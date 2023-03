Bing Image Creator: qué es, cómo funciona y cómo puedes utilizar esta inteligencia artificial para crear imágenes

Vamos a explicarte qué es Bing Image Creator y cómo funciona la inteligencia artificial anunciada por Microsoft para generar imágenes a partir de texto. Se trata de una IA basada en DALL-E, y que llega para competir con otros pesos pesados del sector como Stable Diffusion y MidJourney.

Vamos a empezar explicándote de una manera sencilla qué es exactamente esta inteligencia artificial, para que cualquier persona pueda entenderla sin demasiados tecnicismos. También vamos a intentar explicarte brevemente cómo funciona, y luego te diremos cómo puedes probarla y crear imágenes con ella.

Qué es Bing Image Creator

Bing Image Creator es un sistema para crear imágenes a través de inteligencia artificial, todo ello de una manera totalmente gratuita. Con esta herramienta, solo vas a tener que escribirle a Bing lo que quieres, y su IA te hará cuatro dibujos basándose en tu petición o prompt.

Bing Image Creator funciona utilizando una versión avanzada de DALL-E, que es el modelo de creación de imágenes por IA de la empresa OpenAI. Esta es la misma empresa responsable de ChatGPT y GPT-4, que son las tecnologías que utiliza Bing Chat para interactuar contigo.

Esto quiere decir que Bing Image Creator funciona igual que DALL-E, porque es una versión propia y avanzada de esta inteligencia artificial. Por lo tanto, es capaz de entender lo que le estás pidiendo con lenguaje natural, ya que ha sido entrenado para entender las fórmulas que utilizamos a la hora de expresarnos y a la hora de hacer una petición sobre lo que queremos que dibuje.

Y como DALL-E ha sido entrenada mediante una gigantesca biblioteca de obras de arte y fotografías, esto quiere decir que Bing Image Creator hará uso de ella para poder dibujar con estilos concretos. Puedes pedirle que dibuje algo con el estilo de un pintor famoso o un estilo artístico concreto, y sabrá interpretar tu petición y dibujar lo que quieras

Además de esto, este sistema de inteligencia artificial es también capaz de combinar conceptos, estilos y atributos para una imagen. Esto quiere decir que si te explayas separando por comas distintas peticiones en las que especificas detalles, estilos, tamaños o elementos que quieres que aparezcan, la IA de Microsoft lo unirá todo para crear su imagen.

Además de esto, al estar integrado en Bing Chat, una vez te haga la creación que le has pedido con el prompt puedes pedirle con lenguaje natural que añada algún elemento, como por ejemplo una chimenea en una casa. Por lo tanto, además de generar la imagen la IA de Microsoft también se quedará "escuchando" por si quieres hacerle alguna modificación.

Cómo funciona Bing Image Creator

Bing Image Creator utiliza lo que se conoce como un modelo de difusión, que son los sistemas de inteligencia artificial que pueden crear imágenes de la nada. En este proceso de creación, aprende de las estructuras latentes de los datos para entrenarse para eliminar el ruido gaussiano de imágenes borrosas, que son esas pequeñas distorsiones que pueden generarse en este tipo de IAs.

Esto quiere decir que cuando le pidas que dibuje algo, Bing Image Creator no se estará basando en una imagen, sino que estará haciendo sus cuatro dibujos desde cero en un proceso complejo. Además, si le vuelves a pedir que dibuje lo mismo otra vez, los resultados siempre serán diferentes al aplicarse distintas variantes.

Su proceso de creación es el mismo que el de DALL-E, ya que son lo mismo, y se puede resumir en tres pasos. Primero, codifica y entiende el texto que le has escrito en el prompt o la petición. De esta manera, analizará tu petición extrayendo de ella los términos y nombres que uses, y entenderá a qué te refieres, distinguiendo los diferentes rasgos, características y estilos que has pedido que dibuje.

Luego, la IA va a crear información de imagen a partir de esta petición, y finalmente utilizará un decodificador que pinta la imagen partiendo de ese texto. Parece algo complicado, pero podemos decir que primero entiendo lo que le pides, luego piensa qué elementos va a tener dependiendo de tu petición, y finalmente realiza el dibujo desde cero.

Cada vez que le pides que dibuje algo el resultado cambia, ya que lo procesa de nuevo desde cero. Por lo tanto, puedes ir haciéndole una petición hasta que finalmente te dibuja lo que quieres ver.

Cómo usar Bing Image Creator

Vas a poder empezar a probar Bing Image Creator ya mismo, entrando directamente en la web de bing.com/create. En ella, escribe el comando que quieras y pulsa en Unirse y crear. Al hacerlo, se te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta de Microsoft.

Más adelante, esta IA también se irá liberando para todos los usuarios de Bing que solicitaron el acceso a su nuevo chat desde el día de hoy. Otra cosa que debes tener en cuenta es que inicialmente solo puedes hacerle peticiones en inglés, aunque Microsoft asegura que irán añadiendo más idiomas con el tiempo.

Una vez hayas iniciado sesión, hayas accedido y hayas escrito el primer comando, Bing Image Creator se tomará uno o dos minutos en generar cuatro imágenes con la descripción que le hayas pedido. Una vez las genere, puedes pulsar en cada una de ellas para verlas en grande.

Y cuando pulses sobre una de las imágenes, la vas a poder tener a una resolución de 1024x1024. Aquí, tendrás opciones para compartirla o descargarla para usarla cuando quieras y donde quieras. También tendrás un botón de guardado para añadirla a tu cuenta.