Las Vegas acaba de sorprender al mundo con la estructura esférica más grande del mundo. Y es alucinante

En el corazón de Las Vegas, rodeada de los casinos más míticos y junto al famoso resort The Venetian, que ha aparecido en tantas películas, se levanta hoy imponente una colosal y futurista estructura con un diseño poco común: una esfera gigante y perfecta. No una cualquiera, la más grande del mundo abierta al público. Se trata de un recinto para eventos deportivos y musicales que esta semana encendió sus luces en sus primeras pruebas antes de que se inaugure oficialmente en septiembre.

Los que pudieron ver de cerca los espectaculares efectos visuales en su enorme pantalla LED ayer quedaron boquiabiertos. Para los que no tuvieron la oportunidad, os traemos en este artículo más información, vídeos y fotos de esta obra maestra de la ingeniería.

Por el día tiene la apariencia de una nave espacial, negra y misteriosa. Por la noche, parece un planeta del espacio en miniatura. La esfera mide un total de 34 metros de alto, 157 metros de ancho y está cubierta completamente de pantallas LED con una resolución de 16K. Concretamente hay 1,2 millones de LED que se pueden programar para mostrar imágenes dinámicas a gran escala.

El recinto está destinado a acoger eventos musicales, cinematográficos y deportivos y ha sido diseñado por Populous, la firma de arquitectura internacional que está detrás de muchos de los estadios deportivos más importantes del mundo. Tendrá una capacidad para 23.000 personas, con 18.000 asientos y otros 5.000 de pie. ¿Cuánto ha costado? La friolera de 2.300 millones de dólares. Eso lo convierte en el edificio más caro de Las Vegas hasta la fecha. Incluso el Allegiant Stadium de los Raiders cuesta menos: 1.900 millones. Y no hay garantías de que MSG acabe recuperando toda esa inversión.

Una de las características que más llama la atención de la estructura es su iluminación exterior, que deja pasmado a cualquiera que la mire a cualquier hora del día, pero sobre todo por la noche, cuando en su titánica pantalla led se proyectan animaciones espectaculares. Los desarrolladores del proyecto han dicho que las escenas estarán vinculadas a la temporada del año o los diferentes eventos. Por ejemplo, podría transformarse en una calabaza gigante en Halloween o en una bola de nieve en Navidad.

En cuanto al interior y su uso, James Dolan y David Dibble de MSG explican en este artículo de Rolling Stone, que el objetivo es crear una experiencia de realidad virtual "sin gafas". Los creadores usan un proyector especial para producir imágenes que envuelven a la audiencia. También dispone de un sistema de audio único de 164.000 altavoces que puede aislar sonidos específicos o incluso limitarlos a ciertas partes de la audiencia. Por ejemplo, una sección podría escuchar los diálogos en español y otra sección en otro idioma.

Y, al igual que las salas de cine 4D, MSG Sphere también ofrece una experiencia sensorial sus invitados. El lugar está equipado con asientos hápticos que pueden vibrar para dar realismo a lo que sucede en la pantalla y varias máquinas crean efectos de viento, temperatura e incluso aromas.

Además, también acogerá multitud de deportes. En noviembre, el circuito del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas pasará por la estructura, y la arena espera albergar eventos de boxeo, artes marciales mixtas y otros. Todas esas actividades en el escenario se verán eclipsados ​​por la imponente pantalla LED, que envolverá al espectador creando una experiencia única con animaciones alucinantes o primeros planos de los artistas, en el caso de un concierto.

Desde ayer, miles de luces amarillas y rojas iluminaron la pantalla exterior sorprendiendo a los ciudadanos, creando un efecto de lava que hizo que el edificio pareciera cubierto de fuego. Un espectáculo visual que se puede disfrutar incluso a varios kilómetros de distancia. Su encendido, cómo no, ha originado una ola de vídeos virales en las redes sociales, que son simplemente maravillosos. Desgraciadamente, tendremos que esperar unos tres meses para ver el edificio en su máximo esplendor, cuando la banda U2 inaugure el lugar con un concierto.

Imágenes: MSG Sphere

