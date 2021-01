Honor View40: el primer móvil de Honor como marca independiente tiene una pantalla OLED de 120 Hz y procesador MediaTek

Hacia finales del año pasado Honor, la que fuera en su día una submarca para el público joven de Huawei, fue vendida a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co y se convirtió en una marca independiente. El Honor View40 es el primer smartphone que la compañía lanza tras haberse metido de ello en esta aventura y, como no podría ser de otra forma, se trata de un terminal de gama alta con un buen puñado de implementaciones interesantes.

Lo vamos a conocer mejor a continuación, pero antes conviene destacar que el móvil se ha presentado en China, donde no tienen aplicaciones de Google. No se sabe si el dispositivo saldrá de su mercado natal, como tampoco se sabe si, de hacerlo, lo hará con los Google Mobiles Services con los que su antigua matriz, Huawei, no cuenta. En caso de que así sea actualizaremos este artículo para reflejarlo.

Ficha técnica del Honor View40



HONOR VIEW40 DIMENSIONES Y PESO 163,07 x 74,26 x 8,04 mm 189 gramos PANTALLA OLED curva de 6,72 pulgadas Resolución 2.676 x 1.236 píxeles 440 ppp 120/60 Hz HDR10 PROCESADOR MediaTek Dimensity 1000+ MEMORIA RAM 8 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB UFS 2.1 CÁMARA TRASERA 50 MP f/1.9 Gran angular 8 MP f/2.4 Macro 2 MP f/2.4 Enfoque láser CÁMARA DELANTERA 32+16 MP BATERÍA 4.000 mAh Carga rápida 66W Carga rápida inalámbrica 50W SISTEMA OPERATIVO Android 10 con Magic UI 4.0 CONECTIVIDAD 5G NSA/SA NFC Dual SIM WiFi USB tipo C OTROS Sensor infrarrojos Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO Desde 456 euros al cambio

Grande y a tope de hercios

El Honor View40 es un dispositivo bastante, bastante grande. Mide 163 milímetros de alto y tiene un grosor de 8,04 milímetros, así como un peso de 189 gramos. Está disponible en color negro, plateado y rosa dorado. En la parte trasera no encontramos nada más allá de un enorme módulo que aloja las cámaras traseras (y sobresale un poquito) y el nombre de la firma en la zona inferior. Las esquinas parecen bastante cuadradas y los bordes están ligeramente curvados, algo pensado para mejorar el agarre.

No hemos mencionado el lector de huellas porque, como era de esperar, Honor se lo ha llevado debajo de la pantalla. De ello se desprende que estamos ante un panel OLED. Su nombre oficial es Waterfall Curved OLED Display y es una forma de referirse a la curvatura de 80º que tiene en los laterales. Es una pantalla enorme y alargada, de 6,72 pulgadas con resolución 2.676 x 1.236 píxeles. Eso se traduce en 440 píxeles por pulgada.

También es interesante su tasa de refresco, que asciende a 120 Hz, aunque se puede poner a 60 Hz, probablemente para mejorar el consumo de batería en determinadas situaciones. Tiene una tasa de muestre de 300 Hz (por lo que detecta los toques en la pantalla rápido), reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y es compatible con HDR10. Al menos sobre el papel, todo apunta a que el Honor View40 ofrecerá una buena experiencia.

Adiós Kirin, hola Mediatek

Los móviles Honor, al ser hermanos de los Huawei, solían montar procesadores Kirin, pero en el Honor View40 parece que eso se acabó. El Honor View40 monta el procesador MediaTek Dimensity 1000+, uno de los SoCs 5G de gama alta MediaTek. Este cuenta con ocho núcleos, cuatro a 2,6 GHz y cuatro a 2 GHz. Le acompañan 8 GB de memoria RAM LPDDR4x y hasta 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.1.

A este motor de la vida una batería de 4.000 mAh. Aunque la cifra no parezca demasiado alta para un móvil de estas prestaciones, Honor compensa el amperaje con una carga rápida de 66W (SuperCharge) y carga rápida inalámbrica de 50W. Según Honor, esta carga rápida es capaz de cargar el 60% de la batería en 15 minutos. El sistema operativo es Android 10 con Magic UI 4.0 y, como decíamos antes, no sabemos si de llegar al mercado internacional lo hará con aplicaciones de Google.

En cuanto a la cámara, Honor conserva el sensor RYYB que Huawei implementa en sus smartphones. El sensor principal es de 50 megapíxeles f/1.9 y a su lado hay un gran angular de 8 megapíxeles f/2.4, una lente macro de 2 megapíxeles f/2.4 y un enfoque láser. La cámara delantera consta de dos sensores, uno de 32 megapíxeles y otro de 16 megapíxeles.

Versiones y precio del Honor View40

El Honor View40 se pone a la venta el 22 de enero en China, pero no hay noticias sobre su disponibilidad en otros mercados. En China se podrá comprar en dos versiones, ambas con 8 GB de memoria RAM pero con 128 o 256 GB de almacenamiento interno, respectivamente. Sus precios son los que siguen: