Honor 20, análisis: pantalla agujereada, cámara cuádruple y un precio ajustado para competir contra los grandes

El pasado mes de mayo, Honor celebró un evento en Londres para anunciar el nuevo Honor 20, un smartphone que, como viene siendo costumbre en la submarca de Huawei, apuesta por un buen equilibrio entre prestaciones y precio y es el protagonista de este análisis.

Honor apuesta por una gama media-alta en la que reconocemos algunos elementos muy actuales propios de terminales superiores, sobre todo en ese diseño sin apenas marcos y con la cámara frontal en un orificio. También despuntan sus cuatro cámaras traseras o su procesador, el mismo que integran pesos pesados como el Huawei P30 Pro. Veamos todo lo que nos ofrece el Honor 20.

Honor 20, análisis en vídeo

Ficha técnica del Honor 20

Honor 20 Pantalla LCD 6,26" FullHD+

2340 x 1080p Procesador Kirin 980

GPU Turbo 3.0 Memoria 6 GB Almacenamiento 128 GB Batería 3.750 mAh

Carga rápida 22.5W Cámaras traseras Principal: 48MP, Sony IMX586, f/1.8, Pixel Binning, AIS

Gran angular: 16MP, f/2.2, 117º

Profundidad: 2MP, f/2.4, modo retrato

Macro: 2MP, f/2.4 Cámara frontal 32MP, f/2.0, retrato 3D Dimensiones y peso 154.25 x 73.97 x 7.87 mm

174 g Software Magic UI 2.1

Android 9.0 Pie Otros Huawei Histen 6.0, doble micrófono, Virtual 9.1 surround, WiFi ac, BT 5.0, GPU Turbo 3.0, lector de huellas lateral Precio 499 euros

Diseño: pantalla agujereada para arañar más milímetros al frontal

Como ya adelantábamos, el diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20, y es que el terminal se mete de lleno en la tendencia 'todo pantalla' apostando por la pantalla agujereada para así evitar el notch o ceja. El Honor 20 no se libra del "problema" del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle, no es mucho y el efecto 'todo pantalla' está muy bien conseguido.

El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas

El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso del plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más la manejabilidad. En la siguiente tabla, Honor 20 sale muy bien parado en lo que a aprovechamiento del frontal se refiere, acercándose al nivel de algunos gama alta como el Galaxy S10 o el P30.

HONOR 20 XIAOMI REDMI NOTE 7 SAMSUNG GALAXY S10 HUAWEI P30 VIVO IQOO NEO PANTALLA 6,26 pulgadas FullHD+ 6,3 pulgadas FullHD+ 6,1 pulgadas QHD+ 6,1 pulgadas FullHD+ 6,38 pulgadas FullHD+ PORCENTAJE FRONTAL 84.2% 81.4% 88.3% 85.8% 83.3% DIMENSIONES 154.3 x 74 x 7.9 mm 159.2 x 75.2 x 8.1 mm 149.9 x 70.4 x 7.8 mm 149.1 x 71.4 x 7.6 mm 159.5 x 75.2 x 8.1 mm PESO 174 g 186 g 157 g 165 g 198 g

Datos de GSMarena

Si pasamos a la trasera, destaca especialmente el acabado superficial que crea un doble reflejo que no pasa desapercibido. El modelo analizado es el de color azul -o, como lo llama Honor, Sapphire Blue- y el propio tono hace que los reflejos sean todavía más llamativos. La ventaja del plástico es, además de ser más ligero, que en principio es menos susceptible a roturas. Eso sí, igual que el cristal, se llena de huellas.

Ya que estamos en la trasera detengámonos un momento en el módulo de las cámaras. Como ya es costumbre en terminales Huawei, Honor las coloca en un módulo vertical pegado al borde izquierdo. En él tenemos tres cámaras junto y el flash LED, mientras que el sensor macro se encuentra integrado en el chasis justo a la derecha. El módulo sobresale un poco del chasis, no demasiado pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco.

Pantalla: tú eres la protagonista

En el apartado del diseño ha quedado claro que la pantalla es protagonista absoluta gracias a ese frontal tan despejado. Honor apuesta por la vía de la pantalla agujereada para evitar el notch y, aunque seguimos teniendo un elemento que se introduce en la pantalla, lo cierto es que el efecto es menos intrusivo.

Pero aunque el agujero contribuya a hacer que la pantalla destaque más, lo cierto es que hay un detalle que no vemos con el notch, y es que a su alrededor hay una especie de sombra. En la imagen sobre estas líneas se aprecia ligeramente, pero se ve más si es un fondo blanco. No es ningún drama, pero está ahí.

Con respecto a la experiencia visual, decir que la pantalla del Honor 20 cumple con nota. No es AMOLED ni tiene resolución QHD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo, no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar el precio.

La pantalla es uno de los apartados donde se han aplicado ciertos recortes para ajustar el precio, pero aun así ofrece una buena experiencia visual.

Por defecto, la pantalla viene en el modo vívido. Personalmente lo he mantenido activo ya que en el modo normal los colores quedan muy apagados, aunque al subir la saturación los blancos se ven algo fríos. Honor también permite ajustar la temperatura de color para corregir este detalle, cambiar la resolución entre HD+ o FullhD+ y ocultar el agujero oscureciendo la parte superior de la pantalla.

Sonido: aprobado raspado

El audio es el segundo pilar de la experiencia multimedia y aquí el Honor 20 no arriesga en ningún sentido. Empecemos por el altavoz, uno solo y situado en el marco inferior del chasis, junto al puerto de carga. Tiene buen volumen (aunque si lo ponemos al máximo empieza a distorsionar) pero la ubicación hace que muchas veces lo tapemos al sujetarlo en la mano.

El altavoz tiene buen volumen pero la ubicación no es la mejor y muchas veces lo tapamos con la mano. La pega del sonido es que no hay minijack.

Con respecto a los auriculares, te va a tocar echar mano de unos propios ya que no vienen incluidos en la caja. Lo que sí encontramos es un adaptador de USB-C a minijack porque no, el Honor 20 no tiene conector de 3,5 mm. La ausencia de conector de auriculares ya se está convirtiendo en norma en la gama alta, pero quitar este conector no parece la mejor forma de acercarse a esa gama. Habría sido un punto a su favor integrarlo.

Rendimiento: motor de carreras

Hemos visto que el Honor 20 hace algunos recortes en apartados como la resolución de pantalla o los materiales para poder reducir su precio, pero en la parte del procesador no se ha escatimado. El terminal monta un Kirin 980, el mismo chip que encontramos en la gama alta de Huawei, incluyendo el Huawei P30 Pro, aunque en este caso acompañado de 6 GB de memoria RAM.

El Honor 20 monta un Kirin 980, el mismo chip que encontramos en la gama alta de Huawei, incluyendo el Huawei P30 Pro.

En los benchmarks, el Kirin no sale tan bien parado como otros modelos de chip, pero en la práctica lo cierto es que la fluidez es constante pese a que la capa de Honor esté bastante cargada. No hay lag ni cierres inesperados más allá de algún fallo puntual con alguna app (hola, Instagram). Al pasar periodos largos haciendo fotos o jugando se calienta un poco, lógico teniendo en cuenta la ola de calor de los pasados días.

HONOR 20 HUAWEI P30 PRO ONEPLUS 7 PRO XIAOMI MI 9 SAMSUNG GALAXY S10+ PROCESADOR Kirin 980 Kirin 980 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Exynos 9820 RAM 6 GB 8 GB 12 GB 6 GB 8 GB ANTUTU 286.797 261.115 376.968 374.570 331.707 GEEKBENCH 4 3.284 / 9.748 3.251 / 9.670 3.465 / 11.017 3.539 / 11.164 4.459 / 10.195

En este punto merece mención especial el apartado biométrico. En el Honor 20 no tenemos lector de huellas bajo la pantalla, sino que se ha integrado en el botón de encendido lateral. Tras pasar un tiempo usando un lector en pantalla, la rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende. Literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee.

El lector de huellas está en el lateral y sorprende por su rapidez y precisión. Literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee.

La pega es que la ubicación lateral no es la más cómoda si por ejemplo el móvil está sobre la mesa. Además, el lector es tan sensible que a veces (muchas) he desbloqueado el móvil sin querer incluso llevándolo en el bolsillo.

Junto con el desbloqueo por huella también tenemos el desbloqueo facial disponible. En este caso no tenemos sensores adicionales, sino únicamente la cámara delantera. El sistema va muy rápido si hay buena luz y nos reconoce aunque estemos un poco lejos del terminal, la pega es que no funciona si la luz escasea.

Autonomía: rápida en cargarse, lenta en descargarse

La batería del Honor 20 se queda en unos correctos 3.750 mAh, una cifra que sin llegar a superar la barrera de los 4.000 mAh donde se han dirigido muchos gama alta, sí se acerca. Además, juega con la ventaja de que su pantalla FullHD no es tan "tragona".

En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo.

En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo. En periodos de uso intensivo toca visitar el enchufe por la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirada a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla está en torno a 5 horas.

Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas, con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1:10 horas.

Software: esta capa nos suena

Aunque Honor la llama Magic UI, si habéis probado la interfaz de Huawei (EMUI) no encontraréis demasiadas diferencias entre las dos propuestas. Hablamos de una capa con una personalización muy cargada, configurada por defecto sin cajón de apps (se puede añadir desde Ajustes. De hecho es lo primero que hice) y con bastante bloatware.

Magic UI es un calco de EMUI: mucha personalización, configurada por defecto sin cajón de apps y con bastante bloatware.

Entre las apps que trae preinstaladas está la tienda Honor (que por cierto venía duplicada), el instalador de Fortnite, Amazon o Booking.com. La buena noticia es que la mayoría de estas apps pueden desinstalarse sin problema.

Con respecto a la navegación, el sistema cuenta con la opción de usar gestos a pantalla completa muy al estilo de lo que ya conocemos. La navegación es cómoda e intuitiva, al tiempo que nos permite aprovechar más la pantalla. Sin embargo si, como en mi caso, usas un teclado con escritura por gestos, más de una vez activarás el gesto de volver atrás sin querer.

Entre las funciones especiales que ofrece la interfaz del Honor 20 tenemos el Balance Digital, una especie de sustituto al Bienestar Digital que Google implementó en Android. Aquí podemos ver el tiempo que hemos usado cada aplicación, las veces que hemos desbloqueado el móvil o establecer límites a cada app entre otras cosas.

También está el clásico optimizador donde podemos cerrar las apps abiertas, limpiar archivos basura y gestionar otros apartados como el uso de datos, filtrar llamadas o escanear en busca de virus. Personalmente no hago mucho caso de este tipo de herramientas, pero ahí está para quien le guste ir cerrando procesos.

Cámaras: muchas lentes y demasiado procesado

Las cámaras múltiples se han convertido en la norma y el Honor 20 no iba a ser menos. El terminal cuenta con un módulo con triple cámara, una principal de 48 megapíxeles, una gran angular de 16 megapíxeles y un sensor TOF de 2 megapíxeles. Hay un cuarto sensor fuera del módulo, justo debajo de la serigrafía de AI Vision, de 2 MP destinado a hacer encuadres macro.

App de cámara

Igual que decía en el apartado del software, si conoces EMUI, la interfaz que propone Honor y su Magic UI en la app de cámara es prácticamente calcada. Tenemos el carrusel de modos sobre el botón disparador y algunas herramientas rápidas en la parte superior de la pantalla como el modo IA, el flash o el acceso directo a HiVision, el Google Lens de Huawei.

Entre los modos de disparo disponibles en esta primera pantalla están el modo retrato, noche o Lente AR, el resto se ocultan en el apartado Más. La variedad de modos es bastante amplia e incluye algunos como el escaneo de documentos o el modo apertura para poder desenfocar objetos. Personalmente encuentro algunos de ellos prescindibles y Honor no nos da la opción de eliminarlos (sólo podremos ocultar Etiqueta y Documentos). Además, creo que algunos como HDR o Apertura deberían estar más a mano y no es posible elegir que se muestren en la pantalla principal.

En el apartado Ajustes tenemos las opciones de configuración habituales, incluyendo la resolución que podremos subir hasta 48 megapíxeles, le geolocalización, cuadrícula, temporizador y otras.

Calidad de imagen

Resolución 48 megapíxeles.

Como decía, el sensor principal del Honor 20 alcanza hasta 48 megapíxeles y, aunque por defecto está configurado a 12 megapíxeles, es posible ajustarlo a máxima resolución desde Ajustes. Las imágenes resultantes tienen un tamaño de 6.000 x 8.000 píxeles y pesan alrededor de 10 MB (depende del contenido). Sin embargo, que tengan mucho tamaño no es sinónimo de buena calidad.

El Honor 20 consigue una imagen aparentemente nítida y definida, pero al ampliar se aprecia que el procesado es demasiado agresivo y empasta demasiado las formas, llegando a formar acuarelas incluso en escenas con buena luz como esta. La ventaja es que la imagen es tan grande que sólo se aprecia si ampliamos casi al máximo.

Foto en automático, 12 megapíxeles.

Las fotos a 48 megapíxeles pesan bastante, por lo que es recomendable mantenerla más baja para que no ocupen tanto espacio. La foto superior se disparó en automático con el ajuste de 12 megapíxeles. En el plano general hay un buen trabajo de HDR, tonos fieles y formas definidas, pero al ampliar el problema de procesado es mucho más evidente. Sería aceptable en escenas complejas con poca luz, pero en casos así en los que hay buena iluminación sin grandes contrastes resulta excesivo.

En cambio, cuando son planos cercanos sin demasiada profundidad, el detalle es mucho más fino al ampliar. Estas imágenes se dispararon en automático con la IA activada, por lo que se activó el modo comida que sube ligeramente la saturación y aplica un poco de bokeh al fondo. El resultado es bastante bueno y no queda demasiado artificial.

Foto en automático, 12 megapíxeles

Cuando la luz cae, lo normal es que el detalle se resienta pero el Honor 20 aguanta bastante bien. Mención especial al buen trabajo de balance de blancos pese a tratarse de una iluminación bastante compleja. También tenemos el modo noche, pero tarda varios segundos en disparar la foto y no siempre es el más recomendable a menos que haya muy poca luz.

Modo apertura

Hablando de desenfoque, como ya es costumbre en terminales Huawei, si queremos aplicar el efecto bokeh a un objeto hay que tirar del modo apertura ya que el retrato solo funciona con caras. El recorte suele acertar, quizás gracias a la ayuda del sensor TOF, y además podemos elegir la cantidad de desenfoque tanto antes como después para que el resultado sea más natural.

Modo retrato

Si tenemos la IA activada, en cuanto detecta una cara se acciona el modo retrato, aunque podemos quitarlo si queremos. Generalmente el desenfoque que aplica es bastante agresivo y el resultado final queda algo artificial, aunque consigue ese efecto wow que llama bastante la atención. Aquí habría estado bien poder editar la cantidad de desenfoque, pero no es posible en este modo.

Como no podía ser de otra forma, la cámara triple del Honor 20 nos permite hacer zoom, aunque no esperes tener una distancia focal muy amplia. En este caso tenemos una opción de gran angular (0.6 aumentos), normal y zoom de dos aumentos. La versatilidad que ofrece no llega al nivel de otros gama alta como Huawei P30 Pro o OPPO Reno, pero sí nos da cierto juego a la hora de encuadrar.

Comentar también la diferencia de tamaño entre las imágenes. El sensor angular es de 16 megapíxeles, por lo que si tenemos la lente principal configurada en 12 megapíxeles, la foto resultante será más pequeña. En el caso del teleobjetivo, la ampliación se hace por software y esto penaliza bastante la calidad.

Por último está el modo Supermacro, una opción que destaca especialmente en este caso porque el Honor 20 tiene un sensor de 2 megapíxeles dedicado especialmente a las fotos macro. Con esta opción podemos acercarnos al objeto a apenas unos centímetros y lo cierto es que el resultado es muy bueno. La pega es que la foto mide solo 1.600 x 1.200 píxeles, aunque para subir a redes sociales tampoco es necesario mucho más.

Antes de pasar a la cámara frontal nos queda hablar de los vídeos. El Honor 20 permite grabar en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo, pero es posible aumentar el muestreo a 60 fps si bajamos la calidad a FullHD 1080p. Destaca el trabajo de estabilización en ambos casos y como consigue un plano muy suave pese a que se grabaron cámara en mano mientras iba caminando.

Destaca también el modo de cámara superlenta a 960 frames por segundo. A diferencia de la cámara lenta normal (120 o 240 fps) en este caso los vídeos tienen una duración limitada. Cuando apuntamos para grabar, sólo se activa si detecta movimientos en la escena. El resultado es bastante espectacular aunque se echa en falta algo más de nitidez.

Cámara frontal

La cámara frontal del Honor 20 destaca especialmente por la forma en la que se ha implementado en la pantalla en esa 'isla', veamos si lo consigue con las fotos que obtiene. Recordar que es un sensor de 32 megapíxeles e incluye modo retrato.

Sin modo belleza vs modo belleza nivel 5

La calidad de las imágenes es bastante buena para tratarse de un sensor secundario. Está algo más limitado en cuanto a rango dinámico y la calidad depende mucho de la luz, pero consigue una buena reproducción del color y gran nitidez si las condiciones son favorables. Obviamente no le podía faltar el modo belleza, el cual se puede ajustar en diez niveles de intensidad, aunque recomiendo dejarlo como mucho a la mitad para que no sea demasiado exagerado.

Imagen disparada con el modo retrato frontal.

Con respecto al modo retrato, aunque en la app lo tenemos disponible, lo cierto es que no he conseguido que lo aplique en ninguna foto. El fondo aparece igual de enfocado que desactivando este modo y lo único que nos deja hacer es elegir la cantidad de modo belleza.

Y ya para cerrar, la cámara frontal da buen resultado en el apartado del vídeo, aunque sí es cierto que se notan más limitaciones, por ejemplo al gestionar cambios bruscos de luz, o en la estabilización. Honor ofrece el modo belleza también en los vídeos aunque no se nota demasiado.

Honor 20, la opinión y nota de Xataka

Honor fue una de las primeras marcas en apostar por el agujero en pantalla como solución para evitar el ya clásico notch. Lo vimos con el Honor View 20 y ahora continúan por el mismo camino con el Honor 20, un terminal que se acerca a la gama alta en aspectos clave como la potencia o el diseño y recorta lo justo y necesario en otros como pantalla o cámaras para así conseguir un precio mucho más atractivo.

Aunque el reto final es esconder la cámara completamente, hay que decir que la pantalla agujereada es una solución bastante acertada para conseguir ese efecto de frontal despejado tan perseguido. Siguiendo con el diseño, el uso del plástico no penaliza sino más bien lo contrario; el reflejo de la trasera es muy llamativo y el peso es más ligero.

En conjunto, el Honor 20 ofrece una experiencia más que satisfactoria y las posibles carencias quedan justificadas con un precio más competitivo.

Hay aspectos mejorables como es software tan cargado o un conjunto de cámaras que, aunque completas, pecan de un procesado excesivo y no llegan a acercarse a la gama alta en la que quiere reflejarse. Con todo, el conjunto ofrece una experiencia más que satisfactoria y las posibles carencias quedan justificadas con un precio más competitivo.