Honor, que ya no depende de Huawei, se ha asegurado acuerdos con proveedores estadounidenses como AMD, Microsoft o Qualcomm

La semana pasada Honor anunció el Honor View40, su primer teléfono como marca independiente de Huawei. Esta independencia no solamente ha servido para crear móviles propios con su propia estrategia, sino también para asegurarse poder volver a colaborar con empresas estadounidenses sin bloqueos como Huawei. De hecho, ya han anunciado acuerdos con algunas compañías.

Tal y como anunció Honor tras la presentación del Honor View40, se han asegurado acceso a proveedores de chips y otros componentes. Dicen que han confirmado asociaciones con las siguientes marcas: AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix y Sony.

De todos ellos es importante destacar a Qualcomm y MediaTek. Gracias a ellos desde Honor se aseguran poder tener procesadores y módems para su teléfonos, componente esencial. También es relevante la presencia de Samsung para otros componentes como pueden ser la pantalla, la RAM o el almacenamiento. Falta sin embargo un nombre importante: Google.

En el Honor View40 de hecho ya se puede ver parte de esta colaboración. El teléfono viene con el procesador Dimensity 1000+ de MediaTek. Previamente los teléfonos de Honor montaban procesadores Kirin de Huawei. Estando como están las cosas, Kirin no es actualmente la solución más óptima para el fabricante chino al no tener ni siquiera Huawei opciones para crear nuevos Kirin.

Lejos de los asuntos de Huawei

Honor era una submarca de Huawei hasta el año pasado, cundo decidieron venderla a un consorcio chino de 30 empresas y distribuidores. Bajo el ala de Huawei desde Honor hemos visto generalmente teléfonos de gama media y baja que recogían tecnologías e innovaciones de los móviles de Huawei. Siendo ahora una marca independiente su primer teléfono ya apunta a una gama alta en el futuro.

Sin embargo, esta separación de Huawei también ha implicado que Honor ya no tenga problemas para negociar con empresas estadounidenses. La presencia de Huawei en la lista negra de Estados Unidos significa que las empresa estadounidenses no tienen permitido hacer ningún tipo de negocios con ella. Honor sin embargo ya no se ve afectado por ello y la prueba es estos acuerdos que dice haber asegurado.

Veremos los futuros dispositivos móviles de Honor qué características traen para entender mejor cómo son estos acuerdos. Mientras tanto, en Huawei se las ingenian para sobrevivir sin la colaboración de marcas con sede en Estados Unidos. El problema es que esto afecta muchísimo más que las marcas estadounidenses de por sí, incluido por ejemplo el fabricante taiwanés de semiconductores TSMC.

Más información | Honor