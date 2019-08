Honor 20 Pro, análisis: con esta fotografía nocturna y precio es más fácil destacar frente a sus rivales

No ha sido un año sencillo para Honor, pero la tormenta parece haber pasado ya y por fin hemos podido probar a fondo su buque insignia más avanzado de cara a la segunda mitad de 2019. Aquí os traemos el análisis del Honor 20 Pro, un móvil con diseño "holográfico" de cristal, cuatro cámaras y una apertura focal de récord.

El Honor 20 Pro es la evolución del Honor View 20, un terminal que ya nos dejó muy buenas sensaciones en todos sus apartados importantes. También es el gama alta equivalente al Huawei P30 Pro, con la batería y el apartado fotográfico como dos de sus señas de identidad. El Honor 20 Pro es una alternativa más económica y compacta, pero un buque insignia igual de completo al fin y al cabo como ya pudimos ver en nuestras primeras impresiones. Esta ha sido nuestra experiencia completa.

Ficha técnica del Honor 20 Pro

Honor 20 Pro Pantalla 6,26" IPS LCD FHD+

2.340 x 1.080 px, 412 ppp Procesador Kirin 980

Mali G-76 MP10

GPU Turbo 3.0 Memoria 8 GB Almacenamiento 256 GB Batería 4.000 mAh

Carga rápida 22.5W Cámaras traseras 48MP, f/1.4, AIS

16MP, f/2.2, gran angular

8MP, f/2.4, zoom óptico 3x, OIS

2MP, f/2.4, macro Cámara frontal 32MP, f/2.0 Dimensiones y peso 154,6 x 73,97 x 8,44 mm

182 g Software Android 9 Pie

Magic UI 2.1.0 Otros Wi-Fi 802.11 a/n/ac, Bluetooth 5.0, USB C, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, infrarrojos, dual SIM, lector de huellas lateral Precio 599 euros

Diseño: un excelente trabajo en compactación y acabados

Una de las promesas del fabricante con el Honor 20 Pro es haber encajado en un cuerpo compacto una pantalla de 6,26 pulgadas. Al contrario que otros buques insignia con paneles de 6,4 pulgadas o más, en este Honor 20 Pro se ha optado por quedarse en un tamaño más contenido. Y es que de hecho, el Honor 20 Pro tiene el mismo tamaño que el Honor 20 estándar. Una decisión que lejos de ser trivial, provoca que la experiencia sea bastante distinta de otros gama alta.

La sensación de compactación se nota y pese a que numéricamente no estamos ante un móvil delgado ni ligero, en mano se siente muy bien. Notablemente más liviano que otros móviles "Pro" y más cercano a lo que ofrecen los buques insignia "normales". Utilizarlo con una mano es sencillo y gracias a la curvatura en los bordes el agarre es muy bueno.

El Honor 20 Pro no es el móvil con los bordes más reducidos de su categoría, pero sí apuesta por un tamaño muy manejable y el agarre es ideal.

Los primeros días tenía mis dudas, pero al cabo de un tiempo me he acostumbrado y creo que la elección de Honor es bastante acertada. Sin grandes alardes de compactación ni curvaturas extrañas, el Honor 20 Pro es una apuesta en diseño que convencerá a la mayoría de usuarios.

Construido en cristal con bordes metálicos, la característica principal del Honor 20 Pro es su parte trasera con un acabado holográfico, que no es sino la manera de decir al efecto de color que hace la trasera acristalada al reflejarse la luz. Nuestra unidad de prueba ha sido la de color azulado-verdoso y es muy bonita. Pero además del aspecto tiene dos detalles clave. Por un lado el clásico problema con las huellas. Es una lástima que móviles tan atractivos se manchen con tanta facilidad. Por otro lado, la trasera de cristal refleja la luz y actúa casi a modo de espejo, siendo fácil verse reflejado al mirar el móvil por la parte de atrás.

El Honor 20 Pro no tiene 'notch'. En este caso se ha optado por una pantalla agujereada donde el agujero está totalmente integrado bajo el cristal y no se nota al tacto. El aspecto es muy compacto y con un fondo ligeramente oscuro ya no se nota la presencia del agujero. El diseño del terminal es ligeramente asimétrico, con un borde inferior algo más grueso que el superior. Aún así los bordes en general son bastante estrechos y el ratio de pantalla es del 84,1%. Suficiente elevado para dar esa sensación de 'todo pantalla' pero por detrás de la competencia como podemos ver en la siguiente tabla.

Honor 20 Pro Honor 20 Huawei P30 Pro Samsung Galaxy S10+ Xiaomi Mi 9T Pantalla 6,26" 6,26" 6,47" 6,4" 6,39" Porcentaje frontal 84,1% 84,2% 88,6% 88,9% 86,1% Dimensiones 154,6 x 74 x 8,4 mm 154,3 x 74 x 7,9 mm 158 x 73,4 x 8,4 mm 157,6 x 74,1 x 7,8 mm 156.7 x 74.3 x 8.8 mm Peso 182 g 174 g 192 g 175 g 191 g Batería 4.000 mAh 3.750 mAh 4.200 mAh 4.100 mAh 4.000 mAh

El Honor 20 Pro resbala. En mano tiene buen agarre, pero cuando lo colocamos en una mesa se va moviendo poco a poco. Pero lo que más nos ha llamado la atención es lo mucho que baila. La cámara trasera sobresale considerablemente y eso hace que al utilizarlo en una mesa quede torcido, se arañe el módulo de cámara y sea algo incómodo.

La construcción del Honor 20 Pro, en cristal, es de buen nivel y elementos como el lector de huellas lateral encajan a la perfección. No nos convence tanto que la cámara trasera sobresalga en exceso y haga que el móvil "baile" sobre la mesa.

En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, junto al auricular, el LED de notificaciones y el puerto de infrarrojos. El lateral izquierdo es para la ranura SIM mientras que en el lateral derecho es donde encontramos el botón de volumen y el lector de huellas, que también actúa como botón de apagado/encendido. La ubicación del lector de huellas es muy cómoda. Está a la altura ideal y hay hueco suficiente para colocar el dedo con comodidad. Su construcción es ligeramente distinta, ya que está hecho en plástico, pero no desentona y encaja muy bien con el cuerpo del dispositivo.

El USB tipo C está colocado en la parte inferior, junto a otro micrófono de cancelación de ruido. Llama la atención que no tenemos jack de 3.5mm y además solo disponemos de un altavoz, que no está alineado con el puerto. Pequeños detalles que desmerecen un diseño que por lo demás ofrece muy buenas sensaciones, un agarre genial y una experiencia digna de la gama alta.

Pantalla: apostando por un gran panel IPS

La mayoría de fabricantes apuestan por paneles AMOLED en sus terminales, pero una buena pantalla IPS también ofrece buenos resultados. Es el caso del Honor 20 Pro y su panel de 6,26 pulgadas FullHD+. Con un formato 19.5:9 y 2.340 x 1.080 píxeles, tenemos una densidad de 412 ppp. Lo que trasladado a nuestra experiencia diaria hay que decir que la nitidez es muy buena.

La pantalla del Honor 20 Pro cumple con nota y pese a no tener las características más avanzadas, sí consigue una buena representación de color, un buen nivel de contraste y brillo más que suficiente para verse en exteriores sin problema. Hasta 500 nits según las pruebas realizadas por GSMArena.

Como ya dijimos con el Honor 20, se nota que en el apartado de la pantalla no se ha invertido todo lo posible para conseguir el resultado más top. Pero aún así las características del panel son excelentes y acordes al nivel general del dispositivo.

El panel IPS del Honor 20 Pro consigue un nivel de brillo muy bueno, tenemos buenos ángulos de visión y los colores están bien representados, pero no sorprende para ser un buque insignia.

Si hablamos de la pantalla no podemos olvidarnos del agujero. Está colocado en la esquina superior izquierda y provoca que los iconos de la barra de estado tengan que moverse ligeramente. Aún así no suele tapar el contenido, salvo que sean vídeos o juegos donde entonces sí se nota. De la misma manera que ocurre con los 'notch' en forma de gota de agua, no afecta demasiado su presencia aunque sí es cierto que es una solución inferior a los todo pantalla reales.

Si ocultamos el agujero en la pantalla (derecha) perdemos bastante espacio a la hora de jugar y ver vídeos.

Para aquellos que busquen eliminarlo, desde los ajustes de pantalla existe la posibilidad de ocultar el agujero añadiendo un fondo negro en la barra de estado. Con esto lo que hacemos es esconderlo del todo. Es una solución muy útil, ya que ese espacio sigue siendo aprovechable para los iconos. Eso sí, la barra generada es ligeramente más ancha de lo habitual.

Respecto al agujero, comentar que a su alrededor se crea una pequeña sombra en la zona superior. No se aprecia salvo que te fijes con el fondo blanco pero ahí está. Pequeños detalles que realmente no se aprecian hasta que te lo dicen.

El agujero en la pantalla genera una pequeña sombra, pero es prácticamente imperceptible incluso con el fondo blanco.

La representación de color del Honor 20 Pro es correcta, con cierta inclinación a los tonos fríos. Desde los ajustes podemos controlar esta temperatura, así como configurar el móvil en modo vívido o normal. Por defecto llega en el primero y lo cierto es que así se ha quedado estos días, ya que el modo normal es bastante más apagado.

Además de ajustar la temperatura de color, Honor nos ofrece una gran cantidad de ajustes para la pantalla. Desde el brillo automático, que funciona perfectamente, hasta un modo lectura. También cambiar el tamaño de texto, ajustar la resolución automáticamente y activar un modo simple con los iconos más grandes.

Echamos de menos sin embargo el poder tener doble toque para activar pantalla o una pantalla ambiente que sí podría haber aparecido si se hubiera optado por un panel AMOLED.

Rendimiento: muy veloz, pero sin llegar a ser top pese a los 8GB

Contar de base con 8GB de RAM y 256GB se agradece y el Kirin 980 es un chipset más que potente para ofrecer una experiencia muy fluida.

El Honor 20 Pro monta el procesador Kirin 980, el mismo chipset que se incluye en otros terminales de gama alta como el Huawei P30 Pro. También llega acompañado de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento, lo que convierte teóricamente al Honor 20 Pro en un móvil capaz de equipararse a los mejores dispositivos. De esta memoria, nos quedarán libres 229,86GB.

En la práctica el móvil se siente fluido, las transiciones son rápidas y no hay lag. Pese a que la capa de Honor no es la más ligera, la sensación es que sí es un sistema rápido y que no sufre normalmente cierres inesperados. A lo largo de estos días la experiencia como decimos ha sido muy buena, si bien hemos experimentado algún que otro bajón de rendimiento puntual.

Es algo que luego hemos visto en los benchmarks del Honor 20 Pro. Aquí os dejamos con la puntuación que hemos obtenido, ligeramente más baja de lo que podíamos pensar en un primer momento si lo comparamos con su alternativa de Huawei.

Honor 20 Pro HUAWEI P30 PRO OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy S10+ iPhone XS Procesador Kirin 980 Kirin 980 Snapdragon 855 Exynos 9820 Apple A12 Bionic RAM 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 4 GB AnTuTu 204.811 261.115 376.968 331.707 313.341 Geekbench 3.268 / 9.666 3.251 / 9.670 3.465 / 11.017 4.459 / 10.195 4.803 / 11.178 PCmark Work 7.751 7.644 9.991 7.780 --

Se agradecen mucho los 8GB de memoria RAM, que nos han servido para poder abrir incontables aplicaciones a la vez y no notar una bajada de rendimiento pese a que llevemos horas utilizando el terminal.

Temperaturas algo elevadas después de jugar y un fallo puntual con el WiFi han provocado que la sensación final quede ligeramente por debajo de lo esperado.

En cuestión de rendimiento, otro punto clave es la temperatura. En el Honor 20 Pro hemos notado que en cuanto jugábamos un rato se calentaba ligeramente. Es cierto que estamos en verano y estos días hace mucha calor por aquí, pero la sensación es que la refrigeración del Honor 20 Pro está un punto por debajo de otros gama alta.

El GPS, el NFC y los datos nos han funcionado perfectamente. No así el WiFi, con el que hemos percibido que no iba tan rápido como en otros móviles. Fue algo sobre todo de los primeros días, ya que luego no se ha vuelto a repetir. Pero nos llamó la atención y aquí queda reflejado.

Software: las mil y una opciones de Magic UI

Se llama Magic UI pero las diferencias con EMUI de Huawei son mínimas. Estamos otra vez ante una capa de personalización muy cargada, con decenas de aplicaciones preinstaladas, múltiples herramientas y una gran cantidad de bloatware que no se puede desinstalar.

Magic UI 2.1 funciona sobre Android 9 Pie y su rendimiento es muy bueno. Porque una cosa no quita la otra. Al igual que ocurre con EMUI, el software de Honor está muy pulido y pese a sentirse sobrecargado con decenas de opciones, es muy estable y funciona de manera correcta.

Por defecto, Magic UI viene sin cajón de aplicaciones y como es habitual, con las aplicaciones de Google más populares preinstaladas. Ni rastro del conflicto entre Google y Huawei. Eso no evita que la marca apueste también por sus propios servicios como una galería propia, navegador, archivos, aplicación de salud o tienda de aplicaciones propia.

Configuración por defecto del Honor 20 Pro.

Entre las aplicaciones preinstaladas encontramos además dos tiendas propias de Honor, servicios como Booking o Amazon y también el instalador de Fortnite. Un juego que funciona perfectamente en el Honor 20 Pro.

EMUI tiene decenas de aplicaciones preinstaladas, aunque muchas se pueden desinstalar.

Algunas de las aplicaciones preinstaladas como salud, el reloj o las de Honor se pueden eliminar como cualquier otra aplicación, sin embargo hay otras como AppGallery o el navegador que no lo permiten.

Desde la propia AppGallery, la tienda de aplicaciones propia de Huawei, podremos encontrar más aplicaciones y es la manera que tiene la marca de "preinstalarnos" más aplicaciones. Ya que nada más abrirla nos recomienda toda una serie de apps. Entendemos la estrategia de la compañía, pero de cara al usuario no ofrece grandes ventajas.

Entre toda la cantidad de opciones que nos ofrece el Honor 20 Pro y Magic UI destacan las aplicaciones propias. Principalmente las herramientas básicas que de otra forma no acabarías utilizando. Es decir, el Honor 20 Pro viene con una app de temas, un reproductor de música, una galería... si no las tuviéramos, ¿qué alternativas instalaríamos? Seguramente la primera que viéramos en Google Play o directamente nos apañaríamos sin ellas. Aquí están de base y su diseño es suficiente bueno como para ser una opción útil.

Navegando por los ajustes de Magic UI encontramos desde modo para una sola mano, prevención de toques involuntarios, espacios privados, bloqueo de aplicaciones, el apartado de Balance Digital introducido con Android 9 Pie o programar el apagado/encendido. Ninguna de estas opciones nos ha acabado ofreciendo una experiencia diferencial, pero más allá de la complejidad añadida se agradece su presencia.

Otro añadido que tenemos en el Honor 20 Pro son los gestos a pantalla completa. Con estos desaparecen los clásicos tres botones de navegación y se aprovecha todo el tamaño de la pantalla. La navegación es cómoda aunque no tan intuitiva y en ocasiones activamos el gesto de volver sin querer. La fluidez es correcta, aunque en Android seguimos por detrás de iOS en este apartado y con el Honor 20 Pro no cambia la situación.

La capa de personalización de Honor tiene muchísimas opciones y está muy alejada de Android puro, pero no es esa la crítica que nos viene a la cabeza después de utilizar el móvil estas semanas. El tema de la privacidad está encima de la mesa y con el Honor 20 Pro es impresionante la cantidad de avisos y permisos que tenemos que aceptar.

Nada más abrir cualquier aplicación de la marca se nos informa de que se recopilarán nuestros datos y serán procesados por la compañía. Entendemos que es mejor que se nos avise de forma clara, pero es un choque de realidad ver plasmado como a cada clic nos solicitan ceder todos estos datos y permisos.

Al configurar el Honor 20 Pro, la cantidad de permisos y políticas de privacidad que hay que aceptar es enorme.

Biometría

El apartado biométrico es uno de los puntos fuertes del Honor 20 Pro. No tenemos lector de huellas bajo la pantalla pero se ha optado por una solución bastante más efectiva. En el lateral encontramos el lector de huellas físico, con un área bastante estilizada pero con una respuesta muy rápida y alta fiabilidad. Simplemente basta tocarlo para que se desbloquee. Muy buen resultado.

La posición quizás no es tan cómoda como el lector integrado, pero también es cuestión de añadir varias huellas. Lo normal es utilizar el pulgar de la mano derecha para desbloquearlo, pero con el dedo índice de la mano izquierda también es cómodo. Importante para zurdos.

Además de la huella, el Honor 20 Pro cuenta con desbloqueo facial a través de la cámara frontal. El sistema es rápida y con buena luz funciona a la perfección. También lo hemos probado en una habitación prácticamente a oscuras y nos ha reconocido en bastantes ocasiones, si bien es cierto que aquí falla bastante.

El triplete fotográfico de moda más una cuarta lente dedicada al macro

El Honor 20 Pro introduce una configuración de cuatro cámaras de manera similar a lo que vimos con el Honor 20, pero mejorando la lente principal y apostando por un sensor de profundidad de más megapíxeles para permitir zoom óptico 3x. Esta es la configuración fotográfica del Honor 20 Pro:

Un sensor de 48 megapíxeles Sony IMX586 con lente de 28 milímetros y apertura f/1.4 con enfoque láser y estabilización óptica de imagen.

Sony IMX586 con lente de 28 milímetros y apertura f/1.4 con enfoque láser y estabilización óptica de imagen. Un sensor de 16 megapíxeles con lente de 13 milímetros y apertura f/2.2 (ultra gran angular).

con lente de 13 milímetros y apertura f/2.2 (ultra gran angular). Un sensor de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos, con lente de 80 milímetros, apertura f/2.4 y OIS.

con zoom óptico de 3 aumentos, con lente de 80 milímetros, apertura f/2.4 y OIS. Un sensor de 2 megapíxeles con apertura f/2.4 para macro, colocado encima del flash.

Para hacer fotos tenemos una aplicación de cámara con la misma filosofía que la capa de personalización. Honor nos presenta una aplicación con un buen diseño y decenas de opciones, algunas a la vista y otras más escondidas como por ejemplo el modo HDR que pasa a un segundo plano para favorecer el botón de IA, que casi siempre acabaremos utilizando.

En la pestaña principal tenemos el apartado de foto, con accesos directos a la cámara principal, el zoom, el gran angular, el botón IA, el flash, los ajustes y HiVision. Deslizando a derecha e izquierdo iremos al modo apertura, modo noche, retrato, vídeo y más, donde aparecen múltiples añadidos como el modo profesional, panorámica, fotos con movimientos o el modo supermacro.

Cámaras traseras

El Honor 20 Pro hace las fotos a 12 megapíxeles por defecto, pese a que la cámara principal tiene 48 megapíxeles. Esto es para combinar cuatro imágenes en una y lograr captar más luz. En la práctica la diferencia es poca y por una cuestión de peso acabaremos haciendo las fotos a este tamaño más pequeño. En caso que nos interese, el modo de ultranitidez de 48MP está disponible desde los ajustes de la cámara.

De día, el Honor 20 Pro consigue fotos excelentes. El enfoque es rapidísimo y el detalle es bastante elevado. Es cierto que al aumentar notamos que el procesado es algo agresivo, pero la mayoría de fotos son resultonas y con colores bastante precisos.

La imagen original de 48MP pesa 20MB.

La diferencia entre utilizar el botón de IA y no hacerlo está en la saturación. Pero ya no ocurre como en los primeros años, donde la imagen salía sobresaturada. Ahora lo que pasa es que las imágenes sin IA los tonos quedan bastante apagados y con la IA activada obtenemos tonos más intensos. Pero bastante acordes a lo que ven nuestros ojos.

El rango dinámico de la cámara del Honor 20 Pro es muy bueno y los juegos de luces están bien reproducidos. Los degradados de los cielos son acertados y la cámara logra obtener bastante información en las zonas más complicadas. Si bien, de nuevo el detalle queda un punto por detrás debido al procesado que introduce algo de ruido.

Cuando nos vamos a imágenes de interior obtenemos resultados de gran nivel en algunas ocasiones y con demasiado ruido en otros. A nivel de iluminación, la cámara del Honor 20 Pro hace un trabajo top, pecando incluso de iluminar a veces más de lo que realmente se nota.

En fotografía nocturna el Honor 20 Pro se luce. El ruido está presente pero no hay un bajón de nivel como suele ser habitual en muchos otros móviles. Los tonos de la escena son relativamente correctos y la cantidad de información en la mayoría de zonas es elevada. El trabajo con el balance de blancos también es bastante correcto.

Honor añade un modo noche estabilizado con inteligencia artificial y OIS de cuatro ejes que es bastante rápido. La diferencia con el modo nocturna de la IA estándar no es tan alta, pero sí es un añadido más para conseguir unas fotos nocturnas envidiables.

Con el modo noche podemos lograr un gran nivel de detalle e iluminación en escenas complejas.

El detalle no será el más alto, pero en escenas nocturnas complicadas los resultados son excelentes.

La cámara del Honor 20 Pro capta tanta luz que hemos conseguido fotos surrealistas. En una habitación casi completamente a oscuras, la iluminación y el detalle es como si fuera de día. No podemos decir que sea preciso y realista, ya que la escena no era así, pero eso se puede ajustar posteriormente.

El Honor 20 Pro es bastante agresivo con el procesado y el detalle no está al máximo nivel, pero con su gran lente de apertura f/1.4 es capaz de hacer fotografías nocturnas con muchísima iluminación.

Por si esto no fuera suficiente, a través del modo profesional podemos ajustar la ISO hasta un máximo de 204,800, una cantidad enorme y que casi nunca llegaremos a utilizar pero que muestra el potencial de la cámara respecto a la gestión de la luz.

La habitación estaba prácticamente a oscuras.

Otra de las novedades de Honor con su buque insignia está en el zoom. Gracias al sensor telefoto de 8 megapíxeles conseguir un zoom óptico de 3 aumentos, zoom híbrido 5x y zoom digital hasta 30x.

Fotografía estándar, zoom óptico 3x, híbrido 5x y zoom digital 30x, de izquierda a derecha.

El resultado del zoom óptico es casi tan bueno como el que vimos en el Huawei P30 Pro, salvo que aquel llegaba a los 5x con su lente de 125mm y aquí nos quedamos algo más cortos con la lente de 80mm. No solo obtenemos un mejor detalle, los colores también están logrados y el rango dinámico no se ve afectado demasiado. Además la estabilización es muy buena, lo que ayuda a que el zoom salga mejor enfocado.

El nivel de definición conseguido con el zoom es excelente. Al nivel de lo visto en terminales como el P30 Pro.

El detalle del edificio es claramente superior con el zoom óptico 3x, pero por ejemplo el degradado del cielo es más plano.

Otra herramienta que ofrece el Honor 20 Pro es el gran angular. Aquí tenemos un sensor de 16 megapíxeles que nos da un campo de visión de 117 grados.

La aplicación de Honor facilita capturar en gran angular ya que simplemente tenemos que deslizar hacia el 'GA'. ¿El resultado? La reflexión en los bordes es correcta, aunque hemos notado que el nivel de detalle y la calidad general de la toma cae bastante.

Con el gran angular los resultados no son tan buenos.

Para hacer retratos tenemos dos opciones. Por un lado cuando la cámara detecta un rostro con la IA se activa por defecto el modo retrato. Es un poco molesto ya que no siempre tenemos por qué queremos activarlo.

En el caso de querer hacerlo en objetos deberemos usar el modo apertura, compatible con el zoom aunque no con el gran angular. Desde aquí podemos seleccionar el nivel de apertura, desde f/0.95 hasta f/16. El modo retrato solo funciona con personas y no con animales, aunque con estatuas también funciona.

Finalmente tenemos el modo Supermacro, que podremos activar desde los ajustes adicionales pero no desde la pestaña principal. En este modo se nos recomienda colocar la cámara a 4 centímetros del objeto a fotografiar.

El enfoque no es automático y deberemos colocarnos a la distancia correcta, de lo contrario no enfocará bien. Las imágenes resultantes ocupan menos peso de lo habitual (están hechas a 2MP) pero el efecto conseguido es bastante bueno.

Vídeo

El Honor 20 Pro graba vídeo a 1080p y 60fps y a 4K y 30fps. No así a 4K y 60fps, una resolución que ocupa demasiado y que el propio CEO de Huawei declaró que no ve sentido incorporarlo.

Los vídeos obtenidos tienen un buen nivel de detalle y la estabilización de nuevo es uno de sus puntos fuertes gracias al uso combinado de EIS y OIS. El plano se mueve suavemente a medida que caminamos y el enfoque es bastante rápido cuando pasamos de un objeto a otro.

También disponemos de cámara superlenta a 960 frames por segundo. Un modo que tiene limitada su duración pero donde también es compatible con el zoom óptico, por lo que podemos grabar a cámara superlenta y con zoom. El resultado como siempre es muy llamativo, aunque la pérdida de nitidez es evidente.

Cámara frontal

La cámara frontal del Honor 20 Pro se encuentra dentro del agujero de la pantalla, de unos 4,5 mm, pero su funcionamiento es idéntico al de cualquier otra y no afecta en nada a su uso. Tenemos un sensor de 32 megapíxeles, lente de apertura f/2.0 y potenciado con inteligencia artificial para el modo belleza y retrato.

Los resultados con la cámara frontal son muy buenos. El detalle sigue siendo elevado y aunque el rango dinámico es inferior, lo cierto es que consigue detalle en cielos que en la mayoría de cámaras suelen aparecer quemados.

De noche la calidad baja considerablemente aunque los tonos logrados son bastante correctos. Modo belleza (derecha)

El modo retrato también consigue definir bien el contorno del rostro. Para aplicarlo no bastará con irnos al apartado correspondiente, también deberemos elegir el efecto (corazones, círculos, remolinos...) para que se realice.

Además del modo retrato, Honor ofrece un modo belleza con diez niveles de intensidad. El resultado es bastante sutil salvo en los niveles más altos, sin embargo no permite ajustar qué parámetro concreto queremos modificar de nuestro rostro. Como detalle, comentar que Honor también aplica el modo belleza a los vídeos.

Sonido: sin jack y con un único altavoz

El sonido es un apartado importante en la experiencia con un móvil y lamentablemente en el Honor 20 Pro no se ha cuidado especialmente. Al igual que teníamos con el Honor 20, disponemos de un único altavoz situado en el chasis inferior.

No tenemos sonido estéreo pero además el resultado de este altavoz no es particularmente bueno. Si lo tapamos con el dedo nos quedaremos sin sonido pero es que tampoco dispone de un gran volumen. Al máximo hemos medido 95 decibelios, pero la distorsión era evidente. La música que sale del altavoz inferior no tiene grandes matices ni contundencia. Una experiencia bastante plana que nos ha dejado indiferentes.

Tampoco tenemos jack de 3.5mm. Esta es una decisión cada vez más habitual en los fabricantes y bueno, aunque se agradece su presencia tampoco es un drama si poseemos auriculares bluetooth. Además, Honor añade en la caja un adaptador USB tipo C a minijack.

El sonido mejora con auriculares, consiguiendo una mejor claridad. Aunque tampoco es especialmente llamativa ni potente. Honor permite adaptar la música a nuestros gustos con un ecualizador muy completo y los efectos de Virtual 9.1 surround, pero en ningún momento tenemos la sensación de estar ante un sonido superior.

El Honor 20 Pro ofrece muchísimas opciones de sonido y con auriculares bluetooth la experiencia es buena, pero ese único altavoz inferior es insuficiente para un móvil de esta categoría.

Larga vida a las baterías grandes y los tiempos de carga cortos

La batería del Honor 20 Pro es de 4.000 mAh. Una cifra cada vez más habitual y que suele ofrecer resultados excelentes de autonomía. Y en el Honor 20 Pro no es una excepción. El terminal juega con varios puntos a su favor además de la cifra de batería. Por un lado la pantalla, que no consume excesivamente y por otro la capa de personalización, que no parece limitar la autonomía.

Con el Honor 20 Pro es fácil llegar a final de la jornada pese a jugar durante casi una hora, ver algunos vídeos y navegar por internet. Con un uso medio e incluso intenso, es sencillo llegar al final del día. En caso de que el uso no sea tan intenso, el Honor 20 Pro nos permite llegar con facilidad al mediodía del segundo día.

El uso medio han sido de unas 30 horas, con unas nueve horas de pantalla encendida. Números excelentes que además vienen acompañados por una buena carga rápida.

Con el Honor 20 Pro hemos conseguido alrededor de las 9 horas de pantalla, llegando al final de la jornada incluso en los días de más uso. Gran resultado aquí.

En benchmarks como PCMark Work 2.0 hemos conseguido unos resultados de casi 13 horas con el brillo al 50%, aunque partiendo del 90%.

El Honor 20 Pro ofrece a través del software varios modos de ahorro de batería que nos permiten estirar algo más las últimas horas. También dispone de apartados donde podremos ver el uso de batería y los detalles del consumo. Así como gestionar qué aplicaciones queremos que no se inicien en segundo plano automáticamente.

Para la carga, el Honor 20 Pro soporta carga rápida de 22.5W. Y afortunadamente incluye un cargador Huawei SuperCharge de 5V y 4.5A para ello. Con él, hemos logrado completar la batería en 1 horas y 20 minutos. Alcanzando el 40% en 20 minutos y el 70% en 45 minutos. Un resultado bastante bueno que si lo combinamos con una buena autonomía, nos da que el Honor 20 Pro cumple con muy buena nota este importante apartado.

Honor 20 Pro, la opinión y nota de Xataka

Con el Honor 20 Pro tenemos un buque insignia que cumple bien en la mayoría de apartados. El diseño es excelente, con un degradado muy bonito y un tamaño muy manejable para lo que suele ser habitual en los móviles más completos. A nivel de batería el resultado es sobresaliente y en rendimiento tenemos suficiente potencia para cualquier tipo de tarea. Más si tenemos en cuenta esos 8GB y 256GB que no son tan fáciles de encontrar y se agradecen muchísimo.

En el apartado fotográfico, el Honor 20 Pro sigue los pasos que vimos con el Huawei P30 Pro. Tenemos una cuádruple cámara con un nivel de detalle muy bueno, gran angular, zoom óptico y una lente dedicada para el macro. Como suele decirse, es una cámara muy versátil y nos permite sacar fotos muy llamativas en todo tipo de escenas. Pese a todo, el resultado todavía está un paso por detrás de los mejores 'flagships'. Muy llamativa es la elección de una lente de apertura f/1.4, que en algunas escenas oscuras logra captar muchísima luz. La fotografía nocturna es uno de los grandes campos de batalla y lo cierto es que el Honor 20 Pro puede decir que está colocado en los primeros puestos.

En conjunto, el Honor 20 Pro recorta en aquellos apartados que no empobrecen la experiencia final. Es decir, no tenemos la mejor pantalla y el diseño no es el más optimizado, pero la sensación de gama alta está presente en todo momento. Estos recortes evitan que esté en la lucha por estar entre los mejores, pero sí ayudan a ofrecer un precio más contenido. Y aquí es donde el Honor 20 Pro tiene mucho que decir.

El Honor 20 Pro es un móvil todoterreno. Un buque insignia para aquellos que necesiten una gran cantidad de memoria, una cámara para todo tipo de situaciones y batería para pasar el día. Todo por un precio algo más competitivo que la mayoría de sus rivales.

Nos hubiera gustado encontrar un apartado de sonido más cuidado, resistencia al agua y una capa de personalización más ligera, pero esto último ya forma parte del ADN de la compañía. Habrá a quienes les moleste y habrá personas a las que no les importe. Pero el Honor 20 Pro es un dispositivo de gran nivel y toda una opción a tener en cuenta si estamos buscando un buque insignia moderno y no queremos gastar tanto.

La diferencia con sus rivales es poca e incluso tiene ventajas como la configuración de RAM y almacenamiento o ese diseño tan acertado. Sin embargo los buques insignia de principios de año han ido bajando de precio estos meses y aquí es donde Honor tendrá que ajustar el suyo para convertirse en un teléfono todavía más llamativo.

8.75 Diseño9.25 Pantalla8.75 Rendimiento9.5 Cámara8.25 Software8.0 Autonomía9.0 A favor Un diseño sólido, compacto y con muy buen agarre.

Los 8GB y 256GB de base se agradecen.

Una cámara que ofrece buen nivel en todo tipo de situaciones, incluso de noche.

Autonomía para pasar el día con tranquilidad. En contra Un sonido pobre.

Magic UI es una capa de personalización muy cargada y con demasiados servicios asociados.

La pantalla cumple pero no sorprende para ser un gama alta.

Las cámaras traseras sobresalen demasiado.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Honor. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.