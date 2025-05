Hola, soy Jose y he descubierto en 2025 que puedo conectar cinco cacharros a la vez y al mismo móvil para poner música a lo bestia

Seguramente esta situación te resulte familiar: tus amigos y tú organizáis una fiestecilla en la casa de alguno y alguien pide que no-sé-quién se lleve el altavoz para poner música. Y allá que va no-sé-quién con su altavoz Bluetooth, pone la música y... solo se escucha en una zona. Si la gente está repartida en varias zonas, no hay música que valga. Ojalá existiese una tecnología para conectar varios altavoces a una misma emisión de forma inalámbrica, podría pensarse. Pues existe, se llama Auracast y la he descubierto en pleno 2025 al probar los nuevos altavoces de LG.

El problema. Bluetooth está muy bien cuando hablamos de emitir algo del dispositivo A al dispositivo B. Por ejemplo, música de tu móvil a un altavoz. Hasta ahí, todo bien. El problema viene cuando queremos emitir a dos o más dispositivos y que estos reproduzcan lo mismo. Eso es misión casi imposible, o mejor dicho, era. La solución se anunció en 2022, cuando Bluetooth SIG (responsable del estándar Bluetooth) anunció que las especificaciones de Bluetooth LE Audio estaban completas. Y con esta versión llegaba una novedad llamada a cambiar la forma en la que entendemos el sonido inalámbrico: Auracast.

Imagen: Xataka

La solución. Auracast es un estándar que permite la transferencia de audio a varios dispositivos a la vez. Este se basa en Bluetooth LE Audio y usa el códec LC3 (Low Complexity Communication Codec), y hasta aquí las palabrejas técnicas. Hasta el momento, la conexión Bluetooth dependía de emparejar una fuente de audio (el móvil) a un destinatario (el altavoz). Con Auracast, los equipos emisores crean una suerte de señal de difusión a la que los demás dispositivos compatibles se pueden conectar. La forma más fácil de verlo es imaginar una especie de red WiFi de malla, pero Bluetooth.

¿Y para qué sirve? Los casos de uso de esta tecnología son muy amplios. Podemos pensar en la asistencia vía audio en el transporte público o en los museos, emisiones one-to-many en eventos en vivo o en que tu pareja y tú podáis ver la misma película con auriculares en casa, por decir algunos. Otra opción es que en lugar de depender sola y exclusivamente del altavoz de no-sé-quién en la próxima quedada con tus amigos, podáis conectar varios altavoces entre sí y poner música en todos lados. Y eso es, precisamente, lo que hemos probado a hacer con los nuevos altavoces LG xboom y un par de dispositivos de una marca rival: JBL.

Pero primero, las presentaciones.

LG xboom La Bestia Stage 301 | Imagen: Xataka

La bestia. A.k.a LG xboom Stage 301, es el buque insignia de la gama y el más caro (300 euros). Es un altavoz grande, relativamente portátil (sus ocho kilos requieren algo de fuerza), con una potencia de 150W, efectos de luz y batería integrada. Se escucha realmente bien y tiene la capacidad de llenar de música un jardín de tamaño medio sin ningún problema. Se puede usar enchufado, pero también durante alrededor de medio día con la batería integrada. Además, puedes conectarle un micrófono a la parte trasera para montar un karaoke.

Es un altavoz cuya calidad sonora sorprenderá al que tenga el oído menos entrenado. No obstante, cabe destacar que no es un altavoz pensado para reproducir alta fidelidad. Es un altavoz de fiesta listo para escucharse y dar la nota en exteriores, donde cumple con su cometido. Ahora bien, si hablamos de sonido, un pelín más de fuerza en los graves y un chispitín más de nitidez en los agudos habría sido redondo. De todas maneras, lo dicho, esto es hilar muy fino y más sabiendo el uso más probable que se le va a dar a este altavoz.

LG xboom Bounce | Imagen: Xataka

El mediano. Su nombre es LG xboom Bounce. A pesar de ser más barato que el anterior, debo decir que es el que más me ha gustado. No solo es más portátil, sino que su relación precio/rendimiento sonoro me parece mejor. Los graves están muy logrados (los agudos podrían mejorar) y ofrece una experiencia muy completa. La batería aguanta de sobra casi una jornada. No es un altavoz barato (200 euros) y no está pensado para alta fidelidad, pero lo compensa con un sonido agradable, resistencia a todo tipo de penurias (agua, polvo, golpes) y un diseño muy chulo.

LG xboom Grab | Imagen: Xataka

El peque. El modelo más básico es el LG xboom Grab, aunque tampoco es un altavoz barato (150 euros). El sonido es sorprendentemente nítido y los graves tienen pegada suficiente, algo que sorprende en un formato así. En volúmenes medios, el altavoz se comporta. Es cuando subimos el volumen más de la cuenta cuando empieza a flaquear. La batería aguanta prácticamente todo el día y la resistencia al agua está garantizada. No es el que mejor sonido ofrece, pero sí el más portátil. Sin embargo, me sigo quedando con el anterior.

Ese botón es la clave de los altavoces LG xboom | Imagen: Xataka

Cómo montar el petate con los tres. Los tres altavoces tienen una cosa en común: un botón para iniciar la emisión Party Link. El funcionamiento es muy sencillo: conectamos nuestro móvil por Bluetooth a un altavoz, reproducimos algo, pulsamos el botón de Party Link en ese altavoz y luego lo pulsamos en el que queremos conectar. Listo, automáticamente el segundo altavoz reproducirá lo mismo que el primero, y así tantas veces como altavoces conectemos.

Es decir: conectando el móvil a un solo altavoz podemos crear una red de altavoces LG enorme porque Party Link admite hasta diez altavoces. Con los tres altavoces de LG no hemos apreciado una latencia más alta de la cuenta. De hecho, todo lo contrario. La sincronización es realmente precisa y no hemos notado que un altavoz vaya un pelín más por delante que el otro.

Todos estos altavoces y auriculares se entienden entre sí | Imagen: Xataka

La clave: conectar otros dispositivos. Party Link es una tecnología propietaria de LG, pero la clave está en Auracast. Auracast es una función dentro de la especificación Bluetooth, ergo es universal. Aunque entre altavoces LG se usa Party Link, podemos usar Auracast con total tranquilidad con altavoces y auriculares de otras marcas. Si tienes otros altavoces compatibles con Auracast, como un JBL Flip 7 o un Clip 5, e incluso unos auriculares como los JBL Tour One M3 o los LG xboom Buds, puedes conectarlos también.

Iniciar una retransmisión Auracast no es fácil de momento, pero cuando llegue Android 16 sí lo será ya que tiene soporte nativo. En mi caso, lo que he hecho ha sido conectar el móvil al JBL Flip 7 e iniciar la emisión Auracast desde él. Acto seguido, he sumado los auriculares JBL y, desde la app LG ThinQ, he conectado cada altavoz LG a la emisión iniciada desde el JBL Flip 7. Fácil y sencillo. En cuestión de 15 segundos tenía cinco dispositivos reproduciendo exactamente lo mismo. Con Android 16 será todavía más rápido.

Imagen | Xataka

¿Eso qué nos permite? Poder repartir la música por diferentes lugares. Si los altavoces se encuentra en el rango de Bluetooth, la red se puede ampliar ad infinitum. Otra cosa a tener en cuenta es que la gestión del volumen es independiente. Es decir, cada dispositivo puede tener su propio volumen, de manera que uno puede sonar más alto, otro más bajo, etc., permitiendo así la creación de ambientes diferentes en una misma red.

No he notado una latencia apreciable en la red creada con cinco dispositivos. Podría conectar más si quisiera, como los LG xboom Buds o los nuevos Sony WH-1000XM6 si los tuviera a mano, y desde luego sería interesante ver hasta dónde se puede llegar conectando 20, 30 o 100 altavoces. En cualquier caso, Auracast, sin ser una tecnología nueva, es de esas palabrejas a buscar en la ficha técnica de posibles compras no porque la vayas a usar a menudo, sino porque, llegado el momento, se agradecerá tenerla disponible.

Imágenes | Xataka

