Escuchar música gratis: 18 webs y apps que puedes usar desde tu móvil o navegador

Te traemos una lista con 18 webs y aplicaciones para escuchar música gratis, ya sea en tu ordenador mediante el navegador o tu móvil o tableta. Se trata de servicios que ofrecen música gratis de forma totalmente legal, por lo que no debes preocuparte por infringir ningún derecho de autor.

En la lista vamos a encontrarnos con un poco de todo. Vamos a tener plataformas totalmente gratuitas, pero también con otras que tienen una versión gratis limitada pero luego necesitas pagar para acceder a catálogos u opciones completas. También tienes servicios con músicos conocidos por todos y otros más centrados en artistas emergentes

Y como decimos siempre en Xataka Basics, si crees que nos hemos dejado fuera de la lista algún servicio que consideres imprescindible, te invitamos a que lo compartas con todos en la sección de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Audiomack

Empezamos con Audiomack, que es una plataforma de streaming gratuita y sin límites para compartir y descubrir nuevas canciones. El ser gratuita hace que le falten grandes perfiles musicales, posiblemente no encuentres a tus artistas favoritos, pero sigue siendo muy válida para encontrar artistas emergentes.

Por lo demás, dentro de estos límites el servicio ofrece todo lo que puedes esperar de una plataforma de streaming. Tienes listas de reproducción, listas de tendencias y un potente buscador, pudiendo crear listas de reproducción y más. Posiblemente se centra un poco más en la música urbana que en otros géneros, pero hay un poco de todo.

Bandcamp

Bandcamp es un servicio de streaming musical un poco diferente, ya que se centra en intentar ser un hub para los artistas que cuelgan su música en él. De esta manera, podemos decir que dentro de la plataforma cada artista tiene una página que es como si fuera una página web principal a la que te puedes suscribir, y en ella puedes ver sus lanzamientos.

Lo mejor de todo es que Bandcamp tiene un sistema de tags en las páginas de artistas que favorecen mucho la exploración de nueva música similar a la que te gusta. También tiene sistema de búsqueda por géneros. Además, en las páginas de artistas puedes comprar sus discos en formato físico o digital.

Deezer

Deezer es uno de los principales servicios de streaming musical que tienes en el mercado, y uno de esos que todavía tiene una versión gratuita con anuncios para acceder a sus contenidos. Como otros servicios de streaming de pago con versión gratis, Deezer también tiene sus reproducciones en modo aleatorias si no pagas.

Pese a que no tiene demasiada precisión por su modo aleatorio, este servicio te permite crear listas de reproducción incluso automáticas de géneros concretos. También puedes obtener listas personalizadas basadas en tus gustos, aunque con una calidad de sonido que no es HD, y con algunas canciones siendo solo samples de 30 segundos.

Idagio

Este es un servicio de streaming centrado exclusivamente en la música clásica. Es un servicio de pago, pero tiene una modalidad gratuita con 2 millones de pistas que puedes escuchar, y que contienen tanto lanzamientos exclusivos como últimos lanzamientos.

Esta modalidad gratuita también incluye colecciones personales de música, aunque sin playlist personalizadas con recomendaciones. Eso sí, lo que sí tienes es propuestas por estados de ánimo, y vídeos de charlas con artistas. Todo ello gratis y con anuncios.

Internet Archive

En ninguna lista de contenido gratuito legal de Internet puede faltar Internet Archive. Se trata de una plataforma reconocida por instituciones en la que se almacena todo tipo de contenido multimedia para que esté a disposición de todos los internautas de forma gratuita.

Aquí no vas a encontrar artistas que tengan su música protegida por derechos de autor, sino todo lo contrario. Puedes encontrar canciones y música en directo que ya no hay en ninguna otra plataforma. Eso sí, solo puedes acceder a ella a través de la web.

Enlaces: Web oficial

Jamendo

Jamendo es una plataforma de streaming musical compuesta por músicos que ofrecen su música con licencia Creative Commons. Esto quiere decir que es totalmente gratis para escuchar por ti, y que puedes escucharla cuando quieras. Simplemente, no puedes utilizarla con fines comerciales.

El servicio tiene lo que quieres, con listas de reproducción por géneros como las de plataformas de pago, y la posibilidad de crear tus propias listas, decir qué canciones te gustan o descargártelas en tu dispositivo. Tienes opciones de exploración y muchísimo contenido, con el único límite de que la música solo está en formato mp3.

Enlaces: Web oficial

Jango

Jango es un servicio que sirve para crear emisoras de radio musicales acordes a tus gustos. Lo único que tienes que hacer es escribir un artista o género, y te mostrará las emisoras relacionadas en las que encontrar canciones sin pausa.

El servicio tiene bastantes opciones de personalización, y no necesitas crearte una cuenta de usuario. Además, tampoco tienes límite para saltarte canciones. La parte negativa es que no puedes compartir tus emisoras y que no tiene aplicaciones móviles oficiales.

Enlaces: Web oficial

Last.FM

Last.FM se conoce sobre todo por ser una web que vinculas a servicios de streaming para centralizar todos los datos de lo que escuchas y consultarlos cuando quieras. Sin embargo, también permite poder escuchar música gratis de casi todos los artistas, aunque sean canciones por separado.

Por lo tanto, tienes un portal con una grandísima cantidad de artistas y mucha música sobre ellos. Y lo que es mejor, tienes una sección de recomendaciones de música similar a la que te gusta, y funciones sociales como la de encontrar otros usuarios con gustos parecidos en cuyas bibliotecas puedes explorar también.

LiveOne

Un servicio centrado en crear estaciones de radio con música en directo. La música es totalmente gratuita, aunque requieres crear cuenta y no puedes seleccionar canciones concretas. Lo bueno es que la versión de pago simplemente ofrece opciones extra, no te limita el acceso a la música.

MixCloud

Este es otro servicio de streaming basado en estaciones de radio, solo que tiene algunas cosas peculiares. Se centra en ofrecerte mezclas creadas por DJs profesionales, por lo que quien te propone la música no son algoritmos sino personas reales.

Tiene una versión gratis con anuncios, aunque también te permite suscribirte a DJs. Además, tienes emisoras de prácticamente cualquier género musical. La parte negativa es que no puedes escuchar canciones específicas y que no puedes saltarte las que no te gusten.

MySpace

Sí, lo sé. Hablar de MySpace en pleno 2023 parece una locura, pero la que antaño fue una potente red social ha ido evolucionando hasta convertirse en una plataforma musical con un fuerte componente social. Y lo mejor es que tienes a muchos artistas con sus perfiles y con canciones gratuitas que puedes escuchar.

Enlaces: Web oficial

SoundCloud

SoundCloud es otro servicio de streaming bastante popular, y tiene una potente modalidad gratuita. Uno de sus principales atractivos es que se centra sobre todo en la música independiente, y lo que más vas a encontrar son artistas menos conocidos haciéndose un hueco entre gente que quiere explorar nuevos sonidos.

La parte negativa es que el catálogo con artistas reconocidos y todos sus discos solo está disponible para las suscripciones de pago. Pero si lo que quieres es escuchar artistas nuevos que posiblemente no están en otros servicios de streaming, esto es algo que te puede gustar mucho de esta alternativa.

Radio Garden

Vamos a hacer un poco de trampas. Sí, esta lista está basada en servicios de streaming, pero también queremos incluir este que es para escuchar emisoras de radio en tu móvil. De hecho, es una propuesta bastante curiosa que fomenta la exploración.

Lo que te ofrece este servicio es un mapa del mundo, y puedes navegar en él para encontrar emisoras de cualquier país sobre el que pase. Muchas son emisoras musicales, por lo que puedes explorar la música que está sonando ahora mismo en cualquier país del mundo.

Spotify

Spotify es una de las plataformas líderes en el sector de la música en streaming, y una de sus particularidades es que cuenta con una suscripción gratuita con menos opciones, pero que al final te permite escuchar música. Eso sí, durante la reproducción vas a tener que escuchar anuncios.

En la versión gratis de Spotify vas a poder crear y escuchar listas de reproducción, aunque sin poder ponerte a escuchar discos individuales. Además, tienes un límite cada hora en cuanto al número de canciones que te puedes saltar. Pero teniendo en cuenta el gran catálogo de listas de reproducción que hay, es una buena opción.

StreamSquid

Esta es una web para reproducir música de YouTube con una interfaz de servicio de streaming musical más parecido al de Spotify y compañía. Es completamente gratuito, puedes saltar todas las pistas que quieras y crearte listas de reproducción. La parte negativa es que no tiene aplicaciones para móvil.

Enlaces: Web oficial

TuneIn Radio

Seguimos haciendo un poco de trampas, porque si hemos mencionado una app de radios, no podemos dejarnos fuera TuneIn. Sobre todo porque en ella vas a encontrarte con una gran cantidad de emisoras, incluyendo muchas que incluyen contenido musical.

Aquí, debes saber que la versión gratuita del servicio tiene anuncios en sus emisiones. Además, aunque la mayoría de emisoras las vas a poder escuchar, hay algunas que solo están disponibles en la modalidad de pago.

You42

Esta es una web que te permite escuchar música sin pagar ninguna suscripción. La mala noticia es que no encontrarás música de tus artistas favoritos o más conocido, y la buena es que hay muchos artistas emergentes, por lo que podrás descubrir nuevos artistas de géneros que te gustan.

Enlaces: Web oficial

YouTube Music

YouTube Music es una versión de la plataforma dedicada exclusivamente al streaming de música y vídeos musicales. Viene a ser muy parecida a YouTube normal en funcionamiento e interfaz, pudiendo buscar canciones, crear listas de reproducción o suscribirte a artistas para saber cuándo lanzan música nueva.

Con la versión gratuita de este servicio no vas a poder ponerte a escuchar un disco en orden, sino que más bien vas a poder escuchar listas de reproducción y reproducciones aleatorias. Sin embargo, sirve para ponerte música, puedes escuchar tus propios archivos, y crear listas de reproducción a tu medida. Eso sí, siempre con anuncios.

Imagen de portada | Yúbal con Bing Image Creator

En Xataka Basics | 17 programas y apps gratis para gestionar y escuchar tu música en el PC