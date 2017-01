2017 podría ser por fin el año en el que tu smartphone también será tu PC

Microsoft : La empresa de Redmond parecía haber abandonado casi del todo el desarrollo de dispositivos móviles, pero de repente saltaba la noticia: un nuevo proyecto de la empresa plantea la ejecución de aplicaciones Windows "legacy" en la plataforma ARM gracias a la emulación . Eso podría hacer que Microsoft volviese con ese hipotético Surface Phone del que tanto se ha hablado y que sería un Lumia 950 XL supervitaminado no ya en hardware, sino sobre todo en software. Puede que Microsoft no tenga la batalla perdida después de todo.

Google : esta empresa no había dado pasos demasiado claros en este sentido, pero la presentación el año pasado de Remix OS nos dejó claro que este podía ser el futuro de Android . Aunque la empresa no ha hablado del tema, se ha descubierto la existencia de Andromeda , un proyecto que algunos ya han rebautizado como "Pixel OS" y que sería la fusión de Chrome OS y de Android. La idea, por supuesto, sería la de combinar las fortalezas de ambas plataformas para ofrecer una versión de Android especialmente orientada a la productividad. Este otoño podrían llegar los primeros dispositivos, que al parecer serán primero tablets convertibles , para luego adaptar este sistema también a smartphones.

Samsung: el Galaxy S8 promete ser un producto especialmente llamativo, pero entre sus características habrá una que no será parte de su propuesta de diseño o de especificaciones hardware, sino una opción en su software. La recién filtrada "Samsung Desktop Experience" podría llevar parte de las funciones del móvil a un ordenador de escritorio sin necesidad de cunas o docks para la conexión, como sucedía en el Lumia 950 XL. Aquí Samsung lo tiene más difícil ya que no depende de sí mismo (el SO que gobierna la mayoría de sus dispositivos es Android) así que será interesante ver cómo trabaja este sistema y hasta dónde puede llegar.