos y a partir de ahí a más idiomas. Así que calma.

Sin sistema de doble cámara sigue siendo una gran cámara

Con muchos fabricantes apostando por sistemas de doble cámara, Samsung mantiene el mismo esquema del S7. Mejora la cámara frontal que pasa a usar un sensor de 8MP, lente con apertura f1.7 y Smartfocus. Además de novedades en la aplicación de cámara que permitirá el uso de stickers.

Samsung no salta a los sistemas de doble cámara, mantiene lo que tan bien le funcionó con el S7

Pero es la cámara trasera la que más interesa. Aquí tenemos un único sensor de 12MP, lente con apertura f1.7, estabilización OIS y sistema de enfoque Dual Pixel. Básicamente la “misma” cámara del Galaxy S7.

Tras unas pocas fotografías sólo podemos decir que si la cámara del S7 era buena esta seguirá siendo igual de buena o, muy posiblemente, algo mejor. Yo me quedo con que me parece una decisión inteligente por parte del fabricante, y eso que solemos pensar que Samsung siempre se apunta a cualquier novedad tecnológica aunque no sepa cómo sacarle partido.

Por tanto, resulta mejor continuar con una apuesta que tan buenos resultados ha dado a apostar por algo donde no se sabe si serán capaz de aportar algo mejor. Así que estamos deseando probarla a fondo, hacer futuras comparativas y mucho más. Porque estamos seguro que ésta será una de las cámaras más importantes de este 2017 también.

Respecto a la aplicación, con la inclusión de algunos gestos que mejora la usabilidad a nivel de opciones es prácticamente la misma app vista en el S7. Con sus controles manuales, soporte para fotos RAW, etc. Una buena aplicación para usuarios avanzados y para los que sólo buscan apuntar y disparar.

La opinión de Xataka

Antes de valorar cuál ha sido nuestra breve experiencia con los nuevos Galaxy S8 y S8+, unos detalles. Samsung mostró Samsung Connect, aplicación dedicada a controlar toda la demótica del hogar. Así como una serie de accesorios como fundas, nuevos auriculares inalámbricos, el dock o base DEX, las nuevas Gear VR y la nueva también Gear 360. Esta cámara promete por fin vídeo 360 en 4K real.

Y ahora sí, siendo conscientes de que necesitamos más tiempo para probar a fondo el terminal y todas sus novedades, lo cierto es que globalmente nos ha gustado. Su diseño es una mejora de lo ya visto en el S7, es cómodo en mano, tal vez siga siendo algo resbaladizo pero resulta llamativo y seguro que no deja a nadie indiferente.

Los nuevos Galaxy S8 y S8+ son una evolución muy acertada del S7, donde la pantalla es su principal reclamo

Respecto a su hardware, desde el procesador hasta las cámaras o pantalla, es un paso más en la dirección correcta. Tener un aumento de potencia mayor siempre es interesante pero lo que ofrecen estos S8 y S8+ no es poco. Y si ganamos en aspectos como optimización de la autonomía (la cual queremos ver cómo se comporta por la capacidad de sus baterías), mejor gestión de procesos, etc. vamos a estar frente a un terminal muy atractivo a un precio alto pero no descompensado en un principio. Además, el uso conjunto a su DeX Station le hace ganar puntos.

Por tanto, como ya vemos en otros fabricantes, aquí la clave está en la experiencia. La cual se mejora de muchos modos pero con uno que es clave: la pantalla. La del S8 y S8+ es más que interesante. Su relación de aspecto requiere acostumbrarse al principio, porque genera una sensación de tener un dispositivo más alargada de lo normal evidente. Pero según pasa el tiempo, no sólo gusta sino que ves al resto de terminales de otro modo, no peores pero… sí como si fuesen de hace muchos años.